Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Ernesto Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa evolución de su salud

Ernesto Cherquis Bialo, figura emblemática del periodismo deportivo argentino, atraviesa un momento de especial significado personal y profesional tras superar una grave crisis de salud. Reconocido por su extensa labor en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, y por haber sido biógrafo de íconos como Diego Maradona, Ringo Bonavena y Carlos Monzón, Cherquis Bialo relató en primera persona el proceso que lo llevó de un estado crítico a una recuperación que sorprendió a médicos y allegados.

A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo se destacó como director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al frente de la revista El Gráfico y los brillantes artículos que escribió en Infobae. Su trabajo en crónicas sobre fútbol y boxeo le valió el reconocimiento de colegas y lectores. Hace un año, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito del deporte, consolidando su lugar en la historia del periodismo argentino.

La preocupación por su salud se intensificó en los últimos meses, cuando debió ser internado en el hospital Alemán de Buenos Aires a causa de una leucemia. La gravedad de su cuadro motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una ola de apoyos y oraciones entre colegas y seguidores. En este contexto, vestido con una remera negra, una gorra del mismo color y anteojos, Cherquis Bialo decidió compartir su experiencia a través de una transmisión en el canal de stream AZZ, donde trabajó antes de su internación y desde donde ofreció el testimonio detallado sobre su enfermedad y recuperación.

Ernesto Cherquis Bialo conmovió con el relato de su lucha y su milagrosa recuperación

“Para mí, no solo resulta reivindicatorio, sino que me permite pasar de un estado de haber sido a un estado de estar siendo”, expresó al iniciar su relato. Describió, luego, el inicio de su padecimiento: “Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó, este, con una, una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia”.

El periodista recordó el momento en que recibió el diagnóstico más duro: “A la altura del mes de julio, la médica que me atiende, una eminencia, tomó mis manos en un lateral de la cama del sanatorio del hospital alemán y me dijo: ‘No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar’. Esto es muy difícil de poder reivindicarlo”.

Ernesto Cherquis Bialo junto a Alfredo Serra, quien fue otra figura emblemática del periodismo, durante la cobertura de la pelea entre Carlos Monzón y Rodrigo Valdés en 1977

La situación cambió apenas dos días después. “A las cuarenta y ocho horas... Por esos milagros que no resultan explicables desde la razonabilidad —cada uno tendrá su fe—. La misma doctora que trabajaba con antibiótico, con diurético, con antiinflamatorio, todo el tiempo yo con los brazos, este, extendidos y con vías que de manera intravenosa me iban inyectando cosas durante veinticuatro horas por día, volvió a la misma habitación, volvió con su mismo equipo, volvió con su misma risa, puso en superficie su ternura, me tomó las manos y me dijo: ‘Su médula comenzó a funcionar. Ahora tenemos que luchar para que siga funcionando’”.

La vivencia marcó un antes y un después en su percepción de la vida y el presente. “Para mí, no solo resulta reivindicatorio, sino que me permite pasar de un estado de haber sido a un estado de estar siendo. En este momento estoy saliendo al aire, de manera que he vuelto a ser, estoy siendo. Y eso, si eso no me motiva, si luché hasta la última campanada, piña va, piña viene, me comí cada cada cross de derecha, cada gancho de izquierda, y sin embargo, contra las cuerdas, banqué, banqué, banqué, banqué”.

Hoy, Cherquis Bialo se reconoce en una nueva etapa, con la determinación de enfrentar los desafíos que restan y la convicción de que la pelea, esta vez, le ofrece una oportunidad real de salir adelante.