Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para las mesazas de un nuevo fin de semana en la pantalla de El Trece. El despliegue de figuras estelares del espectáculo y el periodismo prometen dos citas imperdibles, entre anécdotas, polémicas y reflexiones, en un verdadero clásico de la televisión argentina.

El sábado desde las 21.30, La noche de Mirtha propone un menú atractivo con la visita de Abel Pintos, que acaba de publicar su tema “Hielo al vino” en colaboración con Mica Vázquez. Junto al bahiense estarán las actrices Agustina Cherri y Adriana Salgueiro, para analizar la industria del espectáculo de cara a una nueva temporada de verano, y el periodista Gastón Recondo, en una semana convulsionada en la Asociación del Fútbol Argentino, entre la definición del campeonato y la polémica entre Claudio Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón.

Abel Pintos y Mica Vázquez en el back del videoclip de "Hielo al vino"

Los domingos desde hace varias temporadas son propiedad de Juana Viale. A partir de las 13.45, la pantalla de El Trece dará aire a Almorzando con Juana con un menú orientado al ambiente del espectáculo, ideal para el estilo descontracturado de la actriz.

Junto a ella estará uno de los periodistas más nombrados de la semana: Daniel Gómez Rinaldi. El referente de la patria farandulera estuvo en el ojo de la tormenta por su polémica con Pilar Smith y otros colegas, en medio de dos entregas de Martín Fierro, el latino y el de cable, en días convulsionados para APTRA.

Daniel Gómez Rinaldi, protagonista de uno de los escándalos de la semana

Junto a él estarán el reconocido director y coreógrafo Ricky Pashkus, la humorista y actriz Natalia Carulias que desembarca en la señal de Constitución con Las chicas de la culpa; el actor Alberto Ajaka, quien brilla en la serie de Carlos Menem entre otros grandes trabajos y el músico Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia y reciente ganador del Grammy Latino a mejor canción pop por “Desastres Fabulosos”, interpretada junto a Jorge Drexler. Música, teatro y risas garantizadas, para acompañar la pasta o el asado de cada mediodía dominical.

El sábado pasado, la mesa de Legrand se vistió de ternura para recibir al que la diva señaló como “el invitado más chiquito que hemos tenido en esta mesa”. La referencia era para Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti que emocionó a todos con sus ocurrencias: “Aquí lo tienen ustedes. Qué divino”, comenzó diciendo la diva para presentar la situación ante los televidentes. A continuación, la panelista apareció en cámara junto a su niño: “Le pusimos un moñito con traje, mirá. Con tirador, con zapatitos”.

Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti que deslumbró a Mirtha Legrand (Video: La noche de Mirtha. El Trece)

Asombrada por la situación, Mirtha intentó hacer memoria de una situación similar en su programa: “Nunca tuve un bebito así. No recuerdo haber tenido un bebé. Qué divino que es”. Conmovida por el trato que los presentes le hacían a su pequeño, y la ternura que todos demostraban, la abogada dijo: “¿Cómo no lo iba a traer? Mirá lo que es. Hola Manu”.

Casi en el opuesto, Juana estuvo al día siguiente con Carlos La Mona Jiménez y el estudio se pobló con las increíbles anécdotas de la leyenda cuartetera. El músico contó que estuvo al borde de la muerte, luego de una improvisada ronda de cantantes que terminó en el hospital. Para descomprimir, echó mano a dos de sus tantos clásicos, como “Quién se ha tomado todo el vino” y “Beso a beso”, en compañía de Luck Ra y el Mono de Kapanga, con Juana prendiéndose a bailar a puro ritmo cordobés. Dos postales de lo que pueden ofrecer abuela y nieta en sus programas, donde el espectáculo tiene una cita garantizada y donde cualquier cosa puede ocurrir.