La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

Alejandra Maglietti le presentó su bebé a Mirtha Legrand

Lejos de la angustia por el incendio de la fábrica de su pareja, o del robo que sufrió días atrás, Alejandra Maglietti vivió un momento de mucha emoción en el programa de Mirtha Legrand. La abogada aprovechó para presentarle a la diva a su bebé de tres meses, generando un momento de máxima ternura y emoción.

“Tenemos el invitado más chiquito que hemos tenido en esta mesa. Aquí lo tienen ustedes. Qué divino. Decime, ¿le pusieron un moñito? ¿De smoking está?”, comenzó diciendo la diva para presentar la situación ante los televidentes. Acto seguido, Alejandra apareció en cámara junto a su niño: “Le pusimos un moñito con traje, mirá. Con tirador, con zapatitos”.

Desbordada por la ternura de la criatura, Mirtha expresó: “Con zapatillos. Todo, lo vistieron para televisión. ¡Qué divino!”. Devolviendo los gestos de la conductora, Maglietti comentó: “Ahí está. Le agarro el chupetito. Es re bueno, aparte”.

Alejandra Maglietti festejó el segundo mes de su bebé Manuel y emocionó con un conmovedor mensaje: “Todo tiene otro sentido”

Asombrada por la situación, Mirtha intentó hacer memoria de una situación similar en su programa: “Nunca tuve un bebito así. No recuerdo haber tenido un bebé. Qué divino que es”. Conmovida por el trato que los presentes le hacían a su pequeño, y la ternura que todos demostraban, la abogada dijo: “¿Cómo no lo iba a traer? Mirá lo que es. Hola Manu”.

Fue entonces cuando Mirtha destacó ante la cámara: “Me saluda con la mano, me saluda”. Al ver la conexión de su bebé con la conductora, la letrada propuso: “Ahí está Mirtha. Te lo llevo, Mirta, así lo ves de cerca. Acá estamos”.

Impresionada por la carita del bebé, la diva afirmó: “Qué divino. Está precioso. ¿Tenés zapatitos nuevos?”. En ese momento, Maglietti destacó la vestimenta de su pequeño: “Tiene zapatitos, vino con traje. Iba a venir a una gala”.

Alejandra Maglietti vive una etapa de transformación personal con la llegada de su primer hijo, Manuel. La maternidad ha marcado un antes y un después en su vida, llevándola a celebrar momentos significativos, como su cumpleaños número 40, en un entorno íntimo y familiar, lejos de grandes eventos y cerca de los afectos más genuinos. Esta nueva faceta, que comparte abiertamente en redes sociales, ha puesto en primer plano la dimensión más humana de la figura pública.

La llegada de Manuel en agosto pasado supuso un cambio radical en la rutina de Maglietti. La modelo, abogada y periodista ha relatado cómo la experiencia de ser madre primeriza le permitió descubrir emociones desconocidas y una felicidad distinta. En un mensaje dirigido a su hijo, expresó: “Manu, hace dos meses llegaste y cambiaste todo. Me hiciste conocer emociones que no sabía que existían. No fue una renuncia, fue una expansión… porque con vos, todo tiene otro sentido. Darlo todo por vos es la experiencia más intensa que viví. Tenía que vivirlo para entenderlo”. Estas palabras, compartidas en sus redes sociales, reflejan el impacto profundo que la maternidad ha tenido en su vida cotidiana y emocional.

Alejandra Maglietti celebró su primer cumpleaños como mamá

El festejo de su cumpleaños número 40, celebrado días después del 27 de octubre, fue una muestra clara de esta transformación. Maglietti optó por una reunión sencilla en su hogar, rodeada de amigas de toda la vida y familiares cercanos. Las imágenes difundidas en sus historias de Instagram mostraron una atmósfera cálida y relajada, con la anfitriona vestida de manera casual y sosteniendo a Manuel en brazos. Los globos en tonos celeste y azul, junto a los mensajes de “Feliz cumple”, aportaron un toque festivo a una celebración marcada por la cercanía y la autenticidad. Durante la fiesta, la panelista alternó entre su rol de madre y anfitriona, manteniendo la serenidad y el cariño que la caracterizan. Uno de los momentos más destacados fue el instante de soplar las velas, primero junto a su hijo y luego en solitario, mientras las cámaras capturaban la emoción del momento para compartirla con su comunidad virtual. La tradicional foto grupal con las invitadas y los abrazos entre amigas completaron una jornada que priorizó el valor de los vínculos reales sobre el brillo del espectáculo.

La maternidad de Maglietti se ha convertido en un relato compartido con sus más de dos millones de seguidores. A través de videos, fotos y mensajes, la periodista documenta los hitos y emociones de esta etapa. En un video publicado a modo de diario visual, recopiló imágenes de los primeros dos meses de vida de Manuel: sonrisas, siestas en brazos de la abuela y baños de inmersión. Sobre estas escenas, una frase suya resonó entre la audiencia: “Quien diría que lo más bonito de la vida sea que dos ojitos te miren, que esos mismos ojos se mueran de felicidad al verte, y que tu hogar sea alguien que nunca te ha dicho una palabra, pero de alguna forma lo saben todo. Quien diría que eso es amar con todo tu corazón…”. El video, que rápidamente se viralizó, recibió una avalancha de mensajes de apoyo y felicitaciones, reflejando la conexión que Maglietti ha logrado establecer con su comunidad.

La rutina diaria junto a Manuel está marcada por pequeños logros y aprendizajes. A solo un mes de su nacimiento, la modelo compartió el primer logro de su hijo: “Con un mes, lo primero que aprendió es a sostener su mamadera”, escribió junto a una imagen de Manuel abrazando el biberón. Los paseos por la ciudad, como el recorrido por Puerto Madero bajo cielos despejados, forman parte de los momentos que Maglietti elige mostrar en sus redes, acompañados de mensajes sencillos como “Paseo” y un corazón rojo. Al regresar a casa, la calma continúa con siestas compartidas, como ilustró en otra publicación: “Así todo el día”, mostrando a Manuel dormido sobre su pecho. Estas escenas cotidianas, lejos de la espectacularidad, ponen en valor la entrega y la gratitud que caracterizan su vivencia de la maternidad.