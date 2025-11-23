Teleshow

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

En una mesa con sabor musical, el ídolo cuartetero relató una situación límite con su salud, pero se despidió a ritmo de clásicos como “Quién se ha tomado todo el vino” y “Beso a beso”. Los videos

Guardar
El ídolo cordobés cantó "Quién se ha tomado todo el vino" con Luck Ra

Este domingo, en Almorzando con Juana (Eltrece), la mesaza estuvo marcada por la música, con La Mona Jiménez, Luck Ra, El Mono de Kapanga y el Oficial Gordillo como invitados.

Cada uno fue contando distintas experiencias en sus carreras, y fue cuando La Mona detallaba su rutina de entrenamiento cotidiano que el relato derivó en un momento crítico para el Rey del Cuarteto cordobés. “¡Es que se me rompió el bazo, casi me muero!“, tituló La Mona, y pasó a contar en detalle el grave percance de salud.

“Te cuento, por vente minutos me salvé la vida; me la salvó la Juana en realidad”, en alusión a Juana Del Seri, su pareja, “mi gran amor”, siguió. “Estábamos en una reunión con amigos, estaba Raúl Lavié, había un grupo de folklore, también, y Raúl se puso a cantar unos tangazos con ese vozarrón espectacular que tiene. Cuando terminó, empezaron ‘¡Que cante la Mona! ¡Que cante La Mona!’ Y tuve que subir yo, canté Zamba de Alberdi, le pedí que tocaran el bombo y empecé a zapatear un malambo...

El cantante contó que casi se muere porque "se me rompió el bazo"

Después llego a casa, con mi amigo y asistente Jorge y no sé qué pasó porque no me golpee ni nada, pero le digo ‘Che, estoy inflamado, me duele mucho la panza’. ‘Claro es que tomaste mucho vino?’ ‘¡No, no tome nada! ¡Eramos como diez y tomamos tres botellas de vino? Cuestión que Juanita también me dice ‘Te veo inflamado’ Yo le pedí una pastilla para irme a dormir y descansar y ella me dice ‘¡No, vamos al hospital ya!’ Y eso fue clave porque se me había roto el bazo. Estaba cubierto por una telita, nomás -me dijeron los médicos-, que si se rompia, se mezclaba con todos los órganos. Por eso cuando hay un choque se muere mucha gente, porque se le rompió el bazo y si llega muy tarde la ambulancia es fatal. ¡Así que Juanita me salvó la vida!

La conductora apostó por un
La conductora apostó por un vestido verde a puro brillo y lentejuelas (Instagram)

El momento dramático impactó en la mesa por un momento, pero hacia el final del programa contrastó con un mini show de alto impacto. Fue cuando La Mona cantó clásicos como “Quién se ha tomado todo el vino” y “Beso a beso”, en compañía de Luck Ra y el Mono de Kapanga, con Juana prendiéndose a bailar a puro ritmo cuartetero.

El Rey del Cuarteto cordobés ofreció un mini show y terminó bailando con la nieta de MIrtha

Hablando de riesgo de muerte, un tiempo atrás, el cantante ya había recordado cuál fue el momento en que creyó que todo terminaba y salvó su vida de milagro. “Fue durante la dictadura. A las 9 de la noche llegaban los militares y decían que ahí, en los bailes, había montoneros. Hacían razias en mis shows. A mí el teniente me decía ‘a vos en media hora también te llevo preso’. A la gente la llevaba a las comisarías”, contó mientras todos en el estudio lo escuchaban en silencio.

“Había un soldado ahí y me dice ‘cuando el teniente se vaya, vos te escapás’. Yo le dije que no porque me iba a seguir y me iba a disparar un tiro. Entonces, él me dijo ‘no, porque yo le voy a decir que te fuiste para otro lado’. Ahí me escapé y me escondí en un Falcón lleno de yuyos hasta que se fueron ellos. A la hora salí y me fui a mi casa”, siguió con el estremecedor relato.

La Mona impactó en la
La Mona impactó en la mesa de Juana relatando "el día que casi me muero" (Captura TV)

Pero la historia no terminó ese día, todavía faltaba lo peor: “Una semana después, fui a hacer un show y cuando bajo estaba el teniente esperándome. Me dice ‘documentos y por qué se escapó usted. Queda detenido’”. Ahí comenzó una noche de terror para el cantante. “Ahí quedé detenido y salí como a las dos de la mañana. La gente estaba gritando y puteando porque yo no llegaba al baile, entonces el teniente me dijo ‘la próxima vez te voy a tirar un tiro porque me hiciste quedar mal la otra vez con los soldados cuando te escapaste’”, revivió visiblemente conmovido, cuatro décadas después.

Cuando paraban los autos verdes frente a mi casa, yo pensaba inmediatamente que venían a buscarme”, se sinceró, con el recuerdo de aquella noche tan latente que ya nunca nada fue igual.

.

Temas Relacionados

La Mona JiménezJuana VialeLuck RaEl Mono de Kapanga

Últimas Noticias

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

El actor publicó imágenes de su visita a Pirque, Santiago junto a los niños, mostrando momentos de calma y unión familiar tras semanas de exposición mediática y tensiones

El viaje a Chile de

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La actriz respondió preguntas en sus redes y contó cómo se lleva hoy con el padre de su hijo Belisario

Juana Repetto habló del vínculo

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

La diseñadora y esposa del expresidente Mauricio Macri se expresó luego de ver la sesión profesional de fotos de la adolescente

El comentario de Juliana Awada

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi se reúnen en Moscú este domingo y calientan motores con videos, mensajes y recuerdos para los fanáticos que esperan su vuelta

Así se preparan las integrantes

Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

La conductora transformó la mesa en una pasarela con un diseño de Gino Bogani, delineado bajo los ojos y su clásico toque de frescura

Micropaillettes verdes, corset drapeado y
DEPORTES
Italia venció a España en

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

TELESHOW
El viaje a Chile de

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

INFOBAE AMÉRICA

Referéndum en Eslovenia: la ley

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe