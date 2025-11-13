Todos los ganadores argentinos en la Premiere de los Latin Grammy: emotivos discursos y profundas reflexiones

Fito Páez obtuvo el Latin Grammy a Mejor canción de Rock por Sale el Sol

Después de un año cargado de lanzamientos y álbumes de alto nivel musical, los Latin Grammy destacaron el trabajo de compositores, productores y cantantes. En ese marco, la celebración organizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas también premió la labor de diferentes argentinos como Fito Páez, Trueno, Conociendo Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso y Nico Cotton.

En los primeros minutos de la ceremonia, el equipo de Ca7riel y Paco Amoroso fue destacado por el videoclip de su EP Papota. En ese sentido, el director Martín Piroyansky subió al escenario en nombre de los artistas para recibir el premio a Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. “Muchas gracias a por convocarme Ferrán Echegaray, a Ca7riel y Paco por confiar, y sobre todo a Nati Loiacono por editar conmigo y bancarse toda mi angustia. Por más ficción en Argentina”, afirmó emocionado.

Trueno logró el Latin Grammy a Mejor Canción Rap/Hip Hop por Fresh

Minutos después, Lenny Tavárez, nominado en la categoría música urbana, y Yami Safdie, nominada en la categoría Pop, anunciaron los ternados a Mejor Canción Pop. “Los artistas ahora no solo escriben hits, sino que escriben himnos que se quedan a vivir con nosotros”, expresó la intérprete de “En otra vida” para anunciar a Conociendo Rusia y Jorge Drexler como ganadores por “Desastres Fabulosos”. “Muchas gracias, tiemblo, como me imagino que hacen todos los que suben acá, no debo ser el único. Primero quiero agradecerle a Jorge por haber querido juntarse una mañana, 10 de la mañana, lo pusimos en la agenda, nos juntamos a las 10, a trabajar, a hacer canción, apareció Jorge con su perra, a hablar un rato y empezamos con la hoja en blanco a escribir esta canción que la queremos mucho. Estábamos hoy hablando, chateando, hablando de la canción, de ese momento mágico que pasamos juntos. Jorge no está acá porque está terminado un disco que está increíble, ya pronto lo vamos a escuchar. Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia, a Nico Cotton, que siempre produce mi música y la mejora muchísimo. Aguante Argentina y dale Boca”, subrayó Mateo Sujatovich.

Conociendo Rusia ganó un Latin Grammy por Mejor Canción de Pop

Así llegó el turno de la categoría Mejor álbum de Rock, la cual destacó a Fito Páez por Novela. Al subir al escenario, el rosarino comentó: “Muchas gracias, siempre lo mismo. La Academia, hay que revisar los patrones de elección, fallan conmigo siempre. Muchas gracias a Gustavo Borner, a Diego Olivero, mis dos compañeros de aventura, hicimos un álbum muy zarpado para la época, en época de Tiktok, déficit de atención, finalmente contamos una historia e 25 canciones y es uno de los álbumes que me tiene muy orgulloso. La música sigue vive y va a seguir viva por siempre”.

Con el correr de la ceremonia, el intérprete de “11 y 6” volvió a subir al escenario, en esta oportunidad por su triunfo en la categoría Mejor canción de Rock por “Sale el sol”. Fiel a su estilo, Páez reflexionó sobre la realidad que atraviesa el mundo: “Muchísimas gracias otra vez, que salga el sol por favor en este mundo, que esta ardiendo, cayéndose a pedazos. Finalmente el álbum termina con una canción que desea eso. Nadie, ningún hombre y mujer de bien puede desear otra cosa en este mundo explotado, que salga el sol, que vuelva el amor, la amistad, que los corazones se juntan a través de la música. Muchas gracias por este premio otra vez, hasta luego”.

La emoción de Fito Páez al recibir el Latin Grammy a Mejor álbum de Rock

Otro de los argentinos destacados fue Trueno, quien fue distinguido en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop: “Muchas gracias a La Academia, me queda decir que el rap de Argentina está en la casa y que este premio se lo dedico a mi abuela, que se me fue en enero de este año y hoy es su cumpleaños, así que esto va para Solange. Argentina está en la casa hoy y siempre, del barrio de La Boca”.

Por otra parte, Ca7riel y Paco Amoroso vivieron una noche soñada. Tras los primeros premios que había recibido Piroyansky , el dúo fue destacado en Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”. “Muchas gracias a La Academia, hemos hecho un esfuerzo sobre humano para ganar este hermoso objeto, tan sobre humano, que ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”, comenzó diciendo Ca7riel, quien luego le cedió el lugar a su compañero: “Quiero agradecerle a mi hermano Ca7riel, a mi amigo, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá. Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo arranquen, hoy nos toca disfrutar”.

Ca7riel y Paco Amoroso recibieron el Latin Grammy a Mejor Canción Alternativa

Apenas unos minutos después, los músicos volvieron a subir al escenario, esta vez en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa. “La verdad que estamos sorprendidos de que nos den premios y ganemos cosas. Agradecerle a nuestro equipo, al sello, a la gente que trabaja con nosotros estas canciones que nos permitieron girar por todo el mundo, tocar, a nuestros músicos a nuestras mamás. Esta es una alegría que compartirnos con todos ustedes. A la gente de Argentina, aguante el Diego”, expresó Paco luego de obtener el premio por Papota.

Cuando los artistas se estaban poniendo cómodos en sus asientos, los conductores volvieron a llamarlos a escena, esta vez en la categoría Mejor Canción Alternativa por su tema “#Tetas”. Mientras la cámara enfocaba a los compositores, los artistas aparecieron rápidamente detrás del micrófono. “Ya salimos de atrás como Fito, es cualquier cosa esto. Escuchame, esto se lo dedicamos a nuestras madres, a Estrella y a Andrea, que son las culpables de todo esto”, dijo Ca7riel.

Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron el Latin Grammy a Mejor canción pop

Los éxitos del equipo de Ca7riel y Paco no pararon, los artistas volvieron a aparecer en escena cuando sus compañeros ganaron en productor del año. Así, Rafa Arcaute y Federico Vindver se expresaron sobre el escenario. “Gracias a Ca7o y Paco porque el proyecto es único e increíble. A todo el equipo de Ca7riel y Paco Amoroso”, dijo Arcaute. Por su parte, Vindver afirmó: “Le quiero agradecer a todos los artistas que grabaron todos estos temas, especialmente a mi esposa, a mis hijos, a mi equipo. No pensé que iba a ganar, no tengo nada preparado. Viva Argentina”.

En la categoría también fue destacado Nico Cotton, generando un empate. Al subir al escenario, el músico confesó: “Muy loco estar acá, vivo en Argentina, para mí esto es muy lejos. Quiero agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a todos los artistas que confiaron en n mí este año y en toda mi carrera. Especialmente a Aitana, Cazzu, Conociendo Rusia, Juanes, Jorge Drexler, Nathy Peluso, sin ellos, nosotros los productores no somos nada. Para mi abuela, gracias”.