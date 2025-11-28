Furor por Rosalía en Argentina: de su fanatismo por las milanesas a la camiseta de Boca que le regaló Pergolini

Rosalía sorprendió a sus fans al visitar el Obelisco

Después de su paso por el show de Cindy Cats en el estadio Ferro, donde Rosalía protagonizó una inolvidable noche al encontrarse con figuras como Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes, este viernes, la española continuó con su agenda en Buenos Aires. En horas del mediodía, la creadora de Lux dio su primera entrevista en Argentina, impactando a su público.

“¿Cómo la estas pasando”, comenzó preguntándole Nicolás Occhiato al recibir a la joven en Luzu Tv. Con una sonrisa en su cara, la cantante respondió: “Muy rico, me comí una medialuna. Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”. Fue entonces cuando una de las panelistas quiso saber si la artista ya había probado la gastronomía local, a lo que Rosalía contestó: “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ´ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”.

En esa misma línea, Momi Giardina afirmó que sabía que la española amaba las pastas. Fiel a su estilo, la cantante destacó que ella se animaba a todo. “El flan lo comiste con dulce de leche y crema?”, continuaron las consultas por su cena en Buenos Aires, a lo que ella contestó: “Sí, también, lo probé todo”.

En el programa, la cantante también recibió un regalo por parte del equipo: una camiseta de la Selección Argentina. Ya horas después de esta primera entrevista, Rosalía se dirigió al programa de Mario Pergolini, el cual se emitirá este viernes a la noche. Allí, el conductor le entregó a la cantante una camiseta del club de sus amores: Boca Juniors. Contenta por el recibimiento, la española aceptó el presente y se colocó encima la remera del xeneize. Tras la entrevista, luciendo este mismo look, la joven salió a la calle y firmó autógrafos, se sacó selfies y saludó a sus fans.

Como si fuera poco, la española aprovechó su estadía en Buenos Aires para visitar uno de los puntos turísticos: el obelisco. Fue así como, rápidamente, descendió de su camioneta en las Avenidas 9 de Julio y Corrientes y se acercó al emblema de la ciudad.

La visita de Rosalía a Buenos Aires desató la locura de sus fans argentinos

Rosalía, una de las figuras más influyentes del pop internacional, llegó a Buenos Aires este jueves por la noche. Su arribo generó expectativa y, pocas horas después, sorprendió al público al asistir de manera inesperada al concierto de la banda Cindy Cats en el estadio Ferro, donde fue ovacionada y homenajeada.

Tras abandonar el aeropuerto de Ezeiza, la cantante española se instaló brevemente antes de dirigirse al estadio Ferro, donde se desarrollaba el espectáculo de Cindy Cats en la cancha de básquet. Rosalía ocupó un sector reservado en la platea VIP, acompañada por figuras destacadas de la escena musical argentina como Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes. Para la ocasión, eligió un atuendo discreto: vestido negro, lentes oscuros y un pañuelo blanco en la cabeza, lo que acentuó el carácter sorpresivo de su presencia.

En horas del mediodía, Rosalia dio la primera entrevista en esta visita al país (RSFotos)

La aparición de Rosalía se mantuvo en secreto hasta el momento en que la banda le dedicó un popurrí de sus canciones más reconocidas. El homenaje desató la emoción entre los asistentes y los propios músicos, quienes celebraron la visita de la artista con aplausos y gritos. Rosalía respondió con gestos de gratitud y reverencias, visiblemente emocionada por el recibimiento. La energía en el estadio se intensificó, y la interacción entre la cantante y la banda local subrayó el impacto de su obra en la escena musical argentina, así como la conexión que mantiene con artistas de distintos géneros.

Durante el homenaje, la artista interactuó con los músicos y agradeció el gesto recibido, mientras el público celebraba la inesperada visita. La presencia de Rosalía en el concierto de Cindy Cats no solo generó sorpresa y entusiasmo, sino que también evidenció la influencia de su música en el ámbito local y la admiración que despierta entre colegas y seguidores.

La alegría de Rosalía al encontrarse con sus fans (RSFotos)

La visita de Rosalía a Buenos Aires se enmarca en la gira promocional global de Lux, un álbum que representa una nueva etapa en su carrera. Tras tres años de trabajo y experimentación, la cantante presenta un proyecto ambicioso y multilingüe, compuesto por 18 canciones distribuidas en cuatro movimientos y con una duración total de una hora. Lux explora temas de espiritualidad, feminismo y transformación personal, fusionando flamenco, ópera y pop. El disco incluye canciones en 13 idiomas, entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, lo que lo convierte en una obra sin precedentes en la trayectoria de la artista.

Rosalía ha explicado que el proceso creativo de Lux implicó un intenso aprendizaje de nuevas lenguas y la colaboración con traductores y profesores de fonética. “Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo”, reconoció en una entrevista. Sobre su método de composición, añadió: “Es mucha intuición y tratar de decir: voy a escribir y veamos cómo suena esto en otro idioma”. La cantante también ha señalado que la espiritualidad siempre ha estado presente en su vida, aunque nunca antes la había abordado de manera consciente en su música: “Esa sensación espiritual siempre ha estado ahí, solo que nunca la había racionalizado ni intentado intelectualizar”.

Rosalía se sacó fotos con sus fans y firmó autógrafos (RSFotos)

El álbum, producido junto a Noah Goldstein y Dylan Wiggins, destaca por su potencia sonora y su capacidad para desafiar las expectativas, combinando tradiciones operísticas y clásicas con la energía del pop contemporáneo. La grabación contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daniel Bjarnason, así como de voces femeninas y coros internacionales, reforzando el carácter global y diverso del proyecto. La campaña de lanzamiento incluyó acciones de alto impacto, como la proyección de la palabra “Lux” en una de las pantallas más emblemáticas de Times Square, acompañada de la imagen de Rosalía vestida de blanco y con un velo que evocaba la silueta de una monja.

La llegada de Rosalía y su participación en el concierto de Cindy Cats han generado un notable impacto en la escena musical argentina, fortaleciendo los lazos entre la artista y figuras locales. Su presencia en Buenos Aires no solo ha sido celebrada por el público, sino que también ha reafirmado su influencia y la admiración que despierta entre músicos de distintas trayectorias.

Con Lux, Rosalía inicia una etapa marcada por la experimentación y la colaboración, consolidando su posición como referente de la innovación en la música pop y ampliando los horizontes de su propuesta artística.