Teleshow

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

La cantante española arribó a Argentina y asistió al show de Cindy Cats en el estadio Ferro. El reconocimiento de la autora de Lux para diversos músicos locales

Guardar
Las primeras horas de Rosalía en Argentina: shows, ovaciones y gestos de amor

Tras revolucionar el mundo de la música con la presentación de su cuarto álbum de estudio, Lux, Rosalía arribó a Argentina con la mente puesta en sus compromisos laborales. La artista española aterrizó en Buenos Aires minutos después de las 20. Luego de abandonar el aeropuerto de Ezeiza, la joven se instaló y se dirigió con entusiasmo al estadio Ferro para disfrutar del show de Cindy Cats. En ese marco, fue ovacionada por sus fans y protagonizó un encuentro con figuras locales.

Durante el evento, realizado en la cancha de básquet de Ferro, Rosalía se ubicó en un sector reservado de la platea VIP y presenció la mayor parte del espectáculo. La cantante aplaudió con entusiasmo y respondió con gestos de gratitud y reverencias cuando la banda le dedicó un popurrí de sus canciones más reconocidas.

La presencia de la artista, recién llegada al país, se mantuvo en secreto hasta el momento del homenaje, lo que incrementó la emoción entre los asistentes y los propios músicos. En ese momento, miles de fans aplaudieron y gritaron por la española, quien agradeció el cariño con aplausos y hasta gestos de adoración.

Para esta aparición, la cantante se inclinó por un look casual compuesto por un vestido negro, lentes oscuros y un pañuelo blanco en su cabeza. Desde lo alto del estadio, la joven fue acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes.

La reacción del público en el concierto de Cindy Cats fue de sorpresa y entusiasmo ante la presencia de Rosalía. La artista, visiblemente emocionada, interactuó con los músicos y agradeció el homenaje recibido. El ambiente en la cancha de Ferro se cargó de una energía especial, con los asistentes celebrando la inesperada visita de una de las figuras más influyentes de la música actual. La interacción entre la española y la banda local subrayó el impacto de su obra en la escena musical argentina y la conexión que mantiene con artistas de diferentes géneros y trayectorias.

Rosalía llegó a Buenos Aires
Rosalía llegó a Buenos Aires y asistió al show de Cindy Cats en Ferro

La visita de Rosalía a Buenos Aires forma parte de la gira promocional global de Lux, su cuarto álbum de estudio. Luego de tres años de trabajo y experimentación, la cantante inicia una nueva etapa artística que ha generado una alta expectativa tanto en la prensa internacional como entre sus seguidores. La promoción del disco incluyó acciones de alto impacto, como la proyección de la palabra “Lux” en una de las pantallas más emblemáticas de Times Square, acompañada de la imagen de Rosalía vestida de blanco y con un velo que evocaba la silueta de una monja.

Lux se presenta como una obra ambiciosa y multilingüe, compuesta por 18 canciones distribuidas en cuatro movimientos y con una duración total de una hora. El álbum explora temas de espiritualidad, feminismo y transformación personal, y destaca por su fusión de flamenco, ópera y pop. Rosalía interpreta canciones en 13 idiomas, entre ellos español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, lo que convierte al disco en un proyecto sin precedentes en su carrera. La artista ha explicado que el proceso creativo implicó un intenso aprendizaje de nuevas lenguas y la colaboración con traductores y profesores de fonética. “Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo”, reconoció en una entrevista. Sobre su método de composición, añadió: “Es mucha intuición y tratar de decir: voy a escribir y veamos cómo suena esto en otro idioma”.

Rosalía destacó la presentación de
Rosalía destacó la presentación de Trueno en el show de Cindy Cats

El contenido de “Lux” refleja una búsqueda introspectiva y literaria, con referencias a autoras como Simone Weil y Chris Kraus, así como a monjas poetisas y hagiografías de santas. Rosalía ha señalado que la espiritualidad siempre ha estado presente en su vida, aunque nunca antes la había abordado de manera consciente en su música: “Esa sensación espiritual siempre ha estado ahí, solo que nunca la había racionalizado ni intentado intelectualizar”. El álbum, producido junto a Noah Goldstein y Dylan Wiggins, se caracteriza por su potencia sonora y su capacidad para desafiar las expectativas, combinando tradiciones operísticas y clásicas con la energía del pop contemporáneo.

Con “Lux”, Rosalía consolida su posición como una de las voces más innovadoras del pop internacional y abre una nueva etapa en su carrera, marcada por la experimentación y la colaboración artística. El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daniel Bjarnason y cuenta con la participación de destacadas voces femeninas y coros internacionales, lo que refuerza su carácter global y su apuesta por la diversidad sonora.

Temas Relacionados

LuxBuenos AiresCindy CatsRosaliaEmilia MernesSoledad Pastorutti

Últimas Noticias

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

El periodista fue destacado en Mejor programa de magazine. Durante su discurso, el comunicador evocó una frase de El Eternauta: “Lo viejo funciona”

La emoción de Chiche Gelblung

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

La periodista fue una de las más buscadas en la alfombra roja de la entrega. Luciendo un vestido impactante, conversó con Teleshow sobre el conflicto y las disculpas públicas de su colega

Pilar Smith habló en los

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

Días atrás, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares expresaron su dolor por la delicada situación de salud que atravesaba su compañera. Sus sentidas dedicatorias tras la triste noticia

Murió Mercedes Portillo, actriz y

El apasionado beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

La politóloga y el periodista de policiales protagonizaron un romántico momento en la alfombra roja al mostrar su amor

El apasionado beso de Marina

Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

La modelo había impactado en un evento, al que asistió junto a su pareja Martín Pepa, al lucir un look corto que se llevó todas las miradas

Pampita sorprendió con un nuevo
DEPORTES
La historia de Iker Zufiaurre,

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

TELESHOW
La emoción de Chiche Gelblung

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

El apasionado beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

INFOBAE AMÉRICA

Intercambios, reuniones y una “misión

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera