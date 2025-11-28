Teleshow

El divertido reencuentro de Marcelo Tinelli con sus hijos Juana y Francisco: sushi, baile y el abrazo de siempre

El conductor y la modelo retrataron en sus redes una cena a puras sonrisas y recuerdos de la que también participó Luciano El Tirri

Guardar
El challenge de Marcelo Tinelli y Juana.

En la intimidad de su casa y lejos del ruido de los sets y cámaras, Marcelo Tinelli vivió un reencuentro memorable con sus hijos Juana y Francisco, fruto de su relación con Paula Robles, enmarcando los afectos que definen su vida fuera de escena. No fue una velada cualquiera: las imágenes, publicadas por el propio conductor en sus redes sociales, reconstruyen una historia de pequeños gestos, miradas cómplices y la certeza de que, incluso en su núcleo más cercano, la alegría y la unión encuentran nuevas formas de manifestarse. La presencia de su primo hermano Luciano El Tirri completan el cuadro de la cena casera, plagada de recuerdos y emociones en momentos difíciles para el conductor en el ámbito profesional.

El primer testimonio de la noche llegó como una postal sencilla, pero llena de emoción: padre e hija aparecen juntos en un abrazo sutil, posando para la cámara. La expresión de ambos es de absoluta tranquilidad; él, con una remera deportiva negra y una leve sonrisa; ella, con un pañuelo negro cubriendo su cabeza y una remera gastada azul que deja ver parte de su hombro. El fondo, la ciudad apenas insinuada tras una ventana y la calidez de una casa que, por un instante, parece contener todo lo necesario. La imagen fue acompañada por una frase breve y certera: “@juanitinelli1 te amo”. Una alusión y una frase que simplifican una ausencia, un reencuentro y toda la carga emocional de saberse cerca, una sensación que sin dudas traspasa la pantalla.

La foto del encuentro entre
La foto del encuentro entre Marcelo Tinelli y su hija Juana (Instagram)

La mesa del comedor recibió a Francisco, el hijo de Marcelo que siempre se mantuvo alejado de las redes mediáticas, vestido con una campera verde y esa timidez que nunca falta en sus retratos familiares; y a El Tirri, Luciano Giugno, primo inseparable y compañero indiscutible de todas las cenas. En la foto de grupo, Francisco se recuesta hacia el centro, Juana ensaya un gesto divertido sacando la lengua, El Tirri despliega su inconfundible peinado y su humor habitual, y Marcelo cierra el círculo con una sonrisa genuina. El menú de la noche fue de gala: “Hoy salió un rico sushi con Fran, Juanita y El Tirri”, rezaba la leyenda sobre la foto con los emojis de tres corazones para acompañar. La escena evidenciaba no solo quiénes estaban, sino el cómo: las distancias borradas, los afectos puestos sobre la mesa, el disfrute pleno de la compañía.

Pero la noche traía aún un último acto, quizás el más espontáneo y revelador. Terminado el convite, llegó el momento de la música y el juego. Marcelo Tinelli y Juana protagonizaron el challenge viral de “Vivir así es morir de amor”, en la versión poderosa de Nathy Peluso. El video los muestra bailando juntos, codo con codo. Marcelo, con el brazo sobre los hombros de Juana, deja entrever la risa y la entrega; Juana, en top deportivo, con jeans y el infaltable pañuelo negro, lo acompaña en los pasos con soltura y complicidad. El fondo blanco y despojado regala todo el protagonismo a su entusiasmo, a su manera de mirarse y desafiarse. Sobre la imagen, Marcelo deja otra declaración, esta vez entre risas autocríticas: “JAJAJAJAJA malísimo lo mío, Jua. Te amo”.

La cena de Marcelo Tinelli
La cena de Marcelo Tinelli y familia, que quedó retratada en sus redes (Instagram)

Lo que pudo ser una simple cena se transformó así en un pequeño hito familiar, retratado en tres momentos: el abrazo inicial, la mesa llena de rostros queridos y la explosión de energía compartida en el challenge. Afuera, la noche avanzaba sobre la ciudad; adentro, el reencuentro parecía detener el tiempo y recordarle a todos –y sobre todo, a quienes los siguen– que la verdadera historia se teje con afectos, risas y un “te amo” sincero.

¿Hace falta más para entender por qué cada reencuentro es una celebración? Compañía, humor, baile y la simplicidad de volver a elegir a los propios. Así, Marcelo Tinelli, sus hijos y El Tirri escribieron una página más de sus historias juntos, alejados de las cámaras pero más expuestos que nunca al amor de familia.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliJuana Tinelli

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta presentas dos mesazas con figuras para analizar lo más destacado del espectáculo y la actualidad

Quiénes son los invitados de

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

La actriz se refirió a los problemas que afronta junto a su pareja para la construcción en Mar de Cobo y se distanció de los dichos de la conductora

Griselda Siciliani habló de la

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

El productor Carlos Rottemberg y su compañera Soledad Silveyra hablaron con Teleshow sobre el presente del actor. Cómo sigue el cronograma del espectáculo que se trasladará a Mar del Plata durante el verano

Luis Brandoni sufrió un problema

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

Una docente de 29 años asistió al programa de El Trece con su pareja provocando un momento desopilante junto al conductor

Fue a Ahora Caigo con

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Mientras ambos transitan nuevas etapas personales a seis meses de su separación, la influencer le dedicó un sentido mensaje al rosarino

El inesperado gesto de Cande
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar

En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

La frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro que disparó los rumores en Red Bull: “Probablemente la mayoría de la gente lo sabe”

Semana del Tenis: la AAT celebró el sorteo de Las Finales del Interclubes

El escalofriante recuerdo de Alan Ruschel a 9 años de la tragedia de Chapecoense: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, pero no lo hacíamos”

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

INFOBAE AMÉRICA

23 años después: la historia

23 años después: la historia del asesino que volvió para matar a la hija de una de sus primeras víctimas

Volodimir Zelensky anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak, involucrado en un caso de corrupción

Rodrigo Paz resta importancia al conflicto con Edmand Lara y afirma que su relación es “institucional”

Daniel Noboa buscará enmiendas en la Asamblea ecuatoriana pese al revés en las urnas

La historia secreta del gran documental de Los Beatles que Paul McCartney compró para que no sea visto