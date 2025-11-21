El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Marcelo Tinelli, el feliz cumpleaños por redes a su hija Juanita (Video: Instagram)

El cumpleaños de Juanita Tinelli adquirió un significado especial para su familia, marcado por la emotiva dedicatoria que le dirigió su padre, Marcelo Tinelli, tras atravesar días difíciles. La celebración de los 23 años de Juanita, fruto de su relación con Paula Robles, estuvo acompañada de palabras cargadas de afecto y recuerdos, en un contexto donde la unión familiar cobró un valor aún más profundo.

“Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Traes mucho amor y alegría”, expresó Marcelo en un mensaje público dirigido a su hija. El padre evocó la infancia de Juanita con nostalgia y ternura: “No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos”.

Marcelo Tinelli compartió un mensaje público lleno de afecto y nostalgia para su hija Juanita en su cumpleaños número 23

La dedicatoria continuó con un deseo de permanencia y cercanía, más allá de las circunstancias: “Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”. Junto a estas palabras, Marcelo compartió imágenes de Juanita en diferentes etapas, acompañada de sus hermanos y de él mismo, reforzando el valor de los lazos familiares y los recuerdos compartidos.

“Hoy leía que “Nunca se va del alma, quien está en el corazón”. No hay distancia para eso. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma MI PEBE″, cerró Tinelli con ternura, mencionando a su hija en el saludo.

Juanita Tinelli respondió con un mensaje que subrayó la fortaleza del vínculo con su padre y la influencia de su historia familiar

La respuesta de Juanita no tardó en llegar: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy”, escribió la modelo respondiendo la publicación de su padre. “Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”, cerró junto a un corazón.

El cumpleaños de Juanita llega veinte días después de que contara en sus redes que solicitó un botón antipánico tras recibir una amenaza que la llevó a temer por su seguridad. La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde se le instruyó sobre el uso del dispositivo, una medida que refleja la gravedad de la situación y la preocupación de la familia Tinelli.

Las imágenes compartidas por Marcelo Tinelli mostraron a Juanita junto a sus hermanos y reforzaron el valor de los recuerdos familiares

En su comunicado, Juanita explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó.

“Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, agregó. La presión de llevar el apellido Tinelli y la exposición mediática también fueron parte de su descargo. Reconoció que, aunque asumió con orgullo la historia familiar, esa misma exposición suele exigir silencio, algo que decidió dejar atrás: “Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

El intercambio de mensajes entre Juanita y Marcelo Tinelli reflejó la cercanía y el cariño que caracteriza a la familia Tinelli

Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli

Al trascender el comunicado, Marcelo Tinelli manifestó su apoyo públicamente y compartió su preocupación: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, señaló el conductor. Aseguró que están trabajando para llegar al fondo de la investigación y solicitó cautela a los medios: “Les pido por favor que respeten mi reserva, cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar”.