Marcelo Tinelli anunció la final de su programa de streaming: “La vida pide frenar”

Marcelo Tinelli comunicó en sus redes sociales que su programa de streaming en Carnaval no seguira al aire (Captura Carnaval Stream)

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos familiares más delicados de su vida tras conocerse que su hija Juanita fue víctima de amenazas en un contexto de versiones de todo tipo referidas a su ambiente laboral y profesional. Desde la difusión de la noticia, el conductor priorizó el resguardo de su intimidad y optó por alejarse tanto de los medios como de las redes sociales, concentrándose en proteger a su entorno más cercano. Decidió también dar un paso al costado en la conducción de Estamos de paso, el programa con el que debutó en el streaming de Carnaval, y delegó temporalmente su rol en José María Listorti, mientras evaluaba los pasos a seguir.

Tras varios días de incertidumbre y sin novedades sobre la continuidad del ciclo, Tinelli utilizó sus historias de Instagram para hacer un anuncio determinante: el programa se pondrá en pausa indefinidamente. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, explicó en una historia ante sus más de 14 millones de seguidores.

Agradecido con sus compañeros y la producción, dio más detalles de las negociaciones que desembocaron en la decisión: “Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora", aseguró. Asimismo, se animó a aventurar que la decisión no es definitiva: “Volverá el año próximo con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, sentenció.

El mensaje también incluyó un reconocimiento especial para todas las personas que formaron parte del proyecto y que lo acompañaron desde que debutó el 23 de septiembre: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañan, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí y especialmente a Carnaval que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”. Entre quienes recibieron la mención se encuentran Sabrina Rojas, Fede Bal, Pachu Peña, Carla Conte y dos de sus hijas, Candelaria y Juanita, quienes formaron parte de diferentes envíos del ciclo.

En el cierre, Tinelli transmitió esperanza de cara a lo que se viene: “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”. Así, el conductor marca un paréntesis en su carrera profesional, priorizando la recuperación emocional familiar y la expectativa de un regreso con energías renovadas el próximo año.

