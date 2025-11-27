Teleshow

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

Luego del golpe de suerte de la modelo, los participantes soltaron tensiones con música, risas y el contagioso ritmo de “La cachaca”

Guardar
Marixa Balli bailó "La Cachaca" y puso a bailar a todos en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Una noche de emociones fuertes se adueñó de la cocina de Masterchef Celebrity, donde el sabor, la música y la danza se mezclaron para romper la tensión. La sexta gala de eliminación de la temporada no fue una noche cualquiera. El jurado lanzó un reto distinto: los participantes debían cocinar un plato libre utilizando el disco de arado, lo que abrió el juego a una dimensión desconocida.

La calma habitual del mercado se vio alterada cuando Damián Betular introdujo un giro inesperado. En cada mesada aguardaba un sobre dorado y, junto a Wanda Nara, se erguía un tótem con un cofre custodiado por un bolillero. Los sesenta minutos de competencia escondían más que simple destreza culinaria. Al comenzar, cada concursante abría su sobre: adentro, un acertijo. Si el enigma era resuelto, la esperanza se vestía de llave: podían intentar liberar el misterioso cofre. “El participante que logre abrir el cofre se salva de la eliminación y sube directo al balcón”, anunció Betular ante la mirada expectante de todos.

Varios concursantes desfilaron frente al jurado con ilusiones y respuestas. ¿Acertarían? ¿La suerte estaría de su lado? Finalmente, Evangelina Anderson se acercó, segura, y entregó su solución. El silencio pesó unos segundos largos. Pero el veredicto fue positivo. Eligió una llave y, para asombro general, el cofre se abrió. Un estallido de alivio y alegría la envolvió: “No lo puedo creer”, expresó mientras Donato de Santis le confirmaba su pase directo al balcón. El aplauso resonó en el estudio.

Evangelina Anderson superó el desafío,
Evangelina Anderson superó el desafío, consiguió la llave correcta y subió al balcón

Las emociones seguían subiendo y la presión en las hornallas no aflojaba. Desde las alturas, la conductora Wanda Nara se unió a los salvados y marcó el tono: “No puedo creer la suerte que tuviste”, le soltó a Anderson nada más verla. Ella, aún incrédula, admitió que ni en sueños imaginó un desenlace así. Abajo, los minutos corrían contra el destino de los que seguían en peligro.

Pero el clima tenso se quebró de pronto. La conductora del ciclo decidió regalar un respiro a los presentes: apeló a la música e invitó a Marixa Balli a cantar "La cachaca". Esa chispa bastó para contagiar de alegría el ambiente. Los que estaban a salvo en el balcón no solo la ovacionaron, sino que todos intentaron aprender el paso de baile y lo pusieron en práctica allí mismo. Entre risas, voces y pasos improvisados, la cocina dejó por un instante de ser un campo de batalla para ser una fiesta.

La noche de MasterChef Celebrity descubrió que la suerte, el ingenio y el sentido del ritmo pueden ser claves inesperadas para sobrevivir al rigor de la competencia.

La modelo y pareja de Enzo Fernández compartió su tristeza. El video (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Tras ello, además, el estudio vivió una emoción muy particular. Es que, tal como había adelantado en una nota con A la Barbarossa, la influencer Valentina Cervantes finalmente comunicó su decisión de abandonar el certamen culinario para regresar a Londres y reencontrarse con sus hijos y con Enzo Fernández, su pareja y futbolista del Chelsea.

La escena se vio este miércoles y terminó con todos en el estudio llorando. Todo ocurrió minutos después de que la modelo presentara su plato, que terminó siendo el último dentro de la competencia. A la hora de la devolución, y visiblemente quebrada, Valu pidió la palabra y anunció su despedida: “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, dijo entre lágrimas. Su voz se quebró por completo y por unos segundos no pudo continuar hablando.

Finalmente, se retiró abrazada por Wanda y todos los participantes, en una despedida que se vivió con fuerte carga emotiva en el estudio.

Temas Relacionados

Marixa BalliMasterchef Celebrity

Últimas Noticias

Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

El miércoles se vio la última participación de la influencer en el reality, donde tuvo varias idas y vueltas con la conductora

Luego de su renuncia a

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Su nombre se sabe poco porque para todos es y será el “animal” que, con su banda, agita al baile allí adonde haya fiesta. Invitado a Mi Cielo, repasa su vida y, sobre todo, el cambio que sufrió a partir del infarto que derivó en siete stents. Y la relación entrañable con su hijo Tobías, también músico

El Mono de Kapanga: “No

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Alfombra roja, glamour, premios y emociones se palpitan para la gala de APTRA de esta noche, que celebra un área clave de la industria audiovisual. Desde las 19, televisa C5N

Martín Fierro de Cable 2025:

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

El conductor de Otro día perdido sorprendió al contar en televisión cómo se sorprendió por la relación entre la cantante y el guitarrista, generando risas y comentarios en el estudio durante la entrevista

Pergolini le contó a Valeria

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

En una noche que tuvo la emotiva salida voluntaria de Valu Cervantes, el jurado del reality culinario sorprendió con su decisión. El video

Quién fue el nuevo eliminado
DEPORTES
“Esa pregunta es una falta

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

TELESHOW
Darío Barassi se sorprendió por

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

INFOBAE AMÉRICA

Comienza la era post Bolsonaro

Comienza la era post Bolsonaro en Brasil: entre las tensiones con EEUU y la búsqueda de un candidato de derecha

Europa continúa con su inversión en Defensa: dos países compraron drones submarinos para uso militar especial

Mató a sus padres y a su hermano y mutiló cuerpos con una sierra: el triple crimen que dejó en shock a un pueblo de Uruguay

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre