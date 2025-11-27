Teleshow

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

La influencer anunció entre lágrimas su salida del certamen culinario para reencontrarse con el futbolista en Londres. Las palabras del jurado y la tristeza de sus compañeros. El emotivo momento

La modelo y pareja de Enzo Fernández compartió su tristeza. El video (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Valentina Cervantes atravesó este miércoles por la noche uno de los momentos más sensibles de su paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Tal como había adelantado en una nota con A la Barbarossa, la influencer finalmente comunicó su decisión de abandonar el certamen culinario para regresar a Londres y reencontrarse con sus hijos y con Enzo Fernández, su pareja y futbolista del Chelsea.

La escena se vio este miércoles y terminó con todos en el estudio llorando. Todo ocurrió minutos después de que la modelo presentó su plato, que terminó siendo el último dentro de la competencia. A la hora de la devolución, y visiblemente quebrada, Valu pidió la palabra y anunció su despedida: “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, dijo entre lágrimas. Su voz se quebró por completo y por unos segundos no pudo continuar hablando.

La influencer tomó la decisión de abandonar el certamen culinario priorizando el bienestar de sus hijos y su pareja (MasterChef Celebry, Telefe)

Wanda Nara, conductora del ciclo, fue la primera en intervenir. La animó a respirar, a tranquilizarse y le remarcó que la decisión era comprensible: “No te pongas mal. Sabés que las puertas de este programa y de este canal están siempre abiertas para vos. Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista”, aseguró. Además, expresó: “La prioridad siempre la tiene la familia y en este caso tus hijos que son tan chiquititos. La verdad que te pudimos conocer, sos una persona hermosa y sé que la pasabas muy bien, que te divertiste, que te gustó estar acá”.

El jurado también se sumó al momento de contención. Damián Betular destacó su compromiso y su crecimiento dentro del formato, además de elogiar su rol como madre: “Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, has demostrado un gran crecimiento”.

El emotivo momento de la despedida de Valentina Cervantes incluyó lágrimas, palabras de aliento del jurado, sus compañeros y el apoyo de Wanda Nara

Germán Martitegui, por su parte, resaltó el desafío personal que representó su participación en televisión: “Valu, fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo. A mí me presentaron a la esposa de Enzo Fernández, y ahora para todos nosotros sos Valu”, remarcó. En tono de broma, señaló: “Ahora, para nosotros, Enzo es el esposo de Valu”, logrando sacarle una sonrisa a la influencer en medio de las lágrimas.

Finalmente, el chef Donato de Santis lamentó no haber podido conocerla más, pero valoró su prioridad: “Nos faltó conocerte un poco más. Das mucho en la cocina, estás siempre muy quietita. Te vamos a extrañar. En algún momento, te esperamos con mucho gusto”.

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity se confirmó oficialmente tras varias señales en sus redes sociales desde Londres

En medio del llanto, Valu agradeció al equipo, a sus compañeros y al público que acompañó su paso por el ciclo: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble, me llevo un montón de tips, un montón de cosas. No sabía que tenía tanto para dar en una competencia así. El venir acá fue un cambio enorme para mí, fue un esfuerzo increíble animarme”. Finalmente, se retiró abrazada por Wanda y todos los participantes, en una despedida que se vivió con fuerte carga emotiva en el estudio.

Su salida, que ya se intuía por sus publicaciones desde Londres, terminó de confirmarse oficialmente al aire. Ahora, ya de regreso junto a su familia, Valentina cerró un ciclo televisivo que marcó su debut en un proyecto individual en Argentina y que la consolidó con nombre propio más allá del vínculo con el futbolista campeón del mundo.

Con una renuncia en el programa, la gala de eliminación tuvo buenas noticias. Motivados por la salida de Valu, los jurados decidieron que no era el momento para una despedida más. Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez habían quedado en la cuerda floja al borde de quedarse fuera del programa, pero al final del día recibieron el anuncio de su continuidad en el reality culinario.

