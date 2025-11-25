Teleshow

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

El conductor y la bailarina compartieron imágenes en sus redes sociales de sus días en el paradisiaco destino argentino

La pareja compartió postales a puro amor en sus redes sociales (Video: Instagram)

Durante el último fin de semana largo de noviembre, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eligieron las Cataratas del Iguazú como destino para una escapada romántica, compartiendo con sus seguidores un detallado registro de la experiencia a través de fotos y videos en redes sociales.

La pareja documentó su paso por uno de los enclaves naturales más representativos de Misiones, destino declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mostrando la intimidad y alegría que vivieron en el entorno selvático. El viaje refuerza la tendencia de celebridades nacionales de escoger Misiones para desconectarse, atraídos por su naturaleza, aventura y la posibilidad de disfrutar momentos especiales en pareja.

Nico Occhiato y Flor Jazmín
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña disfrutaron de días en los paradisiacos paisajes de las Cataratas del Iguazú (Instagram)
La bailarina en la lujosa
La bailarina en la lujosa pileta infinita del hotel en el que se alojó la pareja

Durante su estadía, la pareja publicó un carrusel de imágenes en Instagram que capturaron caminatas por las pasarelas del Parque Nacional Iguazú, abrazos junto a los saltos de agua y recorridos entre los senderos selváticos. En las postales, la pareja también posó en balcones panorámicos y disfrutó de la bruma propia del lugar. Entre los momentos compartidos se destacaron las escenas relajadas en la pileta infinita del hotel, cenas románticas y situaciones cotidianas como compartir una pizza o lucir atuendos frescos adaptados al clima de la región. En una de las publicaciones, la actriz expresó su entusiasmo y afecto en una frase espontánea dirigida a su pareja, transmitiendo la emoción vivida.

El conductor de Luzu TV
El conductor de Luzu TV en las pasarelas del Parque Nacional Iguazú
Una de las postales de
Una de las postales de Nico Occhiato con las cataratas de fondo

El itinerario incluyó varios circuitos del parque, como la visita a la Garganta del Diablo, sector icónico de las cataratas, y actividades al aire libre que realzaron la magnitud del paisaje y la energía del entorno. Además, la actriz mostró algunos instantes íntimos del viaje, como cenas románticas, degustaciones de gastronomía local y la vista desde su habitación de hotel. Los distintos looks elegidos por ambos para paseos y veladas también formaron parte del registro visual que compartieron con sus seguidores.

De musculosa, short y lentes
De musculosa, short y lentes de sol, Occhiato disfrutó del romántico plan con Flor Jazmín
Nico Occhiato y Flor Jazmín,
Nico Occhiato y Flor Jazmín, mimosos y entre juegos en el agua
La pareja se relajó, mientras
La pareja se relajó, mientras disfrutaban de las increíbles vistas de Iguazú
La pareja en la Garganta
La pareja en la Garganta del Diablo, el salto más imponente y uno de los principales atractivos en las Cataratas del Iguazú

La elección de las Cataratas del Iguazú por parte de la pareja sigue la tendencia de figuras públicas que impulsan la visibilidad de Misiones como sitio preferido para escapadas románticas y de aventura. Los colores de la selva, la intensidad de los saltos de agua y la posibilidad de desconexión aparecen entre los factores que potencian el atractivo turístico de la provincia. Las publicaciones de Occhiato y Peña suman a la consolidación de este destino, posicionando a las Cataratas entre los lugares más elegidos tanto por viajeros nacionales como extranjeros.

El material compartido por la pareja dejó testimonio visual de su conexión y entusiasmo durante la estadía, otorgando aún mayor visibilidad al magnetismo de las Cataratas del Iguazú como símbolo del orgullo por la belleza natural argentina.

El reflejo de Flor Jazmín
El reflejo de Flor Jazmín Peña en bikini
Flor Jazmín lucieron sus looks
Flor Jazmín lucieron sus looks para la noche en Iguazú: él se vistió todo de negro y ella, de musculosa y mini
La pareja se tomó un
La pareja se tomó un descanso de sus ocupaciones y partieron a la que es considerada una de las maravillas modernas del mundo
Flor Jazmín Peña eligió un
Flor Jazmín Peña eligió un atuendo fresco y cómodo para sus días en el destino misionero

En las redes sociales, el reciente baile compartido por Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato generó una ola de reacciones que puso en evidencia el magnetismo que ambos ejercen sobre sus seguidores. Lejos de los grandes escenarios y ambientes de producción, la pareja eligió el entorno cotidiano de su hogar para exhibir una coreografía espontánea, capturada por Flor Jazmín frente al espejo y acompañada del clásico “La isla bonita” de Madonna.

La grabación, realizada durante un fin de semana juntos, mostró la dinámica desenfadada entre los dos. Mientras Flor conducía el ritmo con soltura, Nico decidió sumarse y copiar los pasos, aportando su característica cuota de humor y gestos cómicos. El intercambio de miradas y las risas compartidas reflejaron no solo complicidad, sino también una voluntad explícita de transmitir naturalidad en su vínculo. “Ellos me hacen creer en el amor”, expresó uno de los usuarios en la red social X (antes Twitter), donde la pieza audiovisual alcanzó particular difusión.

"Qué increíble mi país (¡y
"Qué increíble mi país (¡y mi hombre!)", escribió la bailarina junto a las imágenes de su viaje a Iguazú
La experiencia de Occhiato y
La experiencia de Occhiato y Peña en Misiones incluyó cenas románticas, degustaciones de comida típica y momentos cotidianos compartidos en pareja
La pareja compartió en redes
La pareja compartió en redes sociales un álbum de fotos y videos que muestra su experiencia en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Argentina
Las imágenes publicadas por Occhiato
Las imágenes publicadas por Occhiato y Peña reflejaron la intimidad y felicidad de la pareja en el entorno natural de Misiones

El fenómeno no quedó limitado a halagos por la química entre ambos. Diversos comentarios en la plataforma destacaron el costado “imperfecto” y genuino de la pareja, resaltando frases como “Son mis padres” o “Nico está re duro al intentar bailar”, que se repetían con entusiasmo. Esta recepción sugiere que la audiencia encuentra en los dos una representación cercana y despojada de poses, en donde “mostrarse vulnerable, torpe o absolutamente feliz” se convierte en una bandera de autenticidad.

