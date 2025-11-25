Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

Ivana Icardi sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo con un gesto poco esperado: a través de sus redes sociales, felicitó cálidamente a Eugenia “la China” Suárez por el estreno de su nueva serie La hija del fuego. El comentario positivo y el elogio público no solo generaron múltiples repercusiones, sino que también marcaron un nuevo capítulo en la relación visible entre Ivana y la pareja de su hermano Mauro, poniendo en primer plano el acercamiento familiar en un momento especial para ambos.

A través de una historia de Instagram, Ivana mostró el televisor sintonizando la serie y escribió: “Recomendadísima, la rompés Sangre Japonesa. Yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5... ahora puse a toda la familia a verla”, sumando un emoji de aplausos. La reacción de la China Suárez no tardó en llegar: “Gracias cuña”, le contestó Eugenia con un corazón, haciendo público el agradecimiento y confirmando su buena sintonía.

Este ida y vuelta fue ampliamente interpretado como un acercamiento en la familia Icardi y una muestra de apoyo a la nueva relación de Mauro tras los antiguos distanciamientos. Si bien no es la primera vez que Ivana tiene gestos positivos hacia la China Suárez, el contexto del lanzamiento de la serie de Disney+ y la ola de repercusiones mediáticas le dieron aún más visibilidad, consolidando a la actriz como foco de conversación tanto en el mundo del espectáculo como en la interna familiar de los Icardi.

Desde que se hizo pública la relación de su hermano con Eugenia, Ivana sorprendió al mostrarse cercana, alegre y siempre predispuesta a felicitar y apoyar a la actriz, incluso en redes sociales. Muy lejos de la historia de viejos distanciamientos familiares, la exparticiapnte de Gran Hermano viene construyendo, con gestos públicos y privados, un buen vínculo con la pareja de su hermano, algo que no pasó desapercibido para los seguidores ni para los medios.

Semanas atrás, Eugenia Suárez publicó un carrete luciendo su look del día y una imagen junto a Mauro, y el comentario de Ivana —“Lookazo”— generó una oleada de reacciones en redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano salió rápidamente al cruce de las críticas, usando sus historias de Instagram para responder: “Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, más fanáticas del odio”. Y sumó: “Ustedes creen que existo hace medio año, pero para su interés siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto por una. Y aunque son demasiado fans del quilombo como para saberlo/entenderlo, a día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”.

Decidida a cortar la ola de cuestionamientos, Ivana pidió: “Así que me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido y llenas de resentimiento. Van de abanderadas de los ‘buenos comportamientos’ y de lo que es ‘bueno o malo’, y viven criticando (¿eso no es de una persona llena de odio?). Siento ser yo quien se los diga, pero no están bien de la cabeza. Deberían pisar un psicólogo/a para que les recomiende qué hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes sociales”.

Además, explicó que su relación con Eugenia no es reciente: “Ah, y la China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación”.

En otra historia, Ivana fue aún más tajante: “Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso es lo que las personas con el ego superlativo les molesta. Necesitan estar rodeado de sirvientes o gente que les siga inflando el ego”.

La influencer también aclaró que tampoco le afecta la reacción de Suárez: “Pero a mí que me excluyan sinceramente me da igual. Todas las relaciones que construyo son sinceras, y de cariño mutuo. Quien me conoce, sabe, cuando siento que algo no va soy la primera en retirarme y cuando hay amistad o estima genuina, aprecio a la persona y estoy y estaré siempre”.

"Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona", cerró Ivana el descargo que hizo en redes (Instagram)

Para cerrar, Ivana reflexionó sobre sus prioridades: “Sé quién soy, así que los insultos se los dejo a ustedes para que descarguen esa rabia. Los que realmente me conocen, ni qué lo diga en la vida, son a quienes sumo mis sinceras caricias. Son tan vanas e superficiales que piensan que ser exitoso es ser millonario, ganar premios o todo lo relacionado con lo material”. Y sintetizó: “Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona”.