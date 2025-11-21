Eugenia “China” Suárez enciende la Patagonia con su papel en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Los habitantes de Villa Los Cóndores no tienen ni idea de lo que les espera. #HijaDelFuego: La Venganza de la Bastarda estrena el 19 de noviembre a (Disney Plus)

El sur de Argentina se transforma en el escenario de una historia de venganza, secretos y pasión con el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie dramática que ya puede verse en exclusiva en Disney+. Protagonizada por Eugenia “China” Suárez, la producción, realizada por Kapow y producida por Adrián Suar, propone un thriller romántico ambientado en la Patagonia, donde una mujer regresa a su pueblo natal para ajustar cuentas con un pasado marcado por la tragedia.

La trama gira en torno a Letizia, una figura enigmática que, tras años de ausencia, vuelve a Villa Los Cóndores bajo una identidad renovada. En su infancia, fue testigo del asesinato de su madre, un hecho que la obligó a abandonar el pueblo y radicarse en España, donde adoptó el nombre de Letizia. Ahora, convertida en una mujer inteligente y resiliente, regresa con un plan meticuloso para vengarse de quienes destruyeron su vida. Su presencia, que en apariencia responde a la intención de casarse con un poderoso empresario local, despierta recelos y sospechas, aunque nadie imagina que ella es la pieza central de una venganza sangrienta.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda explora la venganza y el misterio en la Patagonia argentina, con China Suárez como protagonista en Disney+. (Disney+)

El universo de la serie se compone de personajes complejos, cada uno con un papel fundamental en el desarrollo de la historia y en el plan de Letizia. Fausto, interpretado por Diego Cremonesi, es la mano derecha y apoderado legal de Feliciano Correa Llorens, el empresario más influyente de la región. Tras la muerte de su jefe, Fausto despliega una estrategia implacable para eliminar a cualquier posible heredero y apropiarse de la fortuna, lo que afecta directamente a Clara, la verdadera identidad de Letizia. Su esposa, Marichu (Eleonora Wexler), se convierte en su cómplice, formando una dupla indestructible a pesar de las infidelidades y el maltrato constante que sufre.

Entre los aliados y víctimas de la protagonista destaca Juan (Joaquín Ferreira), un hombre marcado por un pasado doloroso que creció en un hogar de menores y forjó una amistad sincera con Clara. El regreso de ella a Villa Los Cóndores impacta profundamente en Juan, quien ahora integra las fuerzas policiales del pueblo. Por su parte, Osvaldo (Carlos Belloso), comisario y socio de Fausto en negocios ilícitos, representa la corrupción enquistada en la comunidad, siempre dispuesto a favorecer a los poderosos.

El elenco de Hija del fuego incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Joaquín Ferreira, quienes aportan profundidad a una trama de secretos y traiciones. (Disney+)

La serie también explora el drama de David (Pedro Fontaine), quien, tras una infancia difícil en un orfanato, ve en la llegada de Clara la oportunidad de esclarecer y vengar la desaparición de su hermana. Fernando (Jerónimo Bosia), hijo de Fausto y Marichu, encarna la arrogancia y el desdén, acostumbrado a la impunidad y sobreprotegido por su madre.

El conflicto por la tierra y la identidad mapuche se refleja en los personajes de Mailén (Rallen Montenegro) y su hermano Nehuén (Mauricio Paniagua). Mailén, hija de un cacique asesinado por reclamar tierras usurpadas por Correa Llorens, se une a Clara tras un nuevo ataque a los asentamientos mapuches, mientras Nehuén asume la logística del plan de venganza y se convierte en su principal protector.

La serie, escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, consta de veintidós episodios de treinta minutos cada uno. (Disney+)

La producción, grabada en San Martín de los Andes y en locaciones de Buenos Aires, utiliza los paisajes patagónicos como telón de fondo para una narrativa cargada de intriga, crímenes y alianzas inesperadas. El elenco principal se completa con Antonella Costa y Mariano Saborido, bajo la dirección de Jorge Nisco yAlejandro Ibáñez, consta de veintidós episodios de treinta minutos cada uno, todos disponibles desde el estreno.

El relato se caracteriza por su ritmo ágil y la complejidad de sus personajes, quienes se ven envueltos en una red de crímenes, traiciones y pasiones. Letizia, ganándose la confianza de los habitantes, ejecuta una serie de acciones que sacuden los cimientos de la comunidad, donde las apariencias engañan y los secretos abundan. La puesta en escena destaca tanto por la fuerza de su relato como por la calidad visual de los escenarios naturales.