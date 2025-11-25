Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

Bastián Demichelis presentó a su novia Tiziana Aranda en las redes sociales (TikTok)

El revuelo surgió como un eco inesperado tras una gala de MasterChef Celebrity. Bastián Demichelis se volvió tendencia en redes sociales, y no por su destreza futbolística en las inferiores de River Plate, sino por un gesto tan cotidiano como trascendental: acompañó a su madre, Evangelina Anderson, en el programa de cocina más visto de la televisión argentina.

La aparición del joven -hijo de la modelo y del exfutbolista Martín Demichelis- no pasó inadvertida. Al contrario, bastó su presencia para que los usuarios encendieran sus teléfonos, capturaran fotos, grabaran videos y, sobre todo, compartieran. Las redes sociales lo convirtieron en protagonista de un fenómeno viral.

La complicidad entre madre e hijo brilló durante el clásico ping-pong de preguntas y respuestas realizado tras la emisión. Allí, luego de bromear sobre si Evangelina cocina o no en su casa, Bastian soltó la revelación: "Mi mamá es muy celosa con mis novias”, para rubricar un diálogo plagado de sonrisas y miradas cómplices.

Un par de días después, Bastian dejó atrás el bajo perfil que venía experimentando en sus redes sociales y presentó a su novia. No fue una declaración solemne ni un comunicado frío. Eligió la calidez de un video en TikTok, un baile que terminó por enamorar a todos los que lo vieron: “Precioso te adoro”, le escribió Tiziana Aranda, la joven que, con besos y sonrisas, lo acompañó en el breve clip musicalizado por la canción “Carita de inocente” de Prince Royce.

Bastián Demichelis y el impactante pedido de noviazgo a su pareja, Tiziana

“Hermosa mía”, replicó Bastian, junto a los emojis de corazones. Y si bien Evangelina no se manifestó públicamente, la pareja tiene el visto bueno de Lola, la hermana mayor del novio. La actitud de caballero del deportista, la complicidad de la pareja y el contagioso entusiasmo de los comentarios inundaron las redes de ternura.

Hijo de celebridades, Bastián optó desde siempre por una discreción inusual. En su cuenta de Instagram, muestra escenas de su incipiente carrera como futbolista de River y pinceladas de la relación familiar con sus padres. Pero sus afectos más profundos permanecían al margen de la exposición… hasta ahora. Porque en las últimas semanas, los seguidores detectaron un detalle revelador: nuevas historias destacadas junto a una joven de su edad provocaron una avalancha de especulaciones.

La presentación oficial en TikTok invitó a una investigación hacia los últimos movimientos del adolescente. Un video del 24 de agosto refleja que Tiziana, joven influencer de TikTok con más de 36.000 seguidores, compartió cómo Bastián Demichelis le pidió oficialmente ser novios: un ramo de flores, globos y una escena romántica que roza los límites de un filme. ¿Cuándo y cómo se conocieron? El dato se pierde entre los recovecos de la privacidad, aunque las historias de Instagram dan pistas: ella acompaña al deportista en cada evento, sea en televisión o en celebraciones compartidas.

Tiziana mantiene un bajo perfil, aunque exhibe sin tapujos su amor por crear contenido, diferentemente de Bastián, que es más reservado. Sus videos—con amigos, de moda o simples bailes—suman miles de vistas, mientras los fans celebran cada encuentro público. Una semana después de la propuesta, la cámara volvió a captarla bailando en casa, enfundada en la camiseta de River con el número 2 y el nombre “Bastian” en la espalda. El texto era elocuente: “Con la de mi amor”.

Evangelina Anderson se atrevió a un divertido ping pong con su hijo Bastian Demichelis

En el umbral de la fama y la cotidianidad, Bastian Demichelis, su familia y su pareja dan forma a una historia donde el afecto, la espontaneidad y los pequeños gestos cuentan más que cualquier titular estridente. ¿Cuántas veces un video de TikTok logra despertar, en masa, la empatía de miles de desconocidos? ¿Qué queda, al final, cuando el ruido digital se apaga? Quizás, como aquí, solo la certeza de que las emociones simples tienen la fuerza de lo inolvidable.