Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Tras una jornada en la que la modelo mostró la complicidad familiar y el apoyo incondicional transformaron la competencia en una celebración de afectos y fortaleza

Evangelina Anderson se atrevió a un divertido ping pong con su hijo Bastian Demichelis

Evangelina Anderson vivió una noche especial en MasterChef Celebrity (Telefe) al compartir una dinámica cargada de humor y emoción junto a su hijo mayor, Bastian Demichelis. En la jornada, que reunió a los hijos de los participantes para un desafío en el mercado, la modelo dejó ver la cercanía y el afecto que la unen a su familia. Así las cosas, tras la grabación del programa, la modelo se animó a un divertido ping pong junto a su pequeño. Sin embargo, la charla terminó revelando un aspecto particular de su relación.

Desde el inicio, la complicidad entre madre e hijo quedó en evidencia durante el ping pong de preguntas y respuestas guiado por Kennys Palacios. Consultado sobre las habilidades culinarias de su madre, Bastian bromeó: “Solo cocina acá, en mi casa no cocina nunca”. Anderson, entre risas, replicó: “¿La torta de cumpleaños no la hago yo?”. El intercambio, marcado por la espontaneidad y las bromas, generó risas entre el público y el equipo del programa.

Evangelina Anderson habló de su
Evangelina Anderson habló de su relación con su hijo Bastian Demichelis

El momento central de la grabación surgió cuando Palacios abordó el tema de los celos. Bastian afirmó que su madre es “muy celosa”, y Anderson lo confirmó con naturalidad: “Con él sí”. El joven aprovechó para bromear: “Con mis novias”, mientras su madre negaba rotundamente. Este ida y vuelta, cargado de humor y sinceridad, reflejó la mezcla de protección y confianza que define su relación.

En medio de las bromas, Bastian sorprendió a todos con una declaración emotiva dirigida a su madre: “No te lo digo mucho, pero te amo, sos una madraza y estoy muy orgulloso de vos”. Anderson, visiblemente conmovida, lo abrazó y le respondió: “Yo te amo más”. El gesto selló un momento de ternura que resonó tanto en el estudio como entre los televidentes.

Este jueves, la jornada de MasterChef permitió conocer otros aspectos del entorno familiar de Anderson. Su hija menor, Emma, participó en la dinámica y reveló el apodo que su madre le puso desde pequeña: “Abrojito”. Anderson explicó: “Le puse Abrojito de pequeñita porque estaba todo el día pegada a mí como un abrojo. Y todavía sigue siendo Abrojita”. Además, la modelo compartió la emoción que le provocó el tatuaje que Bastian se hizo en honor a ella: “Ay, muy emocionante. Yo le dije: ‘Pero, ¿de dónde sacaste eso?’ Cuando me dijo que se lo quería hacer. Y me dijo: ‘Porque son hermosos tus ojos’. ¿Cómo le voy a decir que no? Me muero de amor. Sí, me muero de amor. Tengo tres hijos que son... Perdón”.

“En mi casa no cocina nunca”: el hijo de Evangelina Anderson la mandó al frente en MasterChef

Durante la competencia, Anderson enfrentó el reto de cocinar con pollo y verduras, a pesar de ser vegetariana desde nacimiento. Ante esta situación, la Joaqui la ayudó en la preparación, mientras la modelo manifestaba su incomodidad ante la manipulación de carne. La situación generó sorpresa entre los presentes, quienes desconocían que la modelo nunca había probado carne en su vida.

“Da asco, pobre. No mires”, le advirtió la cantante. Aún así, la modelo no pudo evitar reaccionar al escuchar los huesos del animal quebrándose: “Ay, Dios. Ay, no, el ruido”. “Es que hay que quebrarle”, quiso justificarse la cantante.

Al finalizar el desafío, Wanda Nara, conductora del programa, destacó la satisfacción de los hijos de Anderson con el plato preparado y resaltó el orgullo que sentían por su madre. La jornada concluyó con un brindis entre Anderson y Nara, celebrando el amor y la unión familiar que se vivió en el estudio.

Ya fuera de cámaras, Anderson reflexionó sobre la intensidad emocional de la experiencia y la importancia de su vínculo con sus hijos, dejando claro que, aunque la emoción la sobrepase, prefiere mostrarse fuerte ante ellos.

Evangelina AndersonMasterChef CelebrityBastian DemichelisMasterchef

