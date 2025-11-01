Entre globos azules y amigas, Alejandra Maglietti celebró su primer cumpleaños como mamá: “El mejor regalo”

A dos meses de dar a luz a su hijo Manuel, Alejandra Maglietti celebró un nuevo año de su vida (Instagram)

En agosto pasado, Alejandra Maglietti dio la bienvenida a uno de los grandes amores de su vida: su hijo Manuel, quien llegó para revolucionar su rutina, sumar emociones nuevas y enseñarle otra medida de la felicidad. En pleno descubrimiento de la maternidad, la panelista de televisión no deja de sorprender y conmover con los cuentos cotidianos que comparte junto a su bebé, entre aprendizajes, descubrimientos y la ternura infinita que despierta ese vínculo único. En este contexto, celebró sus 40 años de una manera completamente distinta a otras épocas: lo hizo siendo madre por primera vez.

La fecha de su cumpleaños fue el 27 de octubre, pero el festejo llegó unos días después. Esta vez, Maglietti dejó de lado las grandes producciones y se inclinó por algo más íntimo, rodeada de afectos sinceros y amigas de toda la vida. Fue a través de historias de Instagram donde la abogada mostró a sus seguidores algunos de los momentos más entrañables de esa reunión especial, incluyendo las postales más tiernas que las propias invitadas fueron subiendo en medio del festejo.

Entre todas las imágenes compartidas, una en particular desbordó ternura y amistad: Alejandra apareció relajada, celebrando el cumpleaños de una amiga. Se la vio sonriente y serena, vestida con un buzo negro de estilo casual, una elección cómoda y cercana que puso en primer plano su costado más genuino y cariñoso. En esa misma instantánea, la modelo y abogada sostuvo en brazos a su pequeño Manuel, en una escena cargada de calidez y dulzura. De fondo, globos en tonos celeste y azul, incluidos los clásicos “Feliz cumple”, aportaron el color y la alegría acordes para la ocasión.

Alejandra sosteniendo a su hijo en brazos

El maquillaje sutil y el cabello suelto y rubio completaron el look fresco y natural de la anfitriona de la fiesta, que se movió entre el rol de anfitriona y mamá sin perder la serenidad característica. Por otro lado, el ambiente fue íntimo y envuelto en un halo especial. La escena se compartió una de sus invitadas en sus redes sociales con la frase “Feliz cumple amiga”, confirmando que, en este nuevo capítulo, Maglietti está más cerca que nunca de los afectos reales y menos preocupada por el brillo del espectáculo.

Otro de los momentos que quedará grabado en la memoria de la panelista fue el instante de soplar las velitas de la torta. Primero, posó junto a Manuel abrazándolo con una sonrisa plena que lo decía todo. Luego, fue el turno de cumplir el ritual en solitario, un instante que cerró el punto más emblemático de la fiesta, mientras varias cámaras capturaban el deseo transformado en video y clip para las redes.

El momento de la torta quedó inmortalizado gracias a las amigas de la panelista

Tampoco faltó la tradicional foto grupal con las invitadas, donde Alejandra fue el epicentro de los abrazos, los buenos deseos y las risas. Las amigas la rodearon por ambos lados y juntas armaron una postal para el recuerdo, de esas que después terminan colgadas o salvadas en los álbumes virtuales de todos los presentes.

La reunión siguió sumando momentos únicos en la casa de la modelo. Y como final de fiesta, la panelista eligió compartir con sus seguidores un tierno video, donde el protagonista volvió a ser Manuel. En el corazón de su habitación, entre almohadones y una gran manta, el pequeño descansaba mientras jugaba, con globos de diferentes tonalidades de azul atados sutilmente con cintas a sus muñecas y tobillos, y vestido a juego. “El mejor regalo del cumpleaños, ¡hace una hora que está feliz jugando sin parar”, escribió Alejandra, con un emoji de corazón rojo que resumió la emoción de una jornada que fue mucho más allá de la celebración.

La cumpleañera posó junto a sus invitadas en el íntimo festejo de cumpleaños que protagonizó (Instagram)

Así, en este particular cumpleaños de Maglietti, lo esencial fue compartir el tiempo y el amor con quienes realmente forman parte de su historia. La maternidad y la madurez transformaron su festejo en una celebración simple, pero llena de magia, en la que la alegría más grande tuvo nombre y mirada propia: Manuel, el mayor regalo que la vida le pudo hacer a sus 40 años.