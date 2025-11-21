Teleshow

Lissa Vera se sinceró sobre el conflicto interno de Bandana: “Los códigos se están empezando a romper”

La artista, en una descarnada charla con Moria Casán, relató el quiebre de los vínculos con sus compañeras y la soledad que atraviesa en la previa del aniversario del grupo pop: “Me soltaron la mano todos”

La charla entre Moria Casán y Lissa Vera, de Bandana: "No estamos para que nos coman vivas"

En la antesala del show por el 25° aniversario de Bandana, Lissa Vera eligió el programa La mañana con Moria (El Trece) para exponer, sin reservas, la crisis interna que atraviesa el emblemático grupo pop argentino. Frente a Moria Casán y sin maquillaje —como una metáfora de su discurso sin hipocresías que vendría— Vera no esquivó el conflicto: “Me soltaron la mano todos”, expresó, dejando en claro su sensación de aislamiento dentro de la banda que integra en la actualidad junto a Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha.

Durante la entrevista, Lissa abordó la compleja gestión de Bandana y la falta de una estructura formal de representación. “Bandana, hasta donde yo sé, no tiene mánager. Nadie maneja a Bandana. Yo tengo mi mánager, que gracias a Dios es mi hermano”, afirmó, y subrayó que “ya no estamos para que nos coman vivas”, marcando la independencia con la que cada integrante maneja su carrera. Al referirse a la propiedad de la marca, detalló: “Yo tengo la tercera parte del nombre de Bandana. Las otras dos partes las tienen Lourdes y Valeria. Así que estamos libres, estamos con la opción de trabajar con quien queramos, siempre y cuando las condiciones estén dadas”. Vera también recordó el rol de Gustavo Yankelevich como creador original del grupo y explicó que, tras cederles el nombre, la gestión quedó en manos de las tres socias actuales, dejando de lado, según mencionó, a Virginia Da Cunha, la cuarta Bandana.

Los primeros ensayos de Bandana para su vuelta a los escenarios

La conversación avanzó hacia el núcleo del conflicto, centrado en la relación con Lourdes Fernández. Vera relató: “El conflicto para mí fue a partir de la semana pasada que teniendo discusiones personales dentro del grupo de trabajo, Lourdes filtra todo, siempre intentando dejarme en una posición incómoda, que, bueno, de ella lo esperaba. Lo esperaba porque... que utilizaba todos sus medios”. Consultada sobre las acusaciones de mentirosa que Fernández hizo en otros medios, Vera sostuvo: “Y, porque si yo soy mentirosa, nada de lo que yo diga puede ser tomado en serio. A ella le conviene, o a su psiquis le conviene, dejarme a mí en una posición de duda. Porque fui una de las que se plantó y trató de sacarla del lugar en donde se encontraba”.

El distanciamiento entre ambas no es reciente. Vera explicó: “Desde el año pasado yo me empecé a distanciar de ella porque no podía... no, o sea, no podía sostener esta situación. Era totalmente cambiante, totalmente impredecible. Y yo cuando me di cuenta que no podía trabajar con ella así, me distancié. Así que en algún punto, desde el año pasado que yo le había dejado de hablar”. La artista describió el quiebre del grupo y la dificultad de recomponer la relación: “Cuando volvió la ilusión de decir bueno che, festejemos los veinticinco años o hay estas posibilidades, cuando fue el live action de Lilo & Stitch, digo: ‘Bueno, vamos a empezar a hablar’, pero obviamente, las cosas personales nosotros no las filtramos, o por lo menos no es mi forma de manejarme. Lo que pasa en Bandana queda en Bandana, siempre fue así para mí. Y ahora los códigos se están empezando a romper y ayer fue como el... Ayer me dio la razón de por qué yo estoy tan angustiada, tan estresada, porque sentí que me soltaron la mano todos”.

Bandana en su versión 2025:
Bandana en su versión 2025: Virginia, Lowrdez, Valeria y Lissa

En cuanto a su estado emocional y el compromiso con el show aniversario, Vera fue enfática: “Yo puse el pecho hace un mes en todo esto. Hice posible que haya una fecha. Porque si le hubiese pasado algo a Lourdes, la fecha del domingo no existía”. A pesar de la tensión interna, ratificó su presencia en el escenario: “Sí, sí, yo me comprometí a eso y es lo que voy a hacer”.

Al reflexionar sobre la dinámica grupal y la toxicidad que percibe, la cantante reconoció la dificultad de trabajar en grupo y la carga emocional que implica sostener la convivencia profesional en medio de conflictos personales.

BandanaLissa VeraLourdes FernándezMoria CasánCrisis interna en BandanaValeria GastaldiVirginia Da Cunha

