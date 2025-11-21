El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Romina Manguel en #TeRecomiendoUnLibro: "Soy muy fanática"

Hay lecturas que nos acompañan, otras que nos transforman y unas pocas que se convierten en un territorio emocional al que volvemos una y otra vez para reconocernos. Para la periodista Romina Manguel, ese refugio tiene nombre propio y está hecho de memoria, historia y amor. No titubea cuando le preguntan cuál es su libro fundamental: “‘El Corazón Helado’ de Almudena Grandes, es mi libro favorito. Es una especie de Biblia. Lo leo todos los veranos y cada vez que tengo la posibilidad de irme de vacaciones, me gusta”, asegura con devoción.

La elección no sorprende: hay obras que se transforman en ritual, y Almudena Grandes se convirtió en una presencia constante en su vida lectora. Manguel lo explica con una admiración que todavía la conmueve: “Almudena, cómo escribe, me parece absolutamente fabulosa y la historia es muy conmovedora. Va y viene a través de la dictadura de Franco hasta los días de hoy. Dos familias peleadas, enfrentadas, y además tiene una historia de amor espectacular. Así que tenés un poco de todo. Soy muy fanática de este libro”.

Pero ese fanatismo tiene un origen inesperado. La novela no llegó a sus manos por curiosidad ni por recomendación académica, sino por un gesto inesperado. “El libro me lo regaló por primera vez un novio, que no puedo mencionar, en algún momento donde creo que me quería dejar. Entonces era un libro largo que me tenía muy entretenida y podía zafar de mí un rato. Y se lo voy a agradecer eternamente”, dice. Y, de alguna manera, ese regalo terminó marcando para siempre su relación con la obra.

Con el tiempo, “El Corazón Helado” se volvió para ella mucho más que una lectura: es una especie de herencia afectiva que comparte cada vez que puede. Lo recomienda, lo presta, lo cita en conversaciones. Y aun cuando reconoce que el contexto histórico puede asustar a quienes no están familiarizados con la guerra civil española o el franquismo, insiste en que la clave está en otro lugar. “Es difícil contarlo y entrarle porque por ahí empezás a hablar del franquismo y de España… y parece como que es muy enrevesado, o un libro de historia. Pero es una historia de amor. Es una historia de amor a través del tiempo y es de las historias más lindas de amor que leí”, resume.

Esa mirada sintetiza su vínculo con la novela: para Manguel, el poder del libro no radica solo en la reconstrucción histórica, sino en la humanidad que desprende esta historia de Almudena Grandes en sus páginas. Lo que la conquista, una y otra vez, es la forma en que Grandes hilvana relaciones, secretos familiares, pérdidas y pasiones que sobreviven al paso del tiempo. En ese cruce entre memoria y afectos encuentra el corazón de una historia que, asegura, sigue creciendo cada vez que vuelve a leerla.

La relectura anual le permite regresar a ciertos pasajes para descubrir matices nuevos o reencontrarse con emociones que considera esenciales. “Vuelvo mucho a referencias y a pasajes y a momentos de este libro”, admite. Y entre todas esas vueltas, hay un fragmento que permanece como un faro desde la primera lectura, el inicio que abre la puerta al universo entero de la novela: “Lo primero que aprendí aquella mañana fue que María Victoria Suárez Mena se había ofrecido a ser madrina de la guerra de mi padre, sin conocerle más que por una foto que había visto en un periódico.”

Ese comienzo marca también la esencia de la obra: una trama que combina política, memoria, heridas heredadas y una historia de amor que se despliega como una espiral, envolviendo a sus personajes y a sus lectores.

Quizás por eso, para Romina Manguel, “El Corazón Helado” no es solo un libro: es un lugar al que volver. Un refugio que, como toda “Biblia personal”, dice algo distinto en cada lectura, pero siempre con la misma verdad emocional. Y esta, para ella, es una de las más hermosas.