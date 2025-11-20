La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

Juana Repetto angustiada porque su hijo mayor se va cuatro días con su papá a un campo

Juana Repetto vive un fin de semana lleno de emociones, marcado por tres situaciones que la conmueven profundamente: la primera vez que su hijo mayor, Toribio, pasa varios días lejos de casa junto a su padre, la preparación del equipaje para ese viaje y la llegada del primer objeto propio para su futuro hijo, Timoteo. La actriz y madre comparte en primera persona sus vivencias y reflexiones, mostrando la intensidad de la maternidad y la conexión con sus hijos.

“Estoy re movilizada. Toro se va mañana por primera vez, cuatro días, mañana viernes a la mañana hasta el lunes a la tarde noche con Sebi (su ex, Sebastián Graviotto) y toda la familia de Sebi a un campo. Eh, Beli (Belisario) no va porque todavía nunca durmió fuera de casa, son muchos días y es muy lejos. Así que Beli se queda, y el cumpleaños de su mejor amigo es mañana. Pero Toro se va por primera vez cuatro días y re lejos. Así que traje todo acá para prepararle el bolso. Esto es para cuatro días, es un montón, pero bueno, esta llevando ropa re abrigada, no sé, es horrible, después parece que hacen veintisiete grados, traje de baño, gorra, menos sol. Bueno, eso me tiene nerviosa, la ruta, que se vaya lejos tantos días. Él está fascinado, nada que le importe menos que yo en este momento. Él la va a pasar bomba, pero me pone ay, no sé, a mí me tiene re movilizada. Soy una boluda.”

Las dudas de Juana Repetto por la ropa que debe llevar Toribio a su primer viaje con su papá: ¿carry on o mochila?

En medio de la organización para el primer viaje de su hijo, Repetto se detiene ante la montaña de ropa y enseres de Toribio, y comparte sus dudas prácticas con quienes la siguen: “Tengo que guardar todo esto, que es la ropa para cuatro días, más neceser, repelente, protector solar, etcétera. Para todos los cuatro días. No sé si armar un carry on o esta mochila. ¿Qué dicen? ¿Entra en la mochila? Toro no quiere llevar carry on, quiere llevar mochila. Bueno, lo voy a intentar. Si no me entra en la mochila, lo paso al carry on. Vamos a hacerlo juntos...”

Juana Repetto mostró su emoción por el primero objeto que tiene Timoteo, el bebé que lleva en la panza

La jornada también trajo un momento de introspección cuando, mientras termina de organizar el equipaje, recibió el cochecito de Timoteo, su hijo en gestación. La llegada de este objeto despierta una reflexión sobre la maternidad y las diferencias entre la experiencia con su primer hijo y el tercero: “Tras que vengo movilizada, porque la vida misma, ustedes ya saben, me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que, ay, es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden? Me di cuenta de que hasta la cuna era de Beli, después tengo body, ropa, todo heredado. Claro, es el tercero, tercer varón y no tiene nada. Yo con Toro estaba embarazada, un poquito menos que ahora y ya tenía el cuarto. Tenía una lista de lo que me faltaba para ir a la clínica a parir. Tenía todo a los seis meses. Y ahora me di cuenta que no hay nada de él en toda en la casa. Entonces, dije: ‘Quiero armarlo, abrirlo y verlo ahí’, para decir, tipo, ya hay algo de Timoteo, de él. Porque cuando abría la ropita de Beli, me acuerdo de Beli, la cuna también, la ropa de Toro. O sea, es lo primero que hay de Timo.”

La espera por el regreso de Toribio se transforma en un pequeño ritual familiar, ya que Repetto decide que solo abrirá el cochecito de Timoteo cuando su hijo mayor esté presente para ayudarla, anticipando así un nuevo momento compartido entre madre e hijos.