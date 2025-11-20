Teleshow

La angustia de Juana Repetto por el viaje de su hijo mayor: “Re movilizada”

La actriz e influencer preparó el equipaje de Toribio, que se va con su papá. Sus reflexiones y el primer objeto que será sólo de Timoteo, el hijo que lleva en su vientre

Guardar
Juana Repetto angustiada porque su hijo mayor se va cuatro días con su papá a un campo

Juana Repetto vive un fin de semana lleno de emociones, marcado por tres situaciones que la conmueven profundamente: la primera vez que su hijo mayor, Toribio, pasa varios días lejos de casa junto a su padre, la preparación del equipaje para ese viaje y la llegada del primer objeto propio para su futuro hijo, Timoteo. La actriz y madre comparte en primera persona sus vivencias y reflexiones, mostrando la intensidad de la maternidad y la conexión con sus hijos.

“Estoy re movilizada. Toro se va mañana por primera vez, cuatro días, mañana viernes a la mañana hasta el lunes a la tarde noche con Sebi (su ex, Sebastián Graviotto) y toda la familia de Sebi a un campo. Eh, Beli (Belisario) no va porque todavía nunca durmió fuera de casa, son muchos días y es muy lejos. Así que Beli se queda, y el cumpleaños de su mejor amigo es mañana. Pero Toro se va por primera vez cuatro días y re lejos. Así que traje todo acá para prepararle el bolso. Esto es para cuatro días, es un montón, pero bueno, esta llevando ropa re abrigada, no sé, es horrible, después parece que hacen veintisiete grados, traje de baño, gorra, menos sol. Bueno, eso me tiene nerviosa, la ruta, que se vaya lejos tantos días. Él está fascinado, nada que le importe menos que yo en este momento. Él la va a pasar bomba, pero me pone ay, no sé, a mí me tiene re movilizada. Soy una boluda.”

Las dudas de Juana Repetto por la ropa que debe llevar Toribio a su primer viaje con su papá: ¿carry on o mochila?

En medio de la organización para el primer viaje de su hijo, Repetto se detiene ante la montaña de ropa y enseres de Toribio, y comparte sus dudas prácticas con quienes la siguen: “Tengo que guardar todo esto, que es la ropa para cuatro días, más neceser, repelente, protector solar, etcétera. Para todos los cuatro días. No sé si armar un carry on o esta mochila. ¿Qué dicen? ¿Entra en la mochila? Toro no quiere llevar carry on, quiere llevar mochila. Bueno, lo voy a intentar. Si no me entra en la mochila, lo paso al carry on. Vamos a hacerlo juntos...”

Juana Repetto mostró su emoción por el primero objeto que tiene Timoteo, el bebé que lleva en la panza

La jornada también trajo un momento de introspección cuando, mientras termina de organizar el equipaje, recibió el cochecito de Timoteo, su hijo en gestación. La llegada de este objeto despierta una reflexión sobre la maternidad y las diferencias entre la experiencia con su primer hijo y el tercero: “Tras que vengo movilizada, porque la vida misma, ustedes ya saben, me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que, ay, es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden? Me di cuenta de que hasta la cuna era de Beli, después tengo body, ropa, todo heredado. Claro, es el tercero, tercer varón y no tiene nada. Yo con Toro estaba embarazada, un poquito menos que ahora y ya tenía el cuarto. Tenía una lista de lo que me faltaba para ir a la clínica a parir. Tenía todo a los seis meses. Y ahora me di cuenta que no hay nada de él en toda en la casa. Entonces, dije: ‘Quiero armarlo, abrirlo y verlo ahí’, para decir, tipo, ya hay algo de Timoteo, de él. Porque cuando abría la ropita de Beli, me acuerdo de Beli, la cuna también, la ropa de Toro. O sea, es lo primero que hay de Timo.”

La espera por el regreso de Toribio se transforma en un pequeño ritual familiar, ya que Repetto decide que solo abrirá el cochecito de Timoteo cuando su hijo mayor esté presente para ayudarla, anticipando así un nuevo momento compartido entre madre e hijos.

Temas Relacionados

Juana RepettoMaternidadPrimer viaje de un hijo

Últimas Noticias

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

La periodista publicó el momento en que Antonio iza la bandera y habla en público en el patio de su escuela. Durante su internación por una grave quemadura, el niño estuvo a su lado y fue la gran inspiración para no bajar los brazos

El conmovedor texto que escribió

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

El conductor de Intrusos compartió su felicidad y satisfacción al asistir al acto de graduación de su hija mayor. Su emoción

El orgullo de Adrián Pallares

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

El conductor mostró por primera vez el interior de la vivienda antes de su remodelación, anticipando una transformación total y cambios inéditos en la próxima edición del reality que llegará en 2026

Santiago del Moro recorrió la

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

La exvedette contó a través de sus redes sociales que sufre por haber sido estafada por un vendedor

La furia de María Eugenia

María Becerra publicó un adelanto de la canción con su novio, J Rei: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”

La pareja presentó un fragmento de su nuevo tema, inspirado en las pérdidas gestacionales que atravesaron, mostrando una faceta íntima y emotiva que impactó a sus seguidores en redes sociales

María Becerra publicó un adelanto
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

La llamativa frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro en la F1: cuándo se definirá su situación en Red Bull

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

TELESHOW
Maxi López, Eugenia Tobal y

Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

Santiago del Moro recorrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó grandes cambios: “Prepárense”

La furia de María Eugenia Ritó: pagó por error $750.000 por un champagne y dice que no le devolvieron el dinero

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras la destitución de Freddy Vidovic por ocultar una condena

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos