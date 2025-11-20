Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

Alexis Mac Allister y Ailen Cova disfrutan de su vida en Gran Bretaña (@alemacallister)

Entre paseos por las calles de Liverpool, entrenamientos y días en familia, Ailén Cova y Alexis Mac Allister disfrutan de su vida en Gran Bretaña. En los últimos meses, el nacimiento de su hija Alaia marcó un nuevo capítulo en su relación. Así las cosas, este jueves, el futbolista decidió mostrar cómo son sus mañanas junto a su pequeña. Para eso el deportista compartió una dulce foto, la cual enterneció a sus seguidores y provocó la reacción de su pareja.

“Buen día para todos”, escribió el futbolista, junto a un emoji de un pollito saliendo de un huevo y una cara durmiendo, para describir la imagen. En la foto podía verse a Mac Allister durmiendo en su cama, boca abajo, con su pequeña descansando en su espalda. La niña sostenía un peluche de un pato. Ante esta tierna escena, Cova reaccionó en sus redes posteando la publicación y escribiendo: “Completamente enamorada”.

La tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hijo (Instagram)

El nacimiento de Alaia, el 22 de septiembre, transformó la rutina de Mac Allister y Cova en Liverpool. Días después del parto, la pareja compartió con sus seguidores una fotografía que capturó la emoción del momento: Ailén, licenciada en diseño de indumentaria y textil, sostenía a su hija en medio de un partido de su pareja. Al pie de la imagen, una frase sencilla y cargada de afecto: “Primer partido, te amamos papá, el amuleto”. Esa noche, Mac Allister enfrentó al Real Madrid y, a los 60 minutos, marcó el gol que selló la victoria de su equipo. Desde la tribuna, la familia celebró no solo el resultado deportivo, sino el comienzo de una nueva vida juntos en Inglaterra.

La vida cotidiana de la familia se refleja en las imágenes que el propio Mac Allister ha compartido en las últimas semanas. En una de ellas, el futbolista aparece recostado en el sillón de su casa, vestido con una remera blanca y el short de la Selección argentina, mientras sostiene a Alaia y toma mate. La escena, alejada de cualquier artificio, muestra al jugador en su rol más íntimo: el de un padre primerizo que disfruta de los pequeños momentos del día a día. Las celebraciones familiares también han tenido un lugar especial. Ailén Cova festejó su cumpleaños número veintisiete rodeada de ternura, con una torta decorada y una segunda pequeña para conmemorar el primer mes de vida de la niña. La imagen de madre e hija, sonrientes ante la cámara, resume la felicidad de esta nueva etapa.

El hogar de Mac Allister y Cova en Liverpool no estaría completo sin Homero, el American Bully que acompaña al futbolista desde hace dos años. El perro, que se ha vuelto parte fundamental de la rutina familiar, aparece en varias postales domésticas, como la que lo muestra escondido bajo una mesa, observando con curiosidad la vida que transcurre a su alrededor. La presencia de Homero refuerza la imagen de un entorno cálido y estable, donde la familia encuentra refugio y tranquilidad lejos de su país de origen.

La hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova nació a finales de septiembre

La calma conquistada en Liverpool contrasta con experiencias pasadas. El testimonio de Cami Mayan, ex pareja de Mac Allister, aporta perspectiva sobre los desafíos emocionales de la vida en el extranjero. En una reciente intervención de la joven en Luzu, la influencer recordó con emoción los días de soledad y desarraigo que vivió en Inglaterra. Relató cómo, en medio de la rutina diaria y la distancia de su tierra natal, buscó sentido personal a través de pequeños proyectos, como la grabación de videos para su canal de YouTube. “Me daba miedo. Para mí cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar”, confesó, reflejando la dificultad de adaptarse a una vida lejos de casa y la importancia de encontrar un propósito propio.

Hoy, la realidad de Mac Allister y Cova en Liverpool se aleja de aquellos días de incertidumbre. La familia, acompañada por su hija y su perro, ha construido un espacio donde la felicidad se manifiesta en los gestos cotidianos y en la compañía silenciosa. Más allá de los logros deportivos y la exposición mediática, la verdadera riqueza de este momento parece residir en la serenidad y el afecto que comparten puertas adentro, en una intimidad que trasciende la fama y el bullicio del fútbol.