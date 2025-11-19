La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Julieta Poggio no podía entrar a su casa por un detalle muy particular (VIdeo: Instagram)

El regreso a casa puede ser, para muchas personas, un momento de alivio. Para Julieta Poggio, la popular influencer y actriz, ese instante se transformó en una pequeña pesadilla doméstica. Tras varias semanas de aventura en Tailandia, la joven volvió a Argentina y no dudó en compartir con sus más de tres millones de seguidores en Instagram el motivo por el cual no podía entrar a su casa.

“Me encuentro en una situación de la cual no estoy orgullosa. De hecho, me avergüenzo porque hace dos días que no quiero entrar a mi departamento para no afrontar la situación. Pero no puedo abrir la puerta y ver el quilombo que tengo“, confesó Julieta a través de sus historias, al dejar ver una vulnerabilidad que pocos se animan a mostrar en las redes. La imagen fue inapelable: valijas a medio vaciar, bolsos, zapatos y ropa cubriendo el piso. Un paisaje caótico, desbordado por el regreso de viaje y los preparativos de una próxima mudanza.

Parte del caos dela casa de Julieta Poggio (Instagram)

“Está todo muy desordenado por las cosas del viaje y las valijas que fui desarmando. Y además, porque me tengo que mudar. Sí, llegó la hora de mudarme y la verdad es que no sé por donde empezar“, recalcó, con el rostro visiblemente cansado y la voz a punto de quebrarse. La ex participante de Gran Hermano (Telefe) se mostró humana y frágil mientras, desde el lobby del edificio, pedía auxilio a su comunidad.

“¿Viste cuando te parás y decís: ‘No sé por donde empezar?’ Entonces, necesito tips de mudanza”, lanzó, a la espera de encontrar en sus seguidores la guía que la vida adulta a veces niega. Poco después, el video entrando por fin al departamento que reveló la magnitud del desorden. “Quilombo, quilombo, quilombo… ¡No, chicos! ¡Mi casa nunca estuvo así!“, exclamó, mientras la cámara seguía destacando montañas de pertenencias dispersas y rincones anegados de nostalgia.

Julieta Poggio mostró que hasta en el balcón tenía desorden previo a la mudanza

Pero no todo quedó allí: en el balcón, intentó poner orden como pudo. Algunas valijas cerradas a medio camino, bolsas apartadas para despejar el interior y ese aire de despedida flotando en cada rincón. Aun frustrada, prometió: “¡No da, no da! ¡Ya me pongo las pilas!”. Se tiró en la cama y desde allí contó los próximos pasos: una vez mudada, pasará una temporada en Córdoba para sumarse al elenco de la obra teatral Cortocircuito junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Sebastián Almada.

“Yo todavía no me mudé a mi departamento, al que compré porque lo estuve remodelando y ahora que ya está todo terminado, ya está listo para vivir ahí. Así que llegó el momento de hacerlo”, explicó la joven. La mudanza, finalmente, es metáfora y es realidad. La casa nueva, la etapa nueva. Pero algo resiste. “Me dio mucho. Estoy muy feliz acá. Me encanta el barrio, yo amo Colegiales pero se viene una etapa más madura”, reveló, al dejar entrever esa mezcla de nostalgia e ilusión que acompaña los cambios importantes.

Julieta Poggio en el marco de la presentación de la temporada de teatro en Carlos Paz (RS Fotos)

Y como si la trama nunca encontrara una pausa, la revelación final llegó cargada de resignación y hasta con algo de humor: “Pero, ¿saben qué es lo más loco? Que no voy a vivir en mi departamento hasta el año que viene porque me voy a hacer la temporada a Carlos Paz desde el 22 de diciembre hasta febrero".

“O sea, que me voy a mudar y armar valijas, para vivir en Córdoba, así que fuerzas... ¡Fuerzas para mí y toda la gente que se muda! ¡Qué estrés!”, cerró Julieta Poggio, en una especie de grito colectivo para todos los que alguna vez se vieron superados por la rutina, el caos y el miedo a los grandes cambios.