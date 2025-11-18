Así será la temporada 2026 en Carlos Paz: una cartelera variada, con espíritu familiar y expectativas en alza

El Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré estarán al frente de Ni media palabra (RSFotos)

El Teatro Picadero, enclavado en el alma palpitante de Buenos Aires, fue escenario de la presentación de la temporada teatral de verano 2025/2026 de Villa Carlos Paz. Una tarde distinta en la ciudad, en la que no solo se dieron cita artistas de renombre y productores, sino también autoridades, todos ansiosos frente a este inicio formal. Y lo que se reveló promete encender la escena nacional, en una tarde en la que esa electricidad previa a cada estreno, se respiraba a flor de piel.

La programación diseñada para el verano en una de las plazas teatrales más relevantes de la Argentina mantiene el espíritu familiar que caracteriza a una ciudad que recibe turistas de todas partes del país. La agenda no se presentó uniforme, sino como una explosión de diversidad: desde nombres consagrados hasta propuestas arriesgadas, con títulos para captar público de todas edades.

El Bicho Gómez, Nicolás Cabré, Rocío Pardo, Carla Dogliani y el Flaco Pailos, atentos al anuncio de la nueva temporada (RS Fotos)

Entre los más destacados se encuentran, El cuarto de Verónica, con Silvia Kutika y Fabio Aste; la reconocida Filomena Marturano, bajo la dirección de Adrián Vocos; y el audaz show de stand up Ridículas. Las novedades capturaron curiosidad y avidez: Corto-circuito, que une a Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; Es complicado, con el reencuentro escénico de Claribel Medina y Pablo Alarcón; y la esperada comedia Ni media palabra, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez, con dirección del propio Cabré y su futura esposa, Rocío Pardo.

Pero la oferta no se detiene ahí. Se agregan el espectáculo Trum Malambo, la desenfadada propuesta humorística Caos de risa del Flaco Pailos y Carla Dogliani, y la dupla carismática Gladys Florimonte y Sergio Gonal en FloriGonal – Humor con efecto inmediato. También aparecen otras atracciones: Circo Marisko y la impactante producción Bloody Tango, con Noelia Marzol como estrella.

Noelia Marzol llevará el gran espectáculo Bloody Tango, en tanto que Marcelo Iripino se presentará con Un cacho de mi vida

Teleshow estuvo presente en el lanzamiento, donde las voces de los protagonistas cruzaron el telón imaginario que separa la ficción de la vida. Nicolás Cabré sonrió, con la emoción palpable: “Para mí, es una alegría estar con Mariano, compartir con el Bicho. Ya estuvimos arriba y abajo, ahora vamos a estar los dos arriba. Para mí es una alegría volver a la provincia y disfrutarla”. Su frase anticipa la risa y la complicidad que promete instalarse en las noches calurosas de la sierra.

Mariano Martínez sumó entusiasmo por una dupla que quedó en el recuerdo desde la época de Son Amores: “Estoy muy contento de laburar de vuelta con Nico. Después de 23 años nos subimos a un escenario, para mí es muy importante. Estoy contento con la expectativa que tiene la gente y además ahora se nos incorpora el Bicho Gómez, que también lo adoro”.

La presencia de Marta González fue una delas más aclamadas dela jornada. Aquí, acompañada por Gladys Florimonte

Por su parte, Pedro Alfonso enfatizó en su objetivo de cara a una nueva temporada en la plaza mediterránea: “Tratar de publicitar todo lo que podamos de Carlos Paz, de Córdoba y, desde nuestras redes, invitar a la gente a disfrutar de esta provincia que es hermosa”, señaló el productor, un habitué de cada verano, que reconoce en la belleza natural de la zona un aliciente más para visitarla.

“Realmente siento que es un granito de arena cada vez que, mientras hacemos la temporada, en nuestras redes ponemos los lugares que visitamos, para invitar a la gente, primero a que venga a Carlos Paz, a Córdoba, y después, bueno, que elija la obra que quiera”, analizó Alfonso, que puso en palabras el objetivo común de la velada. “Tratemos de que Carlos Paz vuelva a ser primero a nivel nacional como plaza. Tiene que ser nuestro objetivo todos juntos”.

En el mismo sentido, la emoción venció a Marcelo Iripino, aunque alcanzó a dejar su deseo: “Brindemos para que todo salga bien, para que todos laburemos y nos vayamos felices, porque es una plaza maravillosa Carlos Paz, estoy feliz de ahora ser protagonista, chiquitito, pero protagonista del espectáculo que es Un cacho de mi vida”.

Corto-Circuito, el nuevo espectáculo de Pedro Alfonso con Viviana Saccone y Julieta Poggio subirá a escena el 25 de diciembre

En ese clima de compromiso, Claribel Medina también dijo lo suyo sobre la obra que protagoniza con Pablo Alarcón, su exmarido y padre de sus hijas: “Para mí es un privilegio regresar con una comedia como Es complicado. Formar parte de esa dinámica entre artistas y espectadores es algo que siempre te impulsa a dar lo mejor”.

La apuesta de Silvia Kutika y Fabio Aste llegó cargada de una historia de carretera: “Es un clásico que viene resistiendo hace diez temporadas. Tres en Mar del Plata consecutivas, Buenos Aires, gira por todo el país y ahora Carlos Paz. Una propuesta de terror y suspenso que es distinta. Es otra elección, porque nuestra idea es ir llevando otros géneros. Y esperamos que esta propuesta ya premiada sea bien recibida”, recordaron, en mención a los Premios Estrella de Mar obtenidos en 2023 a mejor obra dramática y mejor actriz.

El humorista Flaco Pailos no perdió su estilo a la hora del análisis: “Cuando a esta altura me preguntan cómo va a estar la temporada, les digo que tengo la bola de cristal opacada. Pero siempre tenemos muy buena expectativa. Y deseando que a todos los elencos que nos acompañan, porque en realidad nos convertimos en compañeros de trabajo en la temporada, que les vaya bien a todos”. Con más de treinta años de trayectoria, confesó que la presión por innovar lo motiva y lo pone a prueba: “Todos los años presento algo distinto y cuando me preguntan cuál es la clave para mantenerse yo creo que es eso, renovarse y pensar primero en el público, que es el que te va a ver y es el que espera año a año algo nuevo”.

Entre las nuevas propuestas, Circo Marisko despliega su impulso de teatro callejero a escenario mayor. “Estamos con mucho entusiasmo teniendo en cuenta que es la primera temporada que hacemos completa en verano después de cuatro años. Así que para nosotros tiene un peso importante. Es muy fuerte toda la exposición que hemos tenido durante todo el año”.

El Cico Marisko, el dúo callejero de humor que brilló en 2025 y promete lo mismo para 2026

Explicaron que “mejoramos la propuesta desde el punto de vista visual, desde el vestuario. Hay una parte que está cambiada de monólogo, las canciones son distintas. Y la participación del público es fundamental y eso nunca está guionado”.

Además, viven un capítulo aparte al convertirse en un fenómeno mediático en Chile: “Es algo interesante lo que está sucediendo, porque nos invitaron a participar de un certamen de humoristas, buscando un humorista para Viña. Aceptamos la invitación porque allá no nos conoce la gente, y queríamos ver qué pasa. Se van superando instancias. Ya lo estamos tomando en serio porque cada vez estamos más cerca de esa final. Así que también poniendo energía ahí y sobre todo con los pies en la tierra”.

Claribel Medina y Pablo Alarcón llevarán toda su magia y sus códigos de exparejas a Carlos Paz

Las voces coincidieron: artistas y elencos repitieron, sin buscarlo, la idea de que Villa Carlos Paz y la provincia de Córdoba se consolidan, verano tras verano, como uno de los polos más convocantes del país. Y que la magia no se agota en el teatro: la combinación de cultura, entorno natural y una agenda siempre en crecimiento convierte cada estadía en experiencia.

Organizado por la Agencia Córdoba Turismo, en una alianza junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el encuentro selló el pacto de cada temporada: Villa Carlos Paz enfrentará el verano con una agenda capaz de fusionar arte y turismo, apostando a un flujo sostenido de visitantes y reafirmando su condición de destino imprescindible. Así, actores y productores regalaron una postal irrepetible, anticipando la fuerza de una programación que, en palabras y presencias, asoma como una de las más vibrantes y llenas de público de los últimos años.

Fotos: RS Fotos