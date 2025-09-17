Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

Shakira arrasó con la venta de entradas y sumó una tercera fecha en el estadio de Vélez Sarsfield (Crédito: Nicolás Gerardín)

Con su regreso a la Argentina, Shakira lo volvió a hacer: la superestrella colombiana agotó en tiempo récord sus dos primeros shows en el Estadio Vélez Sarsfield, programados para el 8 y 9 de diciembre, encendiendo el fervor y la emoción entre sus miles de seguidores argentinos. El furor por conseguir una entrada fue tan grande que las localidades volaron apenas salieron a la venta y la expectativa en redes sociales creció minuto a minuto, sumando a los fans más fieles y a quienes sueñan con verla en vivo cada vez que pisa el país, lo que llevó al anuncio de una nueva fecha en suelo argentino.

Frente a semejante demanda, la respuesta no se hizo esperar: a pedido del público, Shakira agregó una tercera función en Vélez, que se convertirá en el broche de oro de su paso por Sudamérica como parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí”. La nueva cita tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, y la emoción volvió a copar la agenda de los fanáticos. Para quienes no quieren quedarse afuera, la preventa exclusiva para clientes Santander Visa será a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock, a través de entradauno.com. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

La locura por conseguir un lugar no es para menos: Argentina fue elegida para cerrar la etapa latinoamericana de su gira, una decisión que reafirma el especial cariño de Shakira por el país y por sus seguidores locales. No se trata solo de un recital, sino de todo un espectáculo visual de primer nivel, desbordante de energía, producción y sorpresas que atraviesan cada etapa de su carrera: desde los días de “Estoy Aquí” hasta los éxitos actuales, “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y los records de “Shakira-BZRP Music Session #53”. En escenarios de otras ciudades, la artista invitó a amigos de lujo como Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ozuna y Manuel Turizo, multiplicando la euforia del público y convirtiendo cada recital en una verdadera fiesta latina.

La artista colombiana se prepara para su tercera fecha en suelo argentino (Crédito: Nicolás Gerardín)

El vínculo entre Shakira y el público argentino tiene historia propia. Cada vez que la artista aterriza en Buenos Aires, el recibimiento es apoteótico y el ida y vuelta con la gente no deja dudas: “¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, escribió la colombiana, levantando el ánimo de seguidores de todas las edades. El mensaje resuena fuerte en el país: Shakira eligió a Argentina para despedir una etapa cargada de emoción profesional, matizada por un espacio para siempre en su corazón, dado su sonado romance con Antonito de la Rúa, justo en medio de rumores sobre una posible reconciliación.

Las cifras hablan por sí solas. Con este tour, Shakira ya se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, superando a íconos como Paul McCartney y Bruno Mars, según Billboard Boxscore, y siendo la única latina entre los grandes nombres internacionales. Más de un millón de espectadores en la región y récords de ventas en cada ciudad reafirman su lugar indiscutido como la artista femenina latina más importante y uno de los grandes fenómenos culturales y musicales de las últimas décadas.

Shakira tendrá una tercera cita con sus fans el próximo 11 de diciembre (Fénix Entertainment)

La cantante colombiana suma logros que parecían imposibles: más de 95 millones de discos vendidos en el mundo, 3 premios GRAMMY, 12 Latin GRAMMY, récords de streaming y visualizaciones, y una lista interminable de números uno. Su último álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, debutó con cifras inéditas y fue consagrado 7x Platino en tiempo récord, mientras que la colaboración con Bizarrap rompió Internet: “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” fue la canción en español más reproducida en un solo día en la historia de Spotify y la llevó directo al Top 10 mundial.

Este show no es cualquier show: es el reencuentro con una artista que transformó la música latina y que, cada vez que regresa, convierte el escenario en un territorio común donde la emoción se multiplica y las canciones se vuelven himnos. El público argentino, una vez más, respondió como solo ellos lo saben hacer: agotando entradas y pidiendo más.

Una vez más, la artista se prepara para hacer vibrar a su público en el marco de su gira mundial (Crédito: Chris Cornejo)

De esa manera, la invitación está clara: el jueves 11 de diciembre en Vélez, Shakira promete un cierre de gira inolvidable. Porque en la Argentina, las noches con Shakira nunca son una más. Son esas que después se cuentan durante años, con la certeza de haber sido testigos de una artista que, lejos de despedirse, sigue haciendo historia.