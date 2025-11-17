Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

Momi Muestra su primera casa, en el barrio de Palermo

Momi Giardina logró adquirir su primera casa propia en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La actriz y bailarina atraviesa un momento pleno en su vida personal, y este logro representa mucho más que una mudanza: es un proyecto profundamente personal, donde el diseño moderno y la luz natural se combinan para dar forma a un espacio que refleja su identidad y aspiraciones.

El proceso que llevó a Giardina a convertirse en propietaria estuvo marcado por la espontaneidad y la intuición. La búsqueda de su nuevo hogar no se extendió durante meses ni implicó largas comparaciones; por el contrario, la artista se decidió por el primer departamento que visitó. Esta elección, que podría haber parecido impulsiva, resultó ser la adecuada, ya que la vivienda reúne los elementos que ella valora: una estética contemporánea, comodidad y una distribución funcional pensada para la vida cotidiana.

La mudanza representa para Momi Giardina un proceso de transformación y plenitud en su nuevo hogar

La propiedad, ubicada en una de las zonas más vibrantes de la ciudad, se distribuye en dos plantas y destaca por su diseño contemporáneo. Uno de los aspectos más notables es la abundancia de luz natural, que inunda cada ambiente y contribuye a crear una atmósfera cálida y acogedora. La disposición de los espacios y la elección de materiales refuerzan la sensación de amplitud y modernidad, elementos que Giardina priorizó desde el inicio del proyecto.

El living principal se impone como el corazón de la casa. Este ambiente de doble altura impresiona por la combinación de paredes oscuras de estilo industrial, pisos de madera clara y muebles en tonos blancos. El contraste entre estos elementos aporta calidez sin perder el aire moderno que caracteriza al conjunto. Grandes ventanales permiten que la luz natural bañe el espacio durante casi todo el día, mientras que una chimenea decorativa y un amplio sillón completan la escena, fusionando elegancia y una sensación de hogar.

El proceso de búsqueda de vivienda de Momi Giardina se caracterizó por la intuición y una decisión espontánea

En la planta superior, la artista desarrolló uno de los proyectos que más ilusión le provoca: la creación de un vestidor a medida. Aquí, logró un espacio que combina funcionalidad y calidez, adaptado tanto para el uso diario como para el disfrute personal.

La mudanza y la adaptación a este nuevo entorno han significado para Giardina un momento de plenitud y transformación. La actriz comparte con entusiasmo el proceso de convertir la vivienda en su refugio, mostrando cómo cada decisión y cada detalle del diseño responden a su deseo de construir un hogar a su medida.

“Mi sueño se cumplió”: las palabras de Momi Giardina

“Es mi primer departamento a mis 43 años, y en estos tiempos que cuesta un montón, haber logrado esto es algo que me llena de felicidad”, expresó la artista en diálogo con Teleshow. La decisión de adquirir la propiedad surgió tras años de postergación y estuvo marcada por la espontaneidad. Giardina relató que, tras ver un video en TikTok, se sintió identificada con el inmueble y decidió visitarlo de inmediato. “Vi un departamento que me gustó y me dije: ‘Yo me imagino viviendo acá’”, recordó. El departamento, a estrenar y dentro de su presupuesto, fue adquirido directamente al dueño, sin intermediarios.

El proceso de compra estuvo acompañado por su pareja, su hija y su madre, quienes participaron en la evaluación del lugar. “Necesito que vengan, que ustedes me digan también cómo se siente, cómo sienten”, les pidió antes de tomar la decisión final. La artista reconoció que la independencia y el equilibrio en su vida personal influyeron en la elección de no convivir aun con su pareja, a pesar de mantener una relación estable.

Momi Giardina celebra la compra de su primera casa en Palermo, un hito en su vida personal y profesional

Momi admitió que ahorrar fue un desafío, en parte por su actitud impulsiva hacia el dinero. “Siempre tuve un modo medio infantil con la plata, me costaba ahorrar”, confesó. El respaldo de su pareja resultó clave: “Mi pareja también me ayudó un montón a decirme: ‘Enfocate, es lo que tenés que hacer, porque es un pendiente y un sueño y una necesidad tuya ya hace tiempo’”.

La inestabilidad laboral propia del ambiente artístico también formó parte del contexto de esta decisión. “A veces, nuestra profesión es así, es muy incierta. Cuando estamos mal, que no tenemos laburo, que nadie te echa una mano… ¡ay, qué difícil!”, reconoció Giardina, quien actualmente combina grabaciones para MasterChef y su participación en Nadie dice nada y La Voz.

Momi Giardina presentó a su novio Sebastián

La artista destacó que, por el momento, no tiene planes de convivir con su pareja, priorizando la independencia y el cuidado de la relación. La compra del departamento representa para Momi Giardina un símbolo de resiliencia y superación, alcanzado tras proponerse como meta concreta la adquisición de una vivienda propia.