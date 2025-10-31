Teleshow

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”

La integrante de Luzu TV no tuvo la mejor de sus noches en el reality culinario. Después de una preparación fallida, tuvo que probar su propia creación y no pudo mentir

Iván Basso

Por Iván Basso

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle” (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La noche del jueves 30 de octubre, Momi Giardina protagonizó uno de los momentos más inesperados en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity al presentar un plato de rana ante el jurado que no terminó resultando como ellos esperaban.

La participante, entre risas y admitiendo su incomodidad, confesó que no tenía intención de cocinar ese animal, pero las circunstancias la obligaron a improvisar. Su negativa inicial a probar su propia creación generó sorpresa y risas entre los chefs y la conductora, quienes no tardaron en interrogarla y bromear sobre la situación.

“Viste cuando eras chiquita que sabías que tu mamá te iba a retar y vos por ahí hacías así para atajarte. Yo ya fui como diciendo ‘está bien, no me caguen tanto a pedo’”, advirtió Momi, sabiendo que lo que se venían no eran buenas noticias.

El plato de rana con
El plato de rana con puré de cabutia y salsa de salvia con el que Momi Giardina recibió el pulgar para abajo de los jurados (MasterChef Celebrity, Telefe)

Al acercarse al frente con su plato, la influencer explicó que su preparación no era la que había planeado. “Iba a ser una cabutia. Y pasó ‘Marti’ y se dio cuenta que mi cabutia le faltaba como dos horas. No iba a llegar”, relató, refiriéndose a la calabaza que pretendía utilizar como base de su receta.

Fue en ese momento en el que se dio la concursante provocó risas entre los jurados y el resto de los famosos. “Hice una salsa, que ‘Marti’ también me ayudó y me explicó cómo hacerla. Una salsa de savia...”, dijo, provocando la burla de Damián Betular por confundir “savia” con “salvia”, la planta aromática muy utilizada en la gastronomía. “Salvia”, se corrigió la figura de Luzu TV. “Para el shampoo para el pelo. Te deja el pelo divino. La única salvia que conozco, la del pelo, que te queda bárbaro, brilloso”, acotó, con su humor característico.

Ante la imposibilidad de completar el plato original, Momi optó por la rana y contó con la ayuda del jurado para preparar una salsa de salvia. Sin embargo, la mezcla presentó dificultades técnicas: “Cuando la serví, estaba toda ‘ricoteada’. Toda con grumos. Y con la cabutia no llegué”.

"Retrocediste tres casilleros", le lanzó
"Retrocediste tres casilleros", le lanzó Germán Martitegui a Momi Giardina en coincidencia con el resto de los jurados

El ambiente en el plató se tornó una mezcla de tensión y humor cuando Damián Betular, uno de los jurados, preguntó si había probado la rana. Momi respondió de inmediato: “No, me muero, ni a palos pruebo el plato”. Wanda Nara, conductora del programa, intervino con una pregunta directa: “¿Si te hace zafar de la gala de eliminación la comerías?”. La participante, entre risas, aceptó el reto, mientras la animadora remató: “No es un problema de gustos, es un problema de contrato acá”.

El jurado, integrado por Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, continuó con sus observaciones técnicas y comentarios humorísticos. De Santis señaló que la salsa estaba “muy cortada” y que la textura se asemejaba a una ricota, mientras Betular cuestionó la escasa cantidad de cabutia en el plato. Las bromas sobre la presentación y la preparación se sucedieron, generando un ambiente distendido pese a la tensión de la competencia.

“Germán me dijo ‘retrocediste tres
“Germán me dijo ‘retrocediste tres casilleros’, pero no me achica, al contrario, voy para el frente y para avanzar tres casilleros más”, manifestó Momi Giardina

Finalmente, ante la insistencia de los chefs y la conductora, Giardina accedió a probar la rana. Su reacción fue inmediata: “Alto chicle”, resumió, provocando risas entre los presentes. Donato explicó que la textura fibrosa se debía a un exceso de cocción y advirtió que el plato habría resultado insípido sin la presencia de la rana. Mientras que Martitegui, quien la había elogiado en una gala anterior fue lapidario: “Retrocediste tres casilleros”.

La devolución de los jurados por su desafortunado plato no minó la confianza de la humorista. “Germán me dijo ‘retrocediste tres casilleros’, pero no me achica, al contrario, voy para el frente y para avanzar tres casilleros más”, concluyó.

