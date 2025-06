El presente de Momi Giardina, del pozo depresivo a una historia de amor y resiliencia: “Lloraba todo el día”

Momi Giardina habló de depresión

La madrugada se convertía en un enemigo silencioso para Momi Giardina. “Lloraba todo el día, no quería levantarme de la cama”, aseguró, al poner en palabras el pozo al que cayó tras su separación de Esteban, el hombre con quien compartió 15 años de su vida y parte de su historia. “Veníamos mal, me separo, pero yo negada a separarme, como que en ese momento fue de común acuerdo y después me empezó a caer la ficha de que no me quería separar. Y después obviamente dije que fue lo mejor que me pasó en la vida y le agradezco y le mando un beso y un abrazo hermoso y no hubiera estado donde estoy si no me hubiera separado”.

Según su impresión y visto a la distancia: “Hay veces que la vida te enseña que hay que cortar cosas para renacer en otras y quizás no sea la persona para acompañarme en este presente que estoy teniendo”.

Ella presentaba una batalla, una lucha íntima y persistente. Aun así, la comediante debía calzarse el personaje, enfrentar los aplausos desde el escenario del teatro y simular una alegría que, puertas adentro, se sentía imposible. “La gente en el teatro me aplaudía pero yo me quería morir. No le encontraba sentido a la vida, estaba vacía, estaba extremadamente deprimida”, reveló, con una sinceridad descarnada, en diálogo con Resumidoinfo.

Momi Giardina reveló que fue su hija Juli uno de los principales motores de su recuperación

Los días se sucedían idénticos: Momi tenía dificultades para salir de la cama, soportaba el peso de la obligación laboral pero cada función se convertía en un esfuerzo monumental. “Tenía que forzar estar bien por el trabajo, pero los que me vieron en Nadie Dice Nada saben que era real: lloraba todo el día. Era infumable, pero era parte de mi depresión”, relata, abrazando su vulnerabilidad.

Ese estado preocupante no pasó inadvertido para Julieta, su hija. Observó a su madre apagarse y decidió intervenir. Fue la joven, junto a su padre Diego Castro y la familia entera, quien se convirtió en el faro que la ayudó a emerger de la oscuridad. “Ella fue la que me abrió los ojos, me hizo ver que esa no era yo. Ella, su papá y toda mi familia me ayudaron a salir adelante”, reconoció, emocionada.

El camino de recuperación exigió tiempo, paciencia y ayuda profesional. La humorista apostó por la terapia y se animó a un tratamiento psiquiátrico, acompañada siempre por el amor de quienes la rodean. El proceso resultó arduo. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. “Un día volví a verme reír, volví a estar en mi casa, puse música, bailé y volví a ser esa persona que siempre fui”, recordó, dejando entrever esa chispa que la caracteriza. Hace dos años que dejó la medicación, aunque sigue apostando por la terapia como herramienta de autoconocimiento y apoyo.

Momi hoy celebra el lugar en el que está, al saber que el duelo la transformó. Aprendió a reconstruirse pieza por pieza: “Me empecé a armar en pedacitos. Ahora ya hace dos años que estoy sin medicación”, afirmó, con la energía renovada y esa sonrisa que todas las mañanas ilumina el streaming.

En el presente, la vida sumó nuevas oportunidades. Desde enero de 2024i está en pareja con Sebastián Espada, un chef a quien conoció durante una transmisión en vivo para Luzu TV en Pinamar. Existe una conexión que, según ella misma afirma, fue inmediata. Hoy disfrutan del amor, de los proyectos en común y de las ganas de apostarlo todo, incluso a casarse.

Así, la actriz y humorista celebra tener motivos para sonreír. Después de tocar fondo, volvió a elegir la vida y se descubre, día a día, más fuerte y luminosa.