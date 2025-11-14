Teleshow

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

María Laura, María Emilia y María Eugenia sorprendieron a sus seguidores con un adelanto musical y anunciaron cuándo se podrá escuchar en las plataformas

Las Trillizas de Oro anticiparon su nueva canción, Hoy y ayer

El regreso musical de Las Trillizas de Oro ha generado gran expectativa entre sus seguidores tras la publicación de un video en sus redes sociales, donde anticipan el lanzamiento de una nueva canción luego de décadas, llamada Hoy y ayer, un tema, según dijeron “que une lo que somos y lo que fuimos”. El trío, integrado por María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse, compartió un adelanto en el que se las ve interpretando uno de sus nuevos temas en un estudio de grabación, acompañado del mensaje: “Les dejamos un mini adelanto de nuestra nueva canción… Porque hay melodías que no se apagan nunca”. La canción, en el tramo expuesto, dice: “Hoy es ritmo, es poesía. Un compás que no se olvida. El momento es lo eterno. Todo está acá, todo es cierto”. Y, como anunciaron, estará disponible en las principales plataformas musicales a partir del 20 de noviembre, marcando así el retorno de estas figuras emblemáticas de la música argentina.

El video difundido por Las Trillizas de Oro muestra a las hermanas al aire librerodeadas de vegetación frondosa, con flores blancas entre las hojas verdes, en un ambiente distendido y cómplice, fiel a su estilo característico. Las tres llevan el cabello largo y rubio, con peinados sueltos y expresiones sonrientes. María Laura, a la izquierda, viste una chaqueta de flecos oscuros sobre una prenda clara. En el centro, María Emilia sostiene una guitarra acústica y luce una chaqueta de estampado verde y crema. A la derecha, María Eugenia se apoya ligeramente hacia adelante y lleva un vestido claro de estampado floral.

De izquierda a derecha: Maria Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, Las Trillizas de Oro

A principios de octubre, cuando anunciaron el regreso, se las vio en otro ambiente, el estudio de grabación. Allí, entre bromas, María Emilia comentó en tono lúdico: “Vinimos afónicas”, a lo que María Eugenia respondió: “No, mentira”, y agregó entre carcajadas: “Casi nos agarramos y mamá dijo: ‘Le compro un par de guantes a cada una’”. La secuencia concluyó con María Eugenia diciendo: “Perfecto. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. Ya no más voces, ya está. Coro y listo”, mientras desde la producción celebraron el momento con entusiasmo y música de fondo. El mensaje que acompañó el video fue claro. “Ay, ay, ay. Empezó octubre y con este mes se viene un nuevo soundtrack para sus vidas. Estén atentos”, lo que reforzó la expectativa por el material que se aproxima.

La reacción de los seguidores fue inmediata. El anuncio generó una ola de comentarios y muestras de entusiasmo tanto de quienes han seguido la carrera del trío desde sus inicios como de nuevas generaciones que descubren su música. El ambiente en el estudio, captado en el video, transmite la frescura y el humor que han sido sello distintivo de Las Trillizas de Oro, elementos que contribuyen a mantener vigente su conexión con el público. La publicación no solo alimentó la ilusión de los fans, sino que también reavivó el interés por la trayectoria del grupo, que ha dejado una huella en la cultura pop argentina.

Las Trillizas de Oro anunciaron su regreso a la música con un video en el estudio de grabación

Según su discografía oficial, el primer álbum que editaron se remonta a 1969 y se llamó Las Trillizas de Oro cantan doce nuevas canciones de Palito Ortega y Ben Molar. Y el último con temas nuevos, data de 1998 y fue titulado Cosquillitas en el corazón.

El regreso musical de Las Trillizas de Oro se produce tras un largo período de descanso en su carrera. Con décadas de historia en el espectáculo nacional, el trío tocó su techo de popularidad a mediados de la década del 70, cuando Julio Iglesias las contrató como sus coristas y recorrieron el mundo con el cantante español.

Su anuncio de un “nuevo soundtrack” para noviembre, como lo describieron en redes sociales, representa una apuesta por renovar su propuesta y seguir presentes en la escena musical. El carisma de las hermanas Fernández Rousse continúa siendo un puente entre generaciones, revitalizando el entusiasmo en torno a su figura.

