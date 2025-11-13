Desconsuelo por la muerte de Jorge Lorenzo: la despedida de los actores de El Marginal y En el Barro

La emotiva despedida a Jorge Lorenzo de la producción de En el Barro (Instagram)

El mundo del espectáculo argentino perdió en las últimas horas una de sus caras más reconocidas en el último tiempo; Jorge Daniel Lorenzo, el actor de 66 años que dejó huella en cine, teatro y televisión, y cuya partida resuena con fuerza en su comunidad artística y entre los seguidores de su trabajo. La Asociación Argentina de Actores confirmó oficialmente su muerte, reconociendo una “extensa trayectoria” y acompañando con afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento.

La noticia marcó un antes y un después para quienes compartieron pantalla y camarín. Pablo Culell, productor de El Marginal y En el Barro -las ficciones que consagraron popularmente a Lorenzo con su temible Capece- habló con Teleshow sobre la impactante noticia: “Me enteré por la prensa lo de Jorge. Me sorprendió. Lo vi en la presentación de En el Barro y no estaba enfermo que supiéramos nosotros. Capaz que lo estaba y nadie nos dijo”, lamentó. Además, señaló que Lorenzo participa en la segunda temporada de la ficción que transcurre en una cárcel de mujeres, ya que ambas se grabaron casi en simultáneo. “Es una pena realmente”, sintetizó.

Las redes también se volvieron un memorial vivo poblado de homenajes sentidos. Nicolás Furtado, quien le dio vida a Juan Pablo Diosito Borges en El marginal, subió una imagen de Lorenzo a sus historias de Instagram y escribió: “Que en paz descanses, Jorge querido”, junto a un corazón rojo.

Nico Furtado despidió a Jorge Lorenzo en Instagram

Carlos Portaluppi, el Morcilla de la exitosa serie de Sebastián Ortega, eligió la calidez de una selfie y la nostalgia de las palabras: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”.

El dolor también alcanzó a Gerardo Romano, compañero de rodaje tanto en El marginal como en el spin-off En el barro, en el que ambos retomaron sus personajes de Antin y Capece. Compartió en redes sociales una escena juntos y resumió su adiós en dos palabras que pesan: “Compañero querido...”, junto al emoji de un corazón roto.

La voz de Brian Buley, también integrante de la tira carcelaria, se sumó con un mensaje entrañable y una imagen de las grabaciones: “Jorge querido (Capece), que en paz descanses. Siempre en nuestros corazones”.

Las palabras de Carlos Portaluppi al despedir a Jorge Lorenzo (Instagram)

El director Alejandro Ciancio, artífice tanto de El marginal como de En el barro, despidió a Lorenzo con dos fotos y un mensaje lleno de gratitud: “Talentoso y querido. Por siempre en nuestros corazones. #QEPD”.

No faltó el homenaje de Victorio De Alessandro, actor y modelo: “Jorge querido. QEPD”, fue su nota de despedida en redes, acompañada de una imagen de la noticia y un recuerdo de noviembre pasado: “Fue un placer estar junto a él en una tira exitosa”, en referencia al trabajo conjunto en Casi ángeles.

Ana Garibaldi recordó a Jorge Lorenzo

Ana Garibaldi, la actriz argentina que interpreta a Gladys Guerra —la esposa de Mario Borges en El Marginal y protagonista del spin-off En el barro—, sumó a los homenajes una emotiva foto y palabras que atraviesan la pantalla: “Jorgito, estoy sin palabras. Qué bueno haberte conocido, ser cómplices de escenas tan divertidas. Qué gran compañero fuiste, sos. Gracias”.

La instantánea de ambos sonriendo, bajo las luces violetas del set, habla de amistad sincera y de una complicidad tan genuina como los personajes que compartieron.

Del mismo modo, Carla Pandolfi, quien encarna a la guardiacárcel Selva en En el Barro, compartió la intimidad de los días de rodaje en un mensaje donde cada detalle cotidiano cobra peso: “Jorge querido, qué placer fue conocerte, cruzarnos en escenas y tejer historias con las miradas, las charlas mañaneras alrededor de catering que invitaba a que la espera sea un disfrute, retiros siempre y asombrarnos de las historias que compartimos; coincidencias en agradecer y disfrutar siempre. Tu Capece inolvidable seguirá en todos nuestros corazones. Qué tipazo querido Jorge”.

Carla Pandolfi recuerda a Jorge Lorenzo

El equipo y la cuenta de En el barro en Instagram (@enelbarro.ok2025) también rindieron su tributo. Compartieron un video que recorre diferentes momentos de los rodajes, imágenes vibrantes de la familia artística reunida, acompañadas por la canción "Fantasmas", de Humbe. De fondo, un texto simple y contundente resume la sensación de orfandad: “Hasta siempre, Jorge Lorenzo. Tu talento y dedicación a la actuación serán extrañados. QDP”. La música, las imágenes, el recuerdo: así late el adiós colectivo.

Al margen de su trabajo en la pantalla chica, Jorge Lorenzo estaba en teatro actualmente con la obra Póker Indio (prensa)

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Jorge Daniel Lorenzo construyó una carrera ejemplar. En la televisión, su paso incluyó ficciones como ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Costumbres argentinas y Soy Gitano. En cine, fue parte de películas como La herida, 1978 y Miénteme. Su amor al teatro lo llevó a brillar en obras emblemáticas: Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, El Diluvio que viene y Ciervo Pie Blanco, entre muchas otras.

Si el último aplauso es el que más suena, cientos de colegas y miles de seguidores siguen aún de pie. Jorge Lorenzo deja el escenario, pero su Capece, sus recuerdos, las carcajadas en el catering y su talento serán, para siempre, parte viva de la memoria colectiva del espectáculo argentino.