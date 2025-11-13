Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

Benjamín Vicuña habló del reencuentro con sus hijos y la pelea con la China Suárez (Video: El Trece-Puro Show)

Benjamín Vicuña y la China Suárez se encuentran en medio de una pelea por los dos niños que tienen en común, Magnolia y Amancio, a causa de que Eugenia armó las valijas y eligió comenzar su vida en Turquía junto a Mauro Icardi. Todo comenzó cuando Benjamín le revocó el permiso de viaje, lo que derivó en un duro posteo por parte de la actriz de Casi Ángeles.

Luego de más de cuarenta días sin ver a sus hijos, más allá de las videollamadas, Vicuña se reencontró con los pequeños. En Puro Show (El Trece) lo encontraron disfrutando con sus niños en una plaza. Con un poco de incomodidad al enfrentar a las cámaras del programa, se acercó para hablar de este reencuentro y de la pelea que tiene con la madre de los niños.

“No es el mejor lugar porque es una plaza, estoy con mis chicos, pero quise venir a hablar. Todo más que bien, muy contento. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”, comenzó diciendo el actor chileno, dejando en claro que quiere alejar sus problemas familiares de los medios.

Benjamín Vicuña junto a todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez (Instagram)

“Son cosas que se resuelven en privado como tiene que ser, no quiero, no puedo, me parece que es un montón todo lo que se dice, todo lo que se sabe. Me encantaría no hablar, la gente lo sabe, lo entiende", agregó.

Desde que la relación de la China e Icardi comenzó y, en especial, cuando salió a la luz la interna familiar tras un duro posteo de la actriz sobre su rol como papá, Vicuña se encuentra en el medio de la polémica. “Este año estrené cinco películas, tengo que convivir con ustedes, tengo que compartir con ustedes, trabajamos en el mismo canal, pero esto es así, les pido un poquito de respeto”.

“Está todo más que bien, no hay más vueltas que darle. Como siempre, las cosas se arreglan en familia a puertas cerradas”, repitió, asegurando que está cansado del tratamiento del tema en los medios.

El lunes por la noche, su expareja tuvo unas horas de furia en su cuenta de X. En uno de los tantos mensajes que dejó en la red social, apuntó directamente contra el actor de El primero de nosotros: “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”.

El mensaje en contra de Benjamín Vicuña (X)

Acerca de estas declaraciones públicas de la China, el actor eligió no polemizar. “Da lo mismo. Yo no voy a hablar de eso porque no me corresponde, ahora me corresponde estar con mis hijos. ¿Sabés qué pasa? Siempre cometo el mismo error: si no habló soy un prepotente y si habló porque habló. Esto ya está, no hay más tema, no hay nada más que decir”.

Desde que Magnolia y Amancio regresaron al país, Benjamín se aseguró de mantenerlos alejados de las redes sociales, haciendo que retomen la rutina que tenían antes de viajar a Estambul. La que dio tímidos detalles fue Pampita, expareja del actor y madre de sus tres hijos.

Durante un móvil con LAM (América TV), la conductora fue consultada por Ángel de Brito sobre cómo habían vivido sus hijos —Bautista, Beltrán y Benicio— el reencuentro con sus hermanos menores. Como suele hacer, la modelo eligió la mesura, pero sus palabras dejaron ver la emoción familiar detrás de las versiones mediáticas.

“No voy a opinar mucho, solo voy a decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos, y me alegra mucho por ellos. Estaban muy contentos”, expresó, con una sonrisa tranquila y la certeza de estar hablando de algo que le toca muy de cerca.