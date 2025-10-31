Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Benjamín Vicuña habló sin filtros en el ciclo Podemos Hablar, conducido por Diana Bolocco (Maximiliano Luna)

Benjamín Vicuña no ahorró adjetivos y describió, con voz entrecortada, el agudo conflicto por el que atraviesa con la China Suárez a raíz de la residencia de sus hijos Magnolia y Amancio. En un anticipo de lo que será su presencia en el programa Podemos Hablar de Chilevisión (cuyo contenido completo se verá este viernes 31 a las 22.30, hora del país trasandino) y con la conducción de Diana Bolocco, el actor reveló: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”.

El peso de la distancia se hace sentir en cada palabra. Magnolia, de siete años, y Amancio, de cinco, ahora viven en Turquía junto a su madre y su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Para Vicuña, ese mar de kilómetros transformó su rutina en una espera constante y dolorosa. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, se sinceró ante el público.

¿Es posible asimilar semejante distancia sin sentir que algo se desgarra por dentro? El actor no se preocupa porque quede oculto al aclarar que encuentra injusta la situación que atraviesa, “pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado”. La conversación se torna aún más íntima cuando admite: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y sus hijos en una antigua postal familiar (@sangrejaponesa)

La tristeza irrumpe y se instala. “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, admitió. El vínculo parental, así, se mantiene quebrado ahora por la distancia y la falta de acuerdos. Respecto de la relación con la madre de los menores, Vicuña no dudó: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”.

¿Qué ocurre cuando no hay entendimiento posible? El actor responde desde la resignación y el afecto: “Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.

Sin embargo, un rayo de luz se asoma: el próximo 29 de noviembre, Benjamín Vicuña dejó en claro que podrá celebrar su cumpleaños junto a sus dos hijos. Un reencuentro anhelado, que alivia el tiempo de espera.

Benjamín Vicuña vive un gran momento sentimental junto con Anita Espasandín

En el otro lado del escenario íntimo del actor, se asienta su relación con Anita Espasandin, una economista de 41 años a quien conoció en París hace dos años, durante un viaje laboral. “Estoy en pareja hace dos años con Anita Espasandin, muy linda mi novia que adora mis hijos y yo adoro a sus hijos”, admitió con calidez. “Es un amor maduro, es un placer poder acompañarla, la admiro mucho”.

Revelaciones privadas traen al presente el recuerdo de su propia infancia: “Sufría muchísimo, no me podía parar frente al curso, me costaba mucho socializar con los otros niños, me sudaban las manos y resulta que encontré dos cosas en el camino: el deporte y luego el teatro, que me ayudó a desarrollar mi propia personalidad”.

Entre el dolor de la distancia, la madurez de una nueva relación y los ecos de una timidez superada, Benjamín Vicuña enfrenta “un problema grave”, lejos del ideal soñado, pero aferrado al amor incondicional de un padre.