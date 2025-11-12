La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

La palabra de Diego Leuco luego de que la China Suárez y su equipo cancelaran la nota en Luzu TV (Video: Resumido)

La China Suárez regresó al país luego de cincuenta días en Turquía junto a Mauro Icardi y sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña. La razón detrás de esta vuelta es el estreno de una nueva serie en una de las plataformas de streaming. En este contexto, en Antes que Nadie (Luzu TV) anunciaron que la iban a entrevistar, sin embargo, esto no prosperó.

Desde ese momento comenzaron a circular diferentes razones por las cuales no se iba a llevar a cabo, hasta que Diego Leuco, uno de los conductores del ciclo de Luzu, aclaró la situación. La palabra que faltaba hasta este momento era la de la China, que llegó en el medio de la noche en su cuenta de X, conocida antes como Twitter.

“Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie dice Nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien“, comenzó la explicación de la actriz de Linda, asegurando que ella lo había elegido al periodista por sobre el dueño del canal.

La China dio su versión de lo que pasó con la entrevista en Luzu TV en su cuenta de X

Eugenia aseguró no tener conocimiento de lo que negociaban en su nombre

“Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente. En fin, un malentendido que se podría haber evitado, pero puede pasar”, continuó. Otra de las cuestiones que comenzó a circular es que el canal competencia del de Occhiato se negó a aceptarla. “Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden“.

Luego comenzó a responder algunos de los comentarios que dejaron los internautas, entre los que se encontraba el de Fefe Bongiorno, que se encarga de la producción de Patria y Familia, otro de los ciclos de Luzu. En este, Fefe contaba que Leuco tenía la intención de hacer un mano a mano con Eugenia y luego sumarla a la mesa, y que ante esto se negaron. “De hecho, nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una”, fue todo lo que respondió Suárez.

Otra de las cuestiones tenía que ver con las razones por las que Occhiato no aceptó la nota en su propio programa. Si bien el conductor argumentó que tenía la agenda cerrada hace tiempo, en las redes comenzaron a especular que se debió a la presencia de Ángela Torres en el panel.

Eugenia dejó en claro que no tiene ningún problema con Ángela Torres, a quien tiene bloqueada en las redes sociales

El mensaje en contra de Benjamín Vicuña (X)

El vínculo entre ellas dos se remonta al pasado. Ambas estuvieron en pareja con Rusherking, primero fue la China y tiempo después Torres. Aunque no hubo superposición entre ambas, la actriz de Casi Ángeles tomó la decisión de bloquearla en las redes sociales. Acerca de este tema, la China también opinó: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.

Esto no fue todo, ya que aprovechó la furia que descargó en X para referirse en duros términos a Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus dos hijos más chicos. Su regreso al país tuvo que ver también con entregarle los niños al actor chileno para que pasen unos días con él, incluso en la fecha de su cumpleaños. “De hecho se le pidió (a Vicuña) hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que el llorar en cámara”, sostuvo visiblemente furiosa.