La China Suárez compartió el lujo de un exclusivo hotel en Turquía junto a sus hijos: “Amo Estambul”

La China Suárez mostró el amplio baño que posee el lujoso hotel donde se hospedó con sus hijos (Instagram)

Instalada en Turquía y disfrutando de su nueva vida con Mauro Icardi, la China Suárez aprovecha cada momento libre para sumergirse en la cultura de Estambul junto a sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con Benjamín Vicuña. Lejos de la vorágine del espectáculo argentino y de los rumores que suelen rodear su figura, la actriz comparte con frecuencia en sus redes sociales postales de su día a día, regalando a sus seguidores una mirada única de su intimidad familiar en un escenario tan imponente como exótico.

Durante el último fin de semana, la China visitó el lujoso hotel Ailée Istanbul, ubicado a orillas del Cuerno de Oro y a escasa distancia de la histórica Torre de Gálata. Desde ese entorno lleno de vistas de ensueño, la actriz subió una serie de imágenes que capturaron tanto su propio estilo como la complicidad y ternura de sus hijos. Para la ocasión, eligió el look que suele usar a diario, entre casual y moderno: jeans anchos, zapatillas blancas, top corto blanco y una campera de jeans con detalles de piel sintética, todo perfectamente combinado para largos paseos al aire libre y desayunos al sol.

Una de las primeras postales la mostró posando junto a un antiguo automóvil verde tapizado en cuero, añadiendo un aire nostálgico y chic al álbum del viaje. Más tarde, compartió una selfie en el interior del hotel, en la que se la pudo apreciar frente a un tocador circular de mármol y cobre, rodeada de lámparas colgantes, flores frescas y detalles decorativos que fusionan el lujo contemporáneo con la herencia otomana del lugar.

Para la ocasión, la exCasi Ángeles lució un look total denim y su nueva cartera

La actriz junto a sus dos hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña

Los verdaderos protagonistas del álbum, sin embargo, fueron Magnolia y Amancio. El pequeño fue retratado serio y pensativo sentado en el automóvil, luciendo un chaleco rojo con el escudo del Galatasaray, el equipo donde juega Icardi como delantero y se desempeña en el rol de capitán. Lo que más llamó la atención de sus seguidores y haters fue el corte de cabello del pequeño, similar al de Icardi. En otra imagen, el niño camina de la mano de su hermana Magnolia, quien lleva un conjunto rosa, a través de los jardines del hotel, disfrutando de la libertad y el verde. La familia compartió además un animado desayuno en la terraza del hotel, donde los platos típicos turcos, como el clásico menemen de huevos, tomates y pimientos, fueron protagonistas de la mesa. El clima otoñal, el entorno cuidado y la energía de los niños convirtieron la escapada en un fin de semana de descanso y descubrimiento para todos.

La China posó frente a un pequeño espejo dorado con detalles florales

Amancio luciendo una campera del Galatasaray

El variado desayuno que la actriz y sus hijos degustaron durante su paso por el hotel

Como ocurre en cada publicación de la China, el ida y vuelta con sus seguidores no tardó en replicarse. La sección de comentarios se llenó rápidamente con los clásicos halagos y mensajes de aliento. “Sos una diosa con tus niños hermosos”, “Hermosa familia”, “Chinitos turcos del amor”, entre otros elogios que celebraban tanto la postal familiar como el look relajado y chic de la actriz. Sin embargo, la popularidad en redes siempre viene acompañada de la otra cara: las críticas pusieron el foco en la reciente adquisición de una cartera Birkin de Hermès, regalo del futbolista en adelanto de su primer aniversario de relación. “Salís a pasear a la cartera nueva”; “A Amancio lo está convirtiendo en un mini Icardi”; “Muestra toda la vida que le sacó a Wanda”; “Es Wanda, pero la copia de China”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron las controversias y enfrentamientos que suelen rodearla.

No es la primera vez que la actriz comparte su vida de familia en el exterior y los lujos que la acompañan desde que se instaló en Turquía. La mención de la cartera, uno de los regalos más exclusivos de su pareja, vino acompañada de un unboxing auténtico y divertido, donde relataba el minuto a minuto con emoción: “Bueno, falta muy poquito para nuestro primer aniversario. Ya lo abrí igual, pero… Miren. No tengo manos, soy mala haciendo un unboxing”. Después de una batalla con la caja y la bolsa de tela característica de la marca, la actriz mostró finalmente la Birkin traída desde Milán por Icardi, con la frase “No puede ser más linda” sellando la felicidad de Eugenia.

Los hermanos disfrutando del aire libre

El lujoso baño del hospedaje que visitaron la China y sus hijas durante de la jornada

El exclusivo hotel contaba con una amplia piscina a las afueras del complejo (Instagram)

Mientras, entre elogios, historias y críticas cruzadas, la China arma la rutina a su modo y se instala cómoda en la dualidad: marcos de lujo, detalles familiares y la mirada siempre puesta en sorprender a quienes la siguen, estén donde estén. Desde Estambul, las vacaciones de la actriz y sus hijos se convierten en una postal de estilo, maternidad y la inevitable repercusión de una figura que nunca pasa desapercibida en ningún rincón del mundo.