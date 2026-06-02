Política

Axel Kicillof les prohibió a los integrantes de su Gabinete que viajen a ver el Mundial 2026

La orden fue ratificada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. “El Gobernador nos pidió que alentemos a la Selección desde nuestras casas”, afirmó

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que los municipios tendrán sus fan fest para ver los partidos de la Selección durante el próximo Mundial (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

El gobernador Axel Kicillof prohibió a ministros y funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires viajar al Mundial de fútbol que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión fue presentada como una señal de austeridad en medio de la crisis económica y social.

La orden, comunicada por el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, no tiene formato administrativo pero será de cumplimiento pleno. En la gobernación también advirtieron que el funcionario que decida viajar deberá dejar su cargo y que se cruzaron datos con la Asociación del Fútbol Argentino para verificar si algún integrante del Ejecutivo había comprado entradas para los partidos de la Selección.

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Hombre con cabello oscuro y traje hablando a un micrófono. Lleva un suéter gris, una chaqueta negra y pines en la solapa izquierda. Tiene un anillo en la mano
La orden del gobernador bonaerense, de no viajar al Mundial, alcanza a ministros, secretarios y directores de su gestión

Bianco confirmó en su ronda habitual con periodistas que la instrucción fue directa del gobernador. “El gobernador nos pidió que alentemos a la selección desde nuestras casas”, comunicó ayer.

Alcance de la restricción en el gabinete bonaerense

La restricción alcanza a ministros, secretarios y directores con función política en el gobierno bonaerense. La medida apunta a que los integrantes del gabinete mantengan sus responsabilidades institucionales en el actual escenario económico y eviten generar rechazo social.

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Bianco expuso ese criterio con una definición personal: “A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, dijo ante los medios presentes.

Carlos Bianco
"Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, dijo Bianco sobre el Mundial que comienza el 11 de junio (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

El ministro además descartó margen para excepciones. “Como dijo el gobernador, alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo deja abierto y se va en las vacaciones. Verá cómo hace”, afirmó.

Bianco vinculó la instrucción con la situación económica. “Es una instrucción política. Me parece que no hay ningún funcionario que se le ocurra en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, viajar a, en el uso de sus derechos, sus vacaciones”, agregó.

La comparación con los viajes del Gobierno nacional

En La Plata la decisión también busca marcar diferencias con el Gobierno libertario. Ese contraste aparece mientras el Ejecutivo nacional sigue atravesado por las consecuencias de un viaje a Nueva York, donde fue incluida Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una comitiva oficial sin un motivo que justificara su presencia.

Después aparecieron otros viajes de la pareja a Punta del Este y Aruba, y llegaron a la Justicia Federal denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del ex vocero presidencial. Las investigaciones siguen abiertas y la controversia ya lleva dos meses.

Como alternativa para ver a la Selección Argentina, los funcionarios podrán seguir los partidos desde sus casas o en los fan fest que varios municipios del conurbano planean organizar durante el Mundial 2026. Esos espacios tendrán pantallas gigantes y acceso gratuito, de acuerdo con esos medios.

Esos eventos surgieron tras un acuerdo con el Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, también presidente de la AFA. El mismo medio señaló que Tapia reunió a intendentes bonaerenses en la sede de la firma y anunció apoyo para organizar actividades públicas durante el torneo.

A esa reunión asistieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) Federico Achával (Pilar), Lucas Ghi (Morón), Fernando Moreira (General San Martín), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes).

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