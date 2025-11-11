El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

Franco Colapinto elogió a Wanda Nara en una entrevista y reavivó la polémica con la China Suárez en redes sociales (Video: Telefe)

Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo internacional, volvió a dar que hablar fuera de las pistas. En medio de una entrevista distendida con Sofi Martínez para Telefe, el joven piloto habló de su presente profesional, pero terminó protagonizando un inesperado momento al mencionar a Wanda Nara, con una frase que muchos interpretaron como un dardo indirecto a la China Suárez.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó, entre risas, si era “team Wanda”. El comentario parecía inofensivo, pero tenía una carga especial: hace un año el nombre de Colapinto había quedado vinculado al de la China Suárez, tras una serie de encuentros en Madrid y publicaciones coincidentes en redes sociales.

“¿Sos ‘team Wanda’? Vi que subiste una canción…”, lanzó Sofi, en alusión a una publicación de Instagram que el piloto había compartido días atrás musicalizada con uno de los temas de Nara. Lejos de evadir el tema, Colapinto respondió con soltura: “No soy ‘team’ de nadie. Soy ‘team Franco’“.

La respuesta de Colapinto sobre ser 'team Wanda' generó interpretaciones y viralizó un supuesto mensaje para la China Suárez

Sin embargo, enseguida amplió su respuesta y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó. “Es impresionante cómo en un programa como MasterChef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cagaba de risa. Que ahora esté como conductora es divertido”. Rápidamente, los seguidores del piloto no tardaron en interpretarlo como un guiño hacia la empresaria… y una indirecta hacia la China.

Cabe recordar que el mismo día de la publicación de Franco, la China Suárez había compartido una serie de imágenes cabalgando en la campiña madrileña, y horas después, el piloto publicó una foto similar… pero musicalizada con el tema de Wanda Nara. Para muchos, fue una clara provocación.

En la entrevista, el piloto se mostró relajado, de buen humor y con la naturalidad que lo caracteriza. La periodista, con su estilo cómplice, aprovechó la charla sobre su carrera y le propuso imaginarse en MasterChef Celebrity, el ciclo conducido por Wanda Nara en Telefe, del que ella es participante.

El piloto argentino Franco Colapinto destacó el rol de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity en Telefe

Colapinto, entre risas, admitió que en la cocina no le iría tan bien: “Me veo afuera en la primera ronda. Soy de cocinar porque me fui de Argentina a los 14 años y tuve que aprender para sobrevivir, pero claro, ese cocinar para sobrevivir no viene de la mano de delicias como para que prueben mi comida Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui”. El piloto explicó que sus platos más habituales son “pollo con arroz” o “huevos a la plancha”, y bromeó diciendo que Donato de Santis le tiraría la pasta por la cabeza si la probara.

Más allá de las interpretaciones mediáticas, lo cierto es que Franco Colapinto atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Acaba de renovar su contrato con la escudería Alpine hasta 2026, consolidándose como una de las promesas más firmes del automovilismo argentino. En la entrevista, también expresó: “Me gusta ser normal, igual que antes de ser piloto de Fórmula 1. No tengo chef personal ni esas cosas”, aclaró.

El joven piloto argentino compartió cómo la distancia con su familia y su hermana Martina marcó su carrera en Europa (Video: Telefe)

Además, durante la misma charla, contó cómo es la relación con su familia, que lo acompañó en el proceso hasta convertirse en piloto profesional. “Uno va para atrás, a momentos donde parecía que se complicaba todo, y ellos siempre estuvieron bancando al pie del cañón. Hoy quiero que disfruten conmigo porque fueron artífices de todo. Estoy agradecido de haberlos tenido, del apoyo, de la garra, todo con lo que crecí. Sin mi familia y amigos no hubiese llegado“, explicó.

La relación con su hermana menor, Martina, también fue determinante. La distancia afectó a ambos tras su partida a Europa. “Cuando me fui a Europa quedó sola, ser una especie de hija única habrá sido raro después de crecer tanto tiempo juntos. Nos extrañábamos y me siento un poco culpable de no haber estado cuando me necesitaba, por más que yo me fui para cumplir mi sueño. Sacrifiqué muchas cosas en las que me hubiera gustado estar, así que me encanta cuando puedo estar cerca de ella, a mi mamá también, que me dio mucho amor y me hizo ser el hombre que soy hoy”, confesó.