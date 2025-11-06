Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

El video que Franco Colapinto subió con la canción de Wanda Nara y terminó cambiando (Video: Instagram)

Un video publicado por Franco Colapinto en Instagram generó revuelo en redes sociales y sumó un nuevo episodio al escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. El piloto de Fórmula 1, quien en año pasado fue visto junto a la ex Casi Ángeles, compartió imágenes montando a caballo en Brasil, donde este fin de semana competirá en el circuito de y acompañó uno de los videos con una canción de la conductora de Masterchef Celebrity. El gesto que no pasó inadvertido para sus seguidores y despertó todo tipo de especulaciones, sobre todo porque lo hizo unas horas después de un fogoso intercambio de la Eugenia y el futbolista.

La publicación del corredor automovilístico, que incluía el mensaje “4343434343” y una foto de su infancia cabalgando junto a imágenes actuales arriba de un caballo, tuvo tal repercusión que Colapinto terminó editando el video y eliminó la canción de la conductora. La elección de la canción “O bicho vai pegar”, uno de los temas más reconocidos, cuyo video la empresaria grabó en Brasil, coincidió con un momento de alta tensión mediática y judicial para el exmatrimonio.

El video de Franco Colapinto con la canción de Wanda Nara, en medio de los mensajes hot de Mauro Icardi y la China Suárez (Instagram)

Pero aunque el corredor automovilístico cambió su posteo, las repercusiones fueron inmediatas. “Tenía la oportunidad de hacerlo y lo hizo”, “Temaiken mandaste”, “Ahhh, basta que me lo voy a tatuar”, “tiene el mejor timming del mundo hermano, el tema, el comentario de Mauro para la China, y ella tatuándose el 43. ¡Me muero ayer!”, “Siempre Team@wanda_nara, amoooooooooorrrrrchhhh 🔥🔥 “, ”Como saber si Franco maneja su cuenta? Escucha el tema que pone", fueron algunas de las reacciones que recibió de sus seguidores.

La publicación de Colapinto se dio tras un intercambio público de mensajes entre Icardi y la China en redes sociales. La actriz había publicado un video promocionando su nueva serie, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, donde se la ve andando a caballo. El delantero del Galatasaray, sorprendió con un comentario sugerente: “Lo bien que montás”. Pero la ex Casi Ángeles no se achicó y respondió en tono cómplice: “Tengo el mejor profesor”, acompañado de un emoji, lo que avivó aún más la conversación en redes y la atención de los fanáticos.

Los antecedentes de este cruce digital se remontan a noviembre del año pasado, cuando Colapinto y la China Suárez fueron vistos juntos en Madrid, lo que desató rumores de romance. Las imágenes de ambos caminando por la Gran Vía y compartiendo una noche en un boliche madrileño, donde se los vio bailando, alimentaron las especulaciones sobre una relación. La actriz, además, se tatuó el número 43 en la cadera, cifra que coincide con el dorsal que Colapinto utilizaba en el auto de Williams. Sin embargo, tras confirmar su relación con Icardi a principios de enero, ella decidió cubrir el tatuaje con una corona, marcando así el cierre de ese capítulo.

El fogoso intercambio de mensajes entre la China e Icardi (Instagram)

En febrero, Colapinto se refirió públicamente a la exposición mediática que generó su vínculo con la protagonista de películas como Abzurdah y Linda. Durante el lanzamiento de la temporada 75 de la Fórmula 1 en Londres, el piloto expresó que los rumores no le afectaron personalmente: “A mí eso por suerte no me afectó”. Reconoció, no obstante, la dificultad de enfrentar la atención pública a una edad temprana: “Obviamente que soy muy chico y siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así”. Colapinto también reflexionó sobre el impacto de la fama repentina: “Cuando crecés tan rápido, y de golpe pasás de ser un pibe normal que tenía 18 años, a que te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo”.

El piloto, que fue relacionada con varias famosas, ha insistido en la importancia de centrarse en su carrera deportiva y en aprender de las experiencias vividas fuera de las pistas. Sin embargo, cuando el momento se da, no desaprovecha la oportunidad de tener su momento viral.