Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Con el estadio de River Plate con toda su capacidad colmada, la artista británica se lució con su música y cantó uno de los hits de la banda de Gustavo Cerati

Dua Lipa cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo, en el primero de sus dos shows en Argentina

Dua Lipa inauguró con gran éxito la primera noche del Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate, ante un público que agotó la capacidad del recinto. La estrella británica repasó sus grandes éxitos en un show enérgico, que combinó coreografías elaboradas, impacto visual y una puesta en escena internacional. El espectáculo, sostenido por una producción de primer nivel, marcó el inicio de una gira global que confirma el alcance de la artista y la sintonía con sus seguidores argentinos.

Uno de los momentos más resonantes de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar “De Música Ligera”, la canción emblemática de Soda Stereo. La elección no fue casual: hace poco tiempo, la cantante compartió en sus redes sociales que finalizó su curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta.

Dua Lipa en Argentina 2025, interpretando "De música ligera" de Soda Stereo

El gesto se transformó en tendencia y la conexión fue inmediata: la ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati. La interpretación selló la comunión entre la artista y el público, fusionando el alcance global del pop con las pasiones del rock argentino.

La artista cantó la letra a la perfección, imprimiéndole su propio estilo y actitud. La ovación fue unánime y el gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron su respeto y guiño a la cultura musical argentina.

Dua Lipa y otro ángulo de su interpretación del clásico de Soda Stereo "De música ligera"

La interpretación de Dua Lipa no solo representó un homenaje explícito a la historia del rock nacional, sino que selló la comunión entre la cantante y el estadio, que coreó cada estrofa de la icónica canción de Gustavo Cerati junto a la estrella pop. El show, repleto de hits y sostenido por una producción de nivel internacional, lanzó oficialmente una gira que promete consolidar el alcance global de la artista. La noche en River Plate quedó marcada por la energía, el cruce de culturas y un tributo inesperado en perfecto español, con la impronta personal de una de las figuras más relevantes del pop actual.

Durante su primer día en el país la cantante británica fue marco de un verdadero fenómeno: su sola presencia transforma calles y paisajes, arrastra multitudes, reprograma trayectos. ¿Es posible pasar inadvertida si una marea de seguidores descubre cada uno de sus pasos, desde el hotel en el exclusivo barrio de Recoleta hasta los restaurantes donde degusta carne argentina y explora entornos rodeados de flores y aromas? La respuesta parece obvia.

La travesía de Dua en Buenos Aires empezó la noche del miércoles: cámaras y celulares la captaron al salir del hotel en Recoleta, donde se hospeda junto a su hermana, Rina Lipa, y su equipo de trabajo.

Dua Lipa con sus fans en la puerta de Las Flores

El recorrido continuó. El jueves, todos los ojos se posaron en Las Flores, el restaurante de moda en Palermo, famoso por ser un verdadero oasis urbano. El lugar, obra de botánicos y paisajistas, ofrece un invernadero que alberga 600 plantas nativas de cuarenta especies diferentes. Ese rincón supo resguardar, durante un rato al menos, la intimidad de Dua Lipa entre aromas originales y platos repletos de sabores únicos. ¿Quién imaginaría que una de las voces del pop mundial compartiría mesa con porteños anónimos bajo la sombra de tal paraíso?

El día comenzó como cualquier otro para el equipo del restaurante. A las 10, las reservas se repasaban desde el sistema digital que centraliza las mesas. Pero aquella mañana, un nombre llamó la atención: “Olivia Moss”, acompañado de una simple anotación: mesa especial. El encargado de organizar la sala tuvo un presentimiento. “¿Quién será Olivia Moss?”, se preguntó mirando perfiles en Instagram. Descubrió numerosas fotos junto a la cantante. Su intuición le gritaba. Guardó cautela y fue en busca de Lúa, la encargada del salón: “Mirá, hay una reserva a nombre de Olivia. No sabemos si viene ella o si puede ser que venga Dua Lipa... pero por las dudas preparemos la mejor mesa”. Nadie más debía saberlo, solo una mesa rodeada por arbustos altos, nativos, que aseguran privacidad en el jardín del restaurante.

