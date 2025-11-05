Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

(Captura de video)

Este miércoles, 5 de noviembre, se cumplen 12 años del fallecimiento de Juan Carlos Calabró, cómico de raza si los hay, El Contra para siempre, por citar acaso uno de esos personajes que saltaron de la tele a los hogares de las familias argentinas.

Una fecha tan especial no pasó por alto para su hija, Iliana, quien le rindió homenaje desde su cuenta de Instagram.

“Qué difícil recordarte a 12 años del día que te tocó trascender PAPÁ. Prodigaste risas y alegrías a generaciones, brindaste consejos y ayuda a quien sentías lo necesitaban. Siempre atento a tus seres queridos, tanto que aún hoy te recordamos con amor. Basta pensarte para sentirte junto a mí, fortaleciéndome en las malas para enfrentarlas con entereza y celebrando mis logros y alegrías. Dios quiso que se agrande tu familia y allí estás con tus consejos preparándonos para recibir esa bendición. Gracias por tanto amor, tanto que se seguirá proyectando... Si te regaló una sonrisa... te invito lo recuerdes... Te leo y gracias por tanto cariño siempre”, posteó Iliana, además de mostrar una serie de postales familiares.

Con un estilo inconfundible y personajes icónicos como Johnny Tolengo, El Contra y Aníbal, Calabró no solo marcó la televisión, el cine y el teatro, sino que también dejó un legado personal profundo.

El humor del actor trascendió generaciones gracias a su capacidad para crear personajes inolvidables que reflejaban con agudeza aspectos de la sociedad argentina. Uno de los más memorables fue El Contra, quien se hizo famoso por sus hilarantes y sarcásticas interacciones con otras figuras públicas, siempre comenzando con su característica frase: “¡Pedroooooooooooo, mirá quién vino!”.

Este personaje es considerado por su hija mayor como el más logrado de su padre, un “arquetipo del porteño” que merecería un lugar destacado en la historia de la comedia nacional. Johnny Tolengo, por otro lado, era un personaje alegre y ocurrente que conquistó tanto a niños como a adultos, marcando una época en la televisión local.

Ser abuela

Por estos días, además, Iliana siente una alegría especial: se convertirá en abuela por primera vez. Con ese sueño en mente, la actriz busca pasar el mayor tiempo con su familia y vivir la llegada de su nieto de una forma presente. De ese entusiasmo hablaba en la mesa de Mirtha Legrand...

“Vas a ser abuela, Iliana. Qué abuelita más bonita. Qué joven. De tu hijo mayor, ¿no?”, le consultó Mirtha al recibirla en su programa. Con una sonrisa de oreja a oreja, Calabró expresó: “Sí, de Nico, del más grande que vive afuera. Así que muy felices toda la familia. Mi mamá asumió su bisabuelago, pero dice: “Iliana, ¿vas a ser abuela?”. “Vos vas a ser bisabuela, mami”, le digo. “Pero ¿vos vas a ser abuela?”, seguía. Como que no le cerraba que su hija pueda ser abuela ya”.

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela

Con la idea en conocer más detalles, la diva preguntó: “¿Para cuándo esperan? ¿Viven acá en Buenos Aires o están afuera?”. Fue entonces cuando Iliana respondió y reveló la llamativa decisión que había tomado para estar presente en el nacimiento de su nieto: “Para enero, si Dios quiere. Ellos están en Brasil, así que por eso este año me tomo una temporada después de tantísimos años ininterrumpidos de temporada. No me puedo perder estar acompañándolos, que aparte están los dos solitos, entonces me voy a hacer el viajecito para estar y recibir al primer nieto. Son esas cosas que no me puedo perder, me lo tengo que regalar y Luis, que es mi pareja, me dijo: “No, vos tenés que ir, vos tenés que estar”. Es un sol y muy compañero. Y así que me voy a ir y aparte eso es un sueño hecho realidad, que siempre una sueña con esto, la proyección de la familia”.

Siguiendo con los temas familiares, La Chiqui quiso saber cómo continuaba su relación con su hermana Marina: “¿Y con tu hermana cómo te llevás?. Esta es la pregunta clave del programa”. Entre risas, Iliana reveló que el vínculo estaba mejor y que aquella pelea terminó uniéndolas aún más: “Después de esos cimbronazos, creo que a veces decís si estuve bien o no, pero nos juntó, nos unió. Yo un poco le tiré la oreja. Que no sé si estuvo bien o mal, pero fue lo que me surgió en ese momento. Y la verdad que a veces estas cosas nos hacen bien, porque en verdad creo que nos necesitábamos. Porque yo misma, como protagonista, me ha pasado que cuando uno ama lo que hace, cuando se entrega a su trabajo, a su profesión, hace que a veces tenga que tener otras prioridades, que son las que tienen sentido a la vida”.

La llegada de un primer nieto representa un momento especial en cualquier familia, y en el caso de Iliana Calabró, la noticia ha sido motivo de alegría tanto en su entorno íntimo como en el ámbito del espectáculo. La actriz celebrará su debut como abuela tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, espera su primer hijo junto a su esposa. La noticia, que permaneció en reserva durante varias semanas, fue recibida con entusiasmo por toda la familia, incluidas la madre de Iliana, Coca, quien se convertirá en bisabuela, y su hermana Marina Calabró, que será tía abuela por primera vez.

El anuncio público se realizó el 28 de octubre, aunque allegados a la actriz ya habían adelantado la información a principios de mes. La familia optó por la discreción en un primer momento debido a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus etapas iniciales. Esta precaución llevó a Iliana Calabró a solicitar a quienes conocían la noticia que no la difundieran hasta que la situación se estabilizara. Solo cuando la salud de la madre y el bebé se consolidó, la familia decidió compartir la buena nueva, lo que desató muestras de afecto y felicitaciones en redes sociales y en el círculo cercano de la actriz.

Nicolás Rossi, hijo mayor de Iliana Calabró, reside en Brasil desde 2020. La mudanza al país vecino respondió a motivos laborales y familiares, en un contexto marcado por la pandemia y las dificultades para establecerse profesionalmente en Argentina. Nicolás, dedicado al sector turístico, se trasladó junto a su esposa, de nacionalidad brasileña, tras regresar de Italia en febrero de 2020. La pareja enfrentó demoras en los trámites laborales y la imposibilidad de sostenerse con un solo ingreso, lo que los llevó a instalarse en Brasil, donde Nicolás encontró una oportunidad de trabajo estable. Desde entonces, la familia ha construido su vida en ese país, y la llegada del primer hijo representa un nuevo comienzo para ambos.

A pesar de la distancia, Iliana Calabró mantiene una relación cercana y afectuosa con sus hijos, Nicolás y Stéfano. La actriz suele compartir en sus redes sociales mensajes y fotografías que reflejan el vínculo familiar. En julio de 2023, dedicó a Nicolás un mensaje especial por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”. El reencuentro entre madre e hijo en Brasil, tras más de dos años sin verse, fue descrito por Iliana como un momento de felicidad plena, en el que agradeció la posibilidad de compartir tiempo juntos y el amor recibido por parte de sus hijos.