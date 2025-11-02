Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela

Lejos de sus apariciones en televisión o de su trabajo sobre el escenario, Iliana Calabró afronta un momento particular de su vida: se convertirá en abuela por primera vez. Con ese sueño en mente, la actriz busca pasar el mayor tiempo con su familia y vivir la llegada de su nieto de una forma presente. Así las cosas, este sábado, la artista mostró su alegría y abrió la puerta a su intimidad.

“Vas a ser abuela, Iliana. Qué abuelita más bonita. Qué joven. De tu hijo mayor, ¿no?”, le consultó Mirtha Legrand al recibirla en su programa. Con una sonrisa de oreja a oreja, Calabró expresó: “Sí, de Nico, del más grande que vive afuera. Así que muy felices toda la familia. Mi mamá asumió su bisabuelago, pero dice: “Iliana, ¿vas a ser abuela?”. “Vos vas a ser bisabuela, mami”, le digo. “Pero ¿vos vas a ser abuela?”, seguía. Como que no le cerraba que su hija pueda ser abuela ya”.

Con la idea en conocer más detalles, la diva preguntó: “¿Para cuándo esperan? ¿Viven acá en Buenos Aires o están afuera?”. Fue entonces cuando Iliana respondió y reveló la llamativa decisión que había tomado para estar presente en el nacimiento de su nieto: “Para enero, si Dios quiere. Ellos están en Brasil, así que por eso este año me tomo una temporada después de tantísimos años ininterrumpidos de temporada. no me puedo perder estar acompañándolos, que aparte están los dos solitos, entonces me voy a hacer el viajecito para estar y recibir al primer nieto. Son esas cosas que no me puedo perder, me lo tengo que regalar y Luis, que es mi pareja, me dijo: “No, vos tenés que ir, vos tenés que estar”. Es un sol y muy compañero. Y así que me voy a ir y aparte eso es un sueño hecho realidad, que siempre una sueña con esto, la proyección de la familia”.

Iliana Calabró vive una de las etapas más felices de su vida

Siguiendo con los temas familiares, La Chiqui quiso saber cómo continuaba su relación con su hermana Marina: “¿Y con tu hermana cómo te llevás?. Esta es la pregunta clave del programa”. Entre risas, Iliana reveló que el vínculo estaba mejor y que aquella pelea terminó uniéndolas aún más: “Después de esos cimbronazos, creo que a veces decís si estuve bien o no, pero nos juntó, nos unió. Yo un poco le tiré la oreja. Que no sé si estuvo bien o mal, pero fue lo que me surgió en ese momento. Y la verdad que a veces estas cosas nos hacen bien, porque en verdad creo que nos necesitábamos. Porque yo misma, como protagonista, me ha pasado que cuando uno ama lo que hace, cuando se entrega a su trabajo, a su profesión, hace que a veces tenga que tener otras prioridades, que son las que tienen sentido a la vida”.

La llegada de un primer nieto representa un momento especial en cualquier familia, y en el caso de Iliana Calabró, la noticia ha sido motivo de alegría tanto en su entorno íntimo como en el ámbito del espectáculo. La actriz celebrará su debut como abuela tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, espera su primer hijo junto a su esposa. La noticia, que permaneció en reserva durante varias semanas, fue recibida con entusiasmo por toda la familia, incluidas la madre de Iliana, Coca, quien se convertirá en bisabuela, y su hermana Marina Calabró, que será tía abuela por primera vez.

Iliana Calabro habló de su conflicto con su hermana Marina

El anuncio público se realizó el 28 de octubre, aunque allegados a la actriz ya habían adelantado la información a principios de mes. La familia optó por la discreción en un primer momento debido a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus etapas iniciales. Esta precaución llevó a Iliana Calabró a solicitar a quienes conocían la noticia que no la difundieran hasta que la situación se estabilizara. Solo cuando la salud de la madre y el bebé se consolidó, la familia decidió compartir la buena nueva, lo que desató muestras de afecto y felicitaciones en redes sociales y en el círculo cercano de la actriz.

Nicolás Rossi, hijo mayor de Iliana Calabró, reside en Brasil desde 2020. La mudanza al país vecino respondió a motivos laborales y familiares, en un contexto marcado por la pandemia y las dificultades para establecerse profesionalmente en Argentina. Nicolás, dedicado al sector turístico, se trasladó junto a su esposa, de nacionalidad brasileña, tras regresar de Italia en febrero de 2020. La pareja enfrentó demoras en los trámites laborales y la imposibilidad de sostenerse con un solo ingreso, lo que los llevó a instalarse en Brasil, donde Nicolás encontró una oportunidad de trabajo estable. Desde entonces, la familia ha construido su vida en ese país, y la llegada del primer hijo representa un nuevo comienzo para ambos.

A pesar de la distancia, Iliana Calabró mantiene una relación cercana y afectuosa con sus hijos, Nicolás y Stéfano. La actriz suele compartir en sus redes sociales mensajes y fotografías que reflejan el vínculo familiar. En julio de 2023, dedicó a Nicolás un mensaje especial por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”. El reencuentro entre madre e hijo en Brasil, tras más de dos años sin verse, fue descrito por Iliana como un momento de felicidad plena, en el que agradeció la posibilidad de compartir tiempo juntos y el amor recibido por parte de sus hijos.