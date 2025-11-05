Chechu Bonelli habló a corazón abierto sobre su separación de Darío Cvitanich: “Fui dejada”

Frente a las cámaras, Chechu Bonelli habló del final de su relación con Darío Cvitanich y cómo intenta enfrentar la situación (Reaccionamos en vivo Masterchef Celebrity - Telefe Streams)

Desde junio pasado, la vida de Chechu Bonelli se transformó en una montaña rusa mediática: su separación de Darío Cvitanich tras 14 años y tres hijas en común la puso en el centro de la escena. La decisión, que en un principio buscó transitar en el mayor perfil bajo posible, terminó escalando en resonancia cuando, apenas dos meses después, el exfutbolista blanqueó su romance con Ivana Figueiras. Desde entonces, Chechu optó por el silencio y la prudencia, aunque de a poco fue animándose a compartir sus sentimientos y vivencias sobre una etapa tan difícil de su vida personal.

El martes por la noche, la presentadora eligió abrirse a fondo en Reaccionamos en vivo Masterchef Celebrity (Telefe Streams), y no esquivó ninguna pregunta sobre la separación. “Me miro al espejo y digo: ‘Estoy orgullosa de vos’”, confesó Chechu, exhibiendo la templanza y madurez con la que logra mirar su reflejo más allá del dolor. La charla con Nati Jota y Grego Rosselló fue directa: “¿Y qué pasa cuando todo esto que a uno lo abruma como cualquier persona normal se suma una lupa mediática? Que te esperan, que te viene un video en un estacionamiento, que vos estás triste, no querés hablar, no tenés nada para decir. Eso es como ya, un nivel de resiliencia mayor que se pretende de vos”, disparó Nati.

Bonelli reconoció cómo le impactó que la ruptura con Cvitanich toamara repercusión mediática. “Nunca pensé tampoco que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia”, aseguró la conductora de ESPN. Cuando le consultaron si la sorprendía el fenómeno, fue clara: “Sí”. Grego sumó, entre la empatía y la reflexión luego de que ambos fueran involucrados en versiones de romance. “Sos una persona de medios, realmente, y es loco cómo ha sostenido. Más allá del chiste, cuando salió nuestro video, lo hablamos nosotros. Yo no esperé que se arme el revuelo que se armó. Y la verdad, pensé que iba a ser una nota, dos, pero eran 150″, sostuvo.

Luego de su separación en junio, la conductora se sinceró sobre cómo atravesó el último tiempo a nivel emocional (Instagram)

Jota interpretó lo que muchos piensan sobre Bonelli y Cvitanich: “Para mí era una pareja ya muy establecida de muchos años. Como que por eso llama la atención. Los dos se dedican a cosas públicas”. Chechu coincidió y sumó: “Bueno, y también creo que todo lo que pasó en el medio salió a la luz... Y yo traté siempre de llamarme al silencio. De hecho, hoy vi una frase que me encantó que dice: ‘El silencio a veces también es una respuesta’”.

La modelo explicó que prefirió mantener su dolor lejos de la exposición hasta que fue suficiente: “Me llamé al silencio mucho tiempo. De hecho, creo que debe ser la primera vez que hablo de todo esto, porque también quería sentirme preparada para poder hacerlo. Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar”, se sinceró, y agregó: “Y lo digo con orgullo. No tengo ningún problema”.

La conversación se volvió más profunda todavía. En ese marco, Nati comentó: “No hay que avergonzarse de estar triste. Y también una a veces capaz se come el viaje de: bueno, no voy a hablar... Y tampoco hay que avergonzarse de lo que uno siente, de lo que pasó. No hiciste nada mal y es tu historia. Hoy eso es tu historia también y un día está bien que uno diga: bueno, me pasó esto. No hice nada mal, hermana, no tengo que sentir vergüenza”.

Luego de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu vivió el final de su relación con Darío (Instagram)

Chechu confesó que, aunque lo está trabajando en terapia, siente la experiencia de la separación como una mancha en su vida. “Porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte, básicamente”. Rosselló la interpeló con una visión diferente: “Hay un cambio generacional… Mi hermano tiene 38 años, se está divorciando ahora. Lo mismo, estoy hablando con él muy seguido y me dice: ‘No, porque nuestros papás…’ . Agarrás estadísticas de las parejas de esa época, cuánto duraban y las de ahora. Lo que te pasó a vos es lo más normal del mundo.” Bonelli asintió, aunque admitió que aún lo siente como algo a trabajar.

El momento más sincero de la nota llegó cuando la presentadora hizo pública la forma en que terminó su vínculo: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.

El testimonio de Chechu deja en claro que el proceso de duelo, incluso en la era de las redes y la sobreexposición, es tan personal como cualquier otro, y que no hay respuestas lineales ni finales felices garantizados. Tras años de historia compartida y familia en común, animarse a hablar es también un acto de valentía y resiliencia para quienes, por fuera de las cámaras, siguen apostando a reconstruir su vida.