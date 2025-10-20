Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Pochi contó detalles de las versiones de romance que involucrarían a Chechu Bonelli y Grego Roselló (Puro Show – El Trece)

A mediados de junio de este año, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sorprendieron al anunciar el final de su matrimonio después de años de relación y dos hijas en común. Si bien la noticia llegó tras una seguidilla de rumores de crisis y distanciamiento, ambos dejaron en claro que la prioridad seguía siendo la armonía familiar y el bienestar de sus hijas. Rápidamente, el exfutbolista retomó el rumbo del amor y se mostró de la mano con Ivana Figueiras, confirmando un nuevo capítulo en su vida personal que no tardó en blanquearse en redes y en los círculos mediáticos. Por su parte, la conductora supo mantener un perfil más reservado, al menos hasta ahora: en las últimas horas, Chechu quedó envuelta en rumores de romance con el conductor y humorista Grego Rosselló.

El dato surgió en Puro Show (El Trece), donde el equipo de panelistas puso bajo la lupa la vida nocturna de la modelo y los gestos públicos en los que fue vista en compañía de Rosselló. La información se disparó a partir de una intervención de Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de Gossipeame, que no solo lanzó pistas sino que aportó detalles concretos de un reciente encuentro entre ambos en un reconocido boliche de la Costanera porteña. “Yo consulté si había pasado algo y me dijeron que ‘no’. Muchas ganas, pero no…”, explicó la panelista, abriendo la puerta a la especulación sin confirmar por completo la relación.

La secuencia no quedó solo en rumores de pasillos. Pochi relató que testigos habrían visto a Chechu y Grego en actitud de charla íntima toda la noche, y que, al consultar directamente al conductor, recibió como respuesta que “Chechu era una mujer hermosa, que obviamente estaba muy interesado y que a él le encantaría ir a cenar con ella”. Además, se mostraron videos y fotos donde ambos se los ve juntos, en un clima distendido y cómplice que rápidamente llamó la atención de todos los presentes.

Chechu y Grego fueron captados en un boliche juntos (Captura de Puro Show)

El panel recuperó, además, un posteo que Rosselló realizó meses atrás vinculado a Chechu. En el mensaje hacía referencia a una conversación que tuvieron en un sector exclusivo de un boliche donde la presentadora le hacía bromas sobre su soltería. “Lo hablaba con Chechu Bonelli el sábado al VIP, que me jodía que estaba soltero. Sos un flaco fachero, tenés un buen laburo y si estás solo es porque querés”, leyó Caro Molinari, sumando que el origen de ese mensaje se vinculaba a un chat filtrado del animador de Ferné con Grego, quien había utilizado esa misma frase para referirse a su supuesta conquista. Al respecto, Bonelli había respondido ese posteo.: “¡Muy interesante la charla, Grego! El finde que viene la seguimos jajaja”.

En el estudio, el debate continuó: Pochi insistió en que la buena onda y el interés mutuo eran en parte inevitables porque, según sus fuentes, la relación entre Chechu y el padre de sus hijas ya estaba cerrada y oficializada la separación desde hacía meses. “Yo un día hablé con Cvitanich y él estaba bastante enojado por todo lo que decía, porque él me comentaba que con Chechu estaba todo súper claro, que hacía ya varios meses que se habían separado y que ella podía hacer su vida y ser feliz. Y así lo entendía él mismo, no había nada que recriminarle al otro. Así que me parece bien que, si Chechu hoy está en un boliche con Grego Rosselló, me parece espectacular”, completó la panelista, cerrando cualquier atisbo de conflicto y resaltando la madurez con la que la expareja aborda el nuevo presente de cada uno.

El posteo de Roselló en septiembre pasado (X)

Mientras los rumores en torno a Chechu y Grego continúan alimentándose con cada salida nocturna y cada mensaje cruzado, Cvitanich y Figueiras viven su propio momento de felicidad. La pareja, que oficializó su relación hace pocas semanas, selló el idilio con la primera escapada europea juntos. Las fotos desde el Viejo Continente no tardaron en aparecer en redes sociales, y los seguidores celebraron tanto la frescura de la relación como el ánimo de ambos por volcarse de lleno a esta etapa de nuevas experiencias.