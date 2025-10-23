Teleshow

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

El músico rosarino publicó postales íntimas y palabras conmovedoras en el cumpleaños 74 de uno de sus ídolos

Sebastián Volterri

Sebastián Volterri

Fito Páez y Charly García,
Fito Páez y Charly García, en una antigua postal en una barra, tomando tragos

El 23 de octubre ya es un feriado emocional para el rock argentino: Charly García cumplie 74 años y lo celebra rodeado de homenajes espontáneos, tributos en la ciudad e incontables muestras de amor en las redes sociales. ¿Por qué tanta gente detiene su rutina y se conecta con la emoción en este día? Porque él es más que un músico: es la voz de una generación, el arquitecto de la memoria colectiva argentina.

En esta jornada especial, la capital resuena diferente: hay bares con velas encendidas, guitarras improvisando covers en las veredas y fanáticos que visten remeras con su rostro. Pero entre todas las muestras de afecto que emergieron, hay una que sobresale y vibra con otra intensidad: la dedicatoria pública de Fito Páez, hermano musical y amigo fiel.

Desde la distancia digital, el rosarino sacudió Instagram con una declaración sencilla pero profunda. Acompañó una serie de imágenes junto a Charly —retratos tejidos con décadas de escenarios, rutas y confesiones— y, en el epígrafe, desnudó su gratitud: “Feliz cumple astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias Charlie García x dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!”.

Fito Páez sorprendió con una
Fito Páez sorprendió con una serie de imágenes acompañado por Charly García

¿Puede medirse la grandeza de alguien en la respuesta que despierta? En esta ocasión, los seguidores de ambos artistas se volcaron con mensajes cargados de emoción: “Qué lindas fotos, Fito. ¡La historia retratada de todas las épocas!”, celebró uno, mientras otro expresaba: “Feliz cumpleaños a quien, en más de una oportunidad, me salvó la vida! Te amo Charly”. Son oraciones sin artificio, nacidas de la experiencia de haber crecido y soñado con esas canciones.

Las imágenes compartidas por Fito son mucho más que postales: son pequeños altares de una amistad inquebrantable. En la primera, el blanco y negro atrapa la energía del instante. Fito, con sus rulos desordenados y la remera que revive fantasmas de épocas pasadas, se inclina sobre el teclado junto a Charly, que, con camisa a cuadros y los clásicos lentes oscuros, permanece pegado al micrófono. El clima es de creación, de pacto secreto entre músicos que inventan el mundo con dos acordes.

En la segunda foto, el color y la risa mandan. Charly —saco elegante y gesto apacible— y Fito, vestido de gala con anteojos naranjas, comparten un instante en el escenario. La mirada de Fito, dirigida al hoy cumpleañero, dice más que mil palabras: admiración, respeto, amor.

La unión de Fito Páez
La unión de Fito Páez y Charly García traspasó todas las épocas

El tercer retrato es puro sepia y juventud. Al aire libre, el rosarino, de pelo largo y musculosa, se apoya en un auto junto a un Charly más joven y rebelde. No hay poses, solo una complicidad que atraviesa los años y las modas. Es el registro de dos chicos con futuro incierto y hambre de melodía, aún ajenos a la magnitud de lo que estaban construyendo.

La última foto muestra otra cara de la intimidad: en un bar de antaño, Páez —cabello largo y gesto pensativo— se sienta con García —en musculosa y con un vaso en la mano—, y parecen compartir un secreto o una reflexión pausada. ¿Qué historias se contaban en esos bares? ¿Qué promesas, traiciones, revelaciones tejían el mito sin saberlo?

Fito Páez y Charly García,
Fito Páez y Charly García, risas y complicidad que exceden el simple intercambio musical

El saludo de Fito se inscribe en un país que celebra a uno de sus artistas populares más destacados. Desde las horas previas, las calles de Buenos Aires y las redes sociales se llenaron de tributos, recuerdos y palabras sentidas para el artífice de “Canción para mi muerte”, “Demoliendo hoteles” y tantos más. Pero nada fue tan elocuente como la suma de estas fotos y ese mensaje de Fito. En cada instantánea late el pulso del rock nacional, la prueba tangible de que ese hombre no es solo historia: es presente, es refugio y es faro.

Hoy, en su cumpleaños setenta y cuatro, Charly sigue “inundando de luz vidas pasadas, presentes y futuras”, tal como proclama su amigo. Nadie sabe qué depara el futuro para el ídolo, pero es indiscutible: en cada acorde y en cada abrazo, Charly y Fito siguen escribiendo juntos la banda sonora de varias generaciones.

