La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Nora Colosimo y Ana Rosenfeld y un momento complicado para las dos

Ana Rosenfeld y Nora Colosimo tenían armado un plan juntas, asistir a un musical que celebra la vida y obra de Frank Sinatra y Carlos Gardel, “Cuando Frank conoció a Carlitos”. La salida, marcada por la complicidad y el entusiasmo, se transformó en una oportunidad para revivir recuerdos de una amistad que comenzó hace más de dieciséis años, en circunstancias tan singulares como emotivas.

La tarde inició con la expectativa de disfrutar de un espectáculo que, según ambas, fue uno de los grandes éxitos del año. Rosenfeld manifestó su entusiasmo por los musicales y la promesa de una velada especial: “Vamos a ir a ver cuando Frank conoció a... Charlie. Charlie, ahí está. O sea, Frank Sinatra... Es un musical, me encanta. Amo los musicales”. Colosimo compartió la emoción, anticipando una noche que, además del teatro, incluiría una cena posterior.

El trayecto adentro del automóvil no estuvo exento de dificultades. El tránsito se volvió caótico debido a la marcha del orgullo gay, lo que obligó a modificar la ruta y generó incertidumbre sobre la posibilidad de llegar a tiempo al teatro. “El tráfico que hay, porque es el día del orgullo gay. Sí, es la marcha del orgullo gay. Con lo cual está todo cortado. Todo cortado, nos desviaron. Espero llegar a tiempo”, comentó Rosenfeld, mientras ambas buscaban alternativas para estacionar el auto en medio de la congestión urbana.

Durante el viaje, la conversación derivó hacia el origen de su vínculo. Entre risas y recuerdos, surgió la pregunta sobre cuántos años llevaban de amistad, con Valentino, el hijo de Colosimo, como referencia temporal. “Nos conocemos hace muchos años, desde que nació Valentino", aportó la letrada.

El recuerdo de un episodio ocurrido hace diecisiete años reunió a Nora y Ana en una conversación que giró en torno al nacimiento del hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López. Ambas evocaron el primer encuentro entre ellas, cuando el niño tenía apenas tres meses, y reconstruyeron el contexto personal que atravesaba la familia en ese momento.

La evocación de aquel primer contacto surgió cuando Colosimo confirmó la edad actual de Valentino, lo que permitió a ambas calcular que su vínculo comenzó cuando el bebé era recién nacido. Ana rememoró: “Era la edad que tenía Valentino cuando te conocí”, a lo que Nora respondió: “Tres meses tenía Valu, contame cómo fue, porque ahí me acuerdo”.

La conversación comenzó a complicarse y derivó hacia una situación compleja que vivía la pareja de Wanda y Maxi. Rosenfeld relató que se encontraba en Punta del Este cuando recibió un pedido urgente de Wanda: “Ana, por favor, necesito que te vengas a Buenos Aires porque me quiero separar de Maxi”. Esta revelación generó una reacción inmediata en Colosimo, quien expresó: “Ay, Ana, ¡no era eso lo que tenías que decir!. Y ahora estamos todos re amigos”.

Rosenfeld insistió en que ese fue el hecho que ocurrió, mientras Colosimo aclaró que esperaba que la anécdota girara en torno al bebé. El intercambio continuó con Ana recordando que Nora sostenía a Valentino en brazos mientras el niño lloraba.

Colosimo puntualizó que la separación no se produjo cuando el bebé tenía tres meses: “Pero no se separó a los tres meses del bebé. No se separó, Ana”. Rosenfeld explicó que, aunque viajó a Buenos Aires en ese momento, la pareja pudo haberse reconciliado después, pero Colosimo reiteró: “No, no se separaron”.

La charla concluyó con Rosenfeld pidiendo una pausa en la conversación que se estaba grabando en redes sociales: “Pará, pará. Cortá un minuto”, a lo que Colosimo, sorprendida, preguntó: “¿En serio?”, y Rosenfeld insistió: “Sí, cortá un minuto”

La reconstrucción de este episodio permitió a ambas rememorar los primeros meses de vida de Valentino y las circunstancias personales que rodearon a la familia en aquel entonces, dejando en evidencia la diversidad de recuerdos y percepciones sobre los hechos compartidos.