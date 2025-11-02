La inesperada charla de Kim Kardashian con Wanda Nara: el consejo que le dio sobre su divorcio de Mauro Icardi

Kim Kardashian aconsejó a Wanda Nara evitar la venganza durante su divorcio con Mauro Icardi en una entrevista viral (Video: Instagram)

Un inesperado cruce entre Hollywood y Buenos Aires se desencadenó en una entrevista que realizó Barbie Simons. En medio del tour mundial de lanzamiento de Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian, la periodista entrevistó a la estrella estadounidense en la Avant Premiere Mundial realizada en Los Ángeles. Allí, le mostró un mensaje grabado por nada más y nada menos que Wanda Nara... ¡quien terminó aconsejándola en su proceso de divorcio de Mauro Icardi!

“En Argentina tenemos nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara”, le dijo Simons durante la charla, con humor y complicidad. “Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público. Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo”, introdujo la periodista, que formó parte del grupo de invitadas latinoamericanas presentes en el evento organizado por Disney.

En ese momento, la conductora de MasterChef Celebrity Argentina apareció en pantalla. En el video, Wanda miró a cámara con una sonrisa y dijo: “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande”.

La justicia evaluará si Wanda Nara tuvo vínculos extramatrimoniales antes del escándalo del Wandagate, lo que podría alterar el acuerdo de bienes firmado en 2021

Lejos de esquivar el tema, Kim Kardashian —que interpreta a una abogada especialista en divorcios en la ficción— le respondió con serenidad y un tono empático en un video que no tardó en volverse viral: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa”.

El encuentro se dio el 16 de octubre en el DGA Theatre de Los Ángeles, donde se celebró la Avant Premiere Mundial de Todo Vale (All’s Fair en su título original). El evento marcó el inicio del tour internacional que más tarde continuó en París. En la gala participaron las figuras principales del elenco que, además de la popularísima influencer estadounidense, incluye a Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, junto a los productores ejecutivos y al creador Ryan Murphy, responsable de éxitos como American Horror Story, Glee y Feud. Entre las invitadas especiales se encontraban figuras argentinas seleccionadas por Disney, entre ellas, Sofía “Jujuy” Jiménez, Evelyn Botto, Michelle Masson y Barbie Simons, quien fue la encargada de conversar con Kim.

La serie Todo Vale, protagonizada por Kim Kardashian, se estrenará el 4 de noviembre en Disney+ con episodios semanales (Disney+)

Todo Vale se estrenará el próximo martes 4 de noviembre en Disney+, con sus tres primeros episodios disponibles desde el debut y nuevos capítulos cada martes. La serie gira en torno a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden abandonar un estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete. En ese entorno competitivo y mediático, las protagonistas enfrentan separaciones de alto perfil, secretos y dilemas personales, desdibujando la línea entre el trabajo y la vida privada.

La controversia entre Wanda Nara y China Suárez sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la empresaria lanzó una serie de duras acusaciones en sus redes sociales, dirigidas directamente a la exactriz de Casi Ángeles. El detonante fue un lujoso obsequio: Mauro Icardi, expareja de Wanda y padre de sus dos hijas, regaló a la artista una cartera exclusiva de Louis Vuitton. Según la empresaria, este gesto contrastó abiertamente con la ausencia de un obsequio hacia su hija menor en el día de su cumpleaños, una actitud que Nara interpretó como una falta de consideración hacia la niña.

A lo largo del posteo, la conductora no escatimó críticas. En uno de los pasajes más vehementes, Wanda expresó su indignación por lo que calificó como una exhibición insensible ante la menor: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, cuestionó. La empresaria insistió en que ya existían señales del malestar de sus hijas, remarcando: “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”.

La reacción de Wanda adquirió mayor dureza al acusar a la actriz de exhibir regalos de forma innecesaria: “Querés refregarle a una nena de nueve años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”. Esta referencia apeló expresamente al período en que Rusherking, entonces pareja de Suárez, le obsequió un vehículo en 2023, sugiriendo que este comportamiento de ostentación es reciente y dirigido con un destinatario concreto.