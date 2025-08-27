Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

La madre de Wanda y Zaira se refirió al emocionante objetivo que concretó durante su estadía en Europa (Instagram)

Lejos del bullicio mediático argentino y de la incesante vida de sus hijas famosas, Nora Colosimo encontró un respiro y un motivo de festejo personal en el corazón de Italia. En el pueblo de Furnari, en Sicilia, la madre de Wanda y Zaira Nara disfruta de su estadía entre calles empedradas, paisajes pintorescos y tardes de verano que le trajeron una noticia que llevaba tiempo esperando: finalmente se convirtió en ciudadana italiana.

Ella misma compartió la felicidad de este momento a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “No soy de escribir, ¡pero hoy amerita! Es una mañana tan especial para mí que jamás voy a olvidar. Gracias infinitas, María Rosa, Mary para los que tanto te queremos, esto fue una ardua tarea que en principio me negué, pero después accedí. Hoy finalmente soy ciudadana italiana y mi corazón estalla de emoción. Ojalá me estés mirando, ¡lo logramos! Gracias nonno Francesco Colosimo, ahora sí nieta, y soy abuela Italia. Gracias”, expresó Nora, desbordando orgullo y alegría, en una dedicatoria que dejó ver la importancia del pasado familiar y la memoria de sus raíces.

Nora Colosimo celebró su ciudadanía italiana y compartió su alegría en Sicilia

La madre de Wanda y Zaira Nara disfruta de una nueva etapa lejos del foco mediático

El mensaje no tardó en emocionar a sus seguidores, que colmaron la publicación de mensajes de bienvenida, felicitaciones y afecto. “Valió la pena, Norita, bendiciones”; “Disfruta Nora, tenés hermosos lugares para recorrer”; “Qué alegría”; “Tomaste la mejor decisión posible”; “Felicidades, Italia tiene una hija más”, fueron apenas algunas de las frases que en las últimas horas poblaron la red y acompañaron a Colosimo en su novedad.

Más allá del trámite y de la alegría por el nuevo capítulo en su vida, Colosimo también reservó tiempo para sí misma, lejos de cámaras y flashes, para pasear y descansar, recibiendo incluso la visita de su hija Zaira y sus nietos semanas atrás. Pero ni siquiera en los pueblos pintorescos europeos faltan las anécdotas desopilantes: en julio, un episodio cotidiano se volvió viral y sumó aún más color a la estadía de la familia en la isla.

Entre calles empedradas de Sicilia, Nora celebró haber obtenido la ciudadanía italiana (Instagram)

Todo comenzó tras un día al aire libre; según contó Zaira, su mamá intentó sacudir un bolso de playa en el balcón del hospedaje familiar, sin imaginar que entre las pertenencias se colaba una bombacha fucsia. La prenda voló por el aire y terminó cayendo en plena calle, justo frente al restaurante contiguo, para sorpresa de los comensales. La secuencia quedó registrada en el celular de la modelo, quien, entre risas y asombro, mostró cómo Nora bajaba descalza, con bikini animal print y una actitud despojada para recuperar la prenda. Lejos de avergonzarse, agitó la bombacha a modo de trofeo, saludando hacia el balcón en complicidad con su hija, mientras los clientes seguían el show accidental, sorprendidos y divertidos.

La repercusión fue inmediata cuando compartió el video en TikTok, logrando cientos de comentarios y reproducciones. “Decidió sacudir el bolso y se nos cayó la bombacha. Juro que no lo puedo creer”, relató la modelo al mostrar el momento, confirmando que hasta las escenas más simples pueden volverse inolvidables.

Zaira Nara y su madre protagonizaron un insólito episodio viral en Italia durante sus vacaciones familiares (TikTok)

Ese humor familiar y desenfadado se mezcló con jornadas de turismo y placer: paseos en plazas soleadas de Taormina, momentos de sobremesa con pasta y helados tradicionales, y mates en terraza bajo el sol del Mediterráneo. Las imágenes que Zaira compartió mostraron a Nora en una versión relajada, genuina, rodeada del amor de sus nietos y la simpleza de la vida italiana.

En este nuevo capítulo de su vida, Colosimo se regala pausas, logros propios y la posibilidad de reinventarse lejos del torbellino mediático y los escándalos de la farándula. Ser ciudadana italiana es solo el comienzo de una etapa en la que la felicidad se mide en anécdotas, pequeños triunfos y recuerdos compartidos, conquistas que Nora celebra de la manera más auténtica: siendo ella misma, rodeada de amor y de paisajes que, por fin, siente como propios.