Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida

“Estoy harta de responderles que trabajo desde que tengo quince años”, expresó Juana Repetto en una reciente intervención pública, en la que abordó de manera directa las acusaciones de ser “mantenida” que circulan en redes sociales. La actriz e influencer, quien reside en Buenos Aires y atraviesa el embarazo de su tercer hijo, defendió su independencia económica y detalló el esfuerzo que implica sostener su hogar y la crianza de sus hijos. Según señaló, Repetto subrayó que financia su nueva casa a través de un préstamo y su propio trabajo, y que aún debe cerca del 30% de la propiedad, lo que la impulsa a intensificar su actividad profesional.

En su descargo, Repetto manifestó su cansancio ante los cuestionamientos sobre su autonomía financiera. “Todo el mundo me pregunta si me bancan”, afirmó, y remarcó que su trayectoria laboral comenzó a los quince años, abarcando desde la televisión y el teatro hasta la producción, talleres y la creación de contenido en redes sociales. “Pasé por todos los rubros habidos y por haber”, sostuvo, y agregó que su trabajo constante le ha permitido mantener su estilo de vida y afrontar las responsabilidades económicas que conlleva la maternidad.

Juana Repetto enumeró todas las actividades que hace

La actriz detalló que su actividad profesional es variada y sostenida. Según sus propias palabras, realiza talleres, participa en televisión, streaming, paneles, vestuario, producción y teatro, además de generar contenido para redes sociales desde los inicios de estas plataformas. Repetto enfatizó que su esfuerzo laboral es permanente y que, lejos de recibir ayuda externa, debe “trabajar aún mucho más de lo que venía trabajando” para terminar de pagar su casa y cubrir los gastos familiares. “Estoy generando, generando, generando, pensando, haciendo cosas nuevas, poniéndole más huevo que nunca a las cosas viejas, porque aunque ustedes no lo crean, yo trabajo un montón hace muchos años”, declaró.

En cuanto a su situación económica y familiar, Repetto fue clara al explicar cómo afronta la manutención de sus hijos. “Al más grande lo mantengo cien por ciento sola desde que nació”, afirmó en referencia a Toribio, y detalló que se encarga de todos los gastos relacionados con su hijo mayor, desde la educación y la salud hasta actividades extracurriculares y alimentación. Respecto a su segundo hijo, Benicio, comparte la manutención con su expareja, y actualmente también asume los costos asociados a su embarazo. “En chicos gasto una fortuna por mes. Yo todo me lo gano trabajando, te juro”, insistió, según Infobae, subrayando el peso económico que implica la crianza y la importancia de su propio esfuerzo para sostenerlo.

Juana Repetto habló de lo que gasta en terapia versus lo que gasta en teñirse el pelo.

A mitad de año, en el podcast “Más mamás que minas” que comparte con Vicky Gils, se había quejado de cuánto le cuesta mantener a su prole y a ella misma. Sobre todo, en un ítem: terapia. “Más, no me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy hundiendo con la terapia”, contó. Y más adelante, amplió: “Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia. Muchísimo, muchísimo. Está como una sesión normal entre 40 y 50 k por sesión”.

“Carísimo”, intervino Vicky.

“Una vez por semana, terapia con una psicóloga tradicional conductista conductual, otra ThetaHealing que es otra terapia que empecé. 150 lucas más la de Toro. 200, listo. Ponele que algunos valen 40 y los otros dos 50. Estoy en 180 lucas por semana de terapia”.

“Muchísimo, boluda”, cerró Vicky sin poder creer la cifra que esgrimía su amiga.

La exposición de Repetto en redes sociales la ha convertido en blanco de comentarios y prejuicios sobre su independencia económica, un fenómeno que refleja la presión social y el estigma que enfrentan muchas mujeres públicas. La actriz defendió su trayectoria y esfuerzo, e ironizó sobre la idea de ser “mantenida”, señalando con humor que nunca tuvo una pareja millonaria que le comprara una casa o lujos materiales. “Les puedo dejar el CV”, bromeó, en alusión a la diversidad de trabajos que ha desempeñado.