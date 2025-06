Juana Repetto contó cuánto dinero gasta por mes en terapia: “Me estoy hundiendo”

Juana Repetto contó cuánto gasta en terapia por mes

Juana Repetto ha tenido muchos cambios en sus últimos meses. Se separó de su pareja, Sebastián Graviotto, se hizo cargo de sus dos hijos, tuvo que dejar la casa donde vivía y se mudó… a lo de su madre, Reina Reech. Todo eso fue una fuente inagotable de historias en su cuenta de Instagram. Y ahora, vivió un gran regreso, el del podcast -que emiten por Spotify y Youtube, “Más minas que madres”, junto a Vicky Gils, que hacía 5 años no hacían, según contaron.

La charla oscilaba entre los cuidados de los niños, por ejemplo cuando relataron que fueron las pioneras en Argentina en dar talleres de BLW, Baby Led Weaning, que, en palabras de Juana, es “una manera de alimentar a los chicos. Acá tenemos madres ya viejas como nosotras, que tienen hijos más grandes, pero debe de haber mamis que por ahí están empezando y lo primero quiero decir: no se llenen de información o llénense, pero que no les dé culpa no poder hacer todo. Dicho esto, Baby LED Weaning es una forma de alimentar a los niños, vos que eras la más fan….” Y Vicky Gils completó: “Es como no darle papilla al chiquito y dejar que el chico intuitivamente agarre los pedazos y se autogestione la alimentación, que es lo que pasa es que se empiezan a ahogar…”. Y Juana finalizó: “Se ahogan, tienen arcadas, les da arcadas porque se meten pedazos grandes hasta que van aprendiendo a gestionar el trozo en la boca. La verdad es que no se ahogan”.

Juana con Vicky Gils en el podcast "Más minas que mamás"

La conversación, vehemente y ansiosa, llevó al camino de la terapia. Entonces, Juana puso el dedo sobre la llaga: el precio de las sesiones, algo que aqueja a muchísimos pacientes. Cuando intentó decir el nombre del podcast, reconoció que “Me cuesta decir más minas que mamás. Me sale más mamás que minas. Imagínate el inconsciente”.

En ese momento, Vicky Gils la cruzó: “Más terapia, más”.

Entonces llegó la catarsis: “Más, no me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy hundiendo con la terapia”. Y más adelante, amplió: “Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia. Muchísimo, muchísimo. Está como una sesión normal entre 40 y 50 k por sesión”.

“Carísimo”, intervino Vicky.

“Una vez por semana, terapia con una psicóloga tradicional conductista conductual, otra ThetaHealing que es otra terapia que empecé. 150 lucas más la de Toro. 200, listo. Ponele que algunos valen 40 y los otros dos 50. Estoy en 180 lucas por semana de terapia”.

“Muchísimo, boluda”, cerró Vicky sin poder creer la cifra que esgrimía su amiga..

Juana Repetto calculó sus gastos en salud mental

El regreso

Al volver a la casa de su madre, Reina Reech, Juana decidió interactuar con sus seguidores, como habitualmente hace.

Como ella estaba en el camino de tener su casa propia, llamó la atención su decisión. Pero la explicó: “En relación a una meta que uno tiene, en mi caso es estar saludable, primero que nada, mis hijos y yo. Después, bien de laburo, tranquila, en paz, feliz, sintiéndome plena. Si esa es la meta y el camino es así, yo creo que no va a ser un camino lineal”.

“Son muchos cambios, mudanzas, separación, estar viviendo ahora en la casa de mi vieja, los tres en una habitación. Entonces sí, el proceso es así, no va a ser lineal. Voy a tener siempre momentos así, pero sin embargo estoy yendo hacia allá”, afirmó en relación a la concreción de sus proyectos. Esta convivencia temporal representa una de las principales transformaciones en su rutina diaria y en la dinámica familiar.