Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a encabezar sus mesazas este fin de semana (Story Lab)

La televisión argentina se prepara para vivir un auténtico fin de semana de gala y emociones: vuelven las inigualables mesazas de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, dos ciclos que no solo marcan la agenda de la pantalla sino que también son el termómetro de la conversación social en el país. En un clima atravesado por la previa electoral y la omnipresente veda política, la apuesta de Mirtha Legrand y Juana Viale es recuperar la chispa de las charlas abiertas, los cruces picantes y los encuentros únicos que solo ellas pueden generar.

El sábado 1° de noviembre a las 21:30, Mirtha encenderá el prime time de El Trece con una mesa cargada de actualidad, historia y emociones personales. Entre los invitados se encuentra Diego Santilli, recientemente electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y uno de los nombres fuertes dentro de La Libertad Avanza, quien podrá referirse sobre la coyuntura política y los desafíos que se avecinan.

A Santilli se sumarán dos referentes del periodismo. Débora Plager, reconocida periodista y conductora de televisión en La Nación+, como así también voz habitual en Radio Rivadavia, llegará a la mesa con su mirada aguda sobre la actualidad mediática y política. A su lado, Luciana Geuna, conductora tanto en TN como en Olga, aportará su sensibilidad y experiencia, especialmente tras el inesperado episodio de salud que la llevó a una internación en septiembre pasado.

Iliana Calabró será una de las figuras que compartirá la mesa con Mirtha Legrand (Captura de LAM - América)

La cuota de glamour y calidez vendrá de la mano de Iliana Calabró, actriz que atraviesa un momento de alegría personal único: la reciente noticia de que será abuela por primera vez, luego de que su hijo Nicolás Rossi anunciara la buena nueva. Iliana, querida por su trayectoria, por su humor y por sus historias familiares siempre presentes en el folklore del mundo del espectáculo, contagiará a la mesa de Mirtha una energía especial, entre anécdotas de escenarios, éxitos televisivos y el amor incondicional de madre y futura abuela.

La propuesta para el domingo no se queda atrás. Juana toma el testigo y renueva la tradición familiar el 2 de octubre a las 13:45. Si algo caracteriza a Juana es la mezcla precisa de figuras consagradas y frescura pop. El invitado musical estrella será L-Gante, quien llega entre lanzamientos y tensiones, en medio de una relación tensa con quien fuera su mánager, Maxi El Brother.

L-Gante, en medio de las tensiones con Maxi El Brother, asistirá al almuerzo de Juana Viale (Instagram)

A su lado, Alejo García Pintos, referente de la actuación argentina, llevará historias de sets, éxitos tanto televisivos como cinematográficos y el peso indeleble de proyectos como La Noche de los Lápices, Chiquititas y la aclamada Argentina, 1985. El despliegue artístico seguirá con Adriana Salonia, quien en marzo estrenó El Beso de Judas acompañada por figuras como Damián de Santo, Alfredo Casero y Campi, y que aportará su amor por el cine y el teatro a la mesa dominical. El toque político-cultural lo sumará Virginia Gallardo, flamante diputada electa por Corrientes y figura mediática de trayectoria, mientras que el costado deportivo estará a cargo de Nicolás Varrone, joven piloto automovilístico argentino que acaba de desembarcar en las pistas de F2 y traerá a la mesa la pasión y el vértigo de su propio ámbito en esa jornada.

Así, los almuerzos y cenas más famosos del país regresan recargados, dispuestos a captar tanto la atención como la emoción, sacando a relucir lo mejor de quienes pisan el estudio y permitiendo que el público descubra historias, sueños y anécdotas que trascienden la coyuntura política o los límites de la veda electoral. Porque las mesas de Mirtha y Juana son mucho más que un lugar de paso: son refugio de confidencias, de encuentros generacionales, de miradas al presente y al futuro.