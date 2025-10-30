Teleshow

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

El estreno de “Blin Blin” llega en el momento más tenso de la relación entre el artista y su exrepresentante, marcando un giro personal y musical en la carrera del referente de la cumbia 420

Por Sol de María

L-Gante lanzó 'Blin Blin' y marcó su regreso musical en medio de un conflicto judicial con su exrepresentante Maxi El Brother (Video: YouTube)

Se inclina la balanza si hablamos de promesas. Acá la lealtad es la que pesa. To’ los traicioneros que arranquen con fuerza”. La nueva canción de L-Gante, titulada “Blin Blin”, no solo marcó su regreso musical después de semanas de silencio en redes, sino que también encendió las alertas entre sus seguidores. La letra, repleta de frases directas y referencias al poder, la traición y el control, llegó justo en el momento en que el artista atraviesa un enfrentamiento judicial con su exrepresentante, Maxi “El Brother”, a quien denunció por presuntos manejos económicos irregulares.

El tema, lanzado bajo el sello One Blood Music, combina el beat característico de la cumbia 420 con un mensaje más introspectivo, en el que el artista parece hablar desde la herida y la desilusión. “Ni la plata ni la fama me hacen juntarme con gente que no quiero. Yo soy real, yo soy verdadero. Para ir al frente nunca pongo pero”, rapea con tono firme, mientras el videoclip lo muestra rodeado de autos y joyas.

El artista denunció a Maxi El Brother por presuntos manejos económicos irregulares y exige una rendición de cuentas millonaria

El contexto no deja lugar a dudas: “Blin Blin” es el primer lanzamiento de L-Gante después de anunciar públicamente su separación profesional de Maxi El Brother, con quien había mantenido una relación de confianza personal y laboral. “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”, escribió en su comunicado oficial, publicado en Instagram luego de borrar casi todas sus fotos anteriores. “He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá”.

Pero detrás del tono diplomático del mensaje, se esconde una batalla legal que, según fuentes cercanas al artista, podría alcanzar una cifra millonaria. El propio L-Gante confirmó en DDM (América TV) que presentó una denuncia formal contra su exmánager.A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia”, reconoció. “Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”.

El reclamo judicial, detallado por el periodista Martín Candalaft, ronda entre un millón y un millón cuatrocientos mil dólares y exige una rendición de cuentas por contratos, cobros y derechos de imagen que el cantante asegura desconocer. El vínculo entre ambos era tan estrecho que, durante años, Maxi no solo manejó su carrera sino que también compartía con él la titularidad de la marca “Cumbia 420”. “Era familia”, solía repetir el representante en entrevistas pasadas.

L-Gante anunció el inicio de una nueva etapa profesional, con un equipo renovado y el respaldo de One Blood Music

Esa confianza es precisamente lo que hoy L-Gante dice haber perdido. En su conversación con Mariana Fabbiani, se mostró tranquilo pero firme. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”, explicó. El cambio, asegura, no solo es profesional, sino personal: un intento por recuperar la independencia que, según él, había delegado durante años.

Al fin quiero obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que he construido yo”, expresó, visiblemente decepcionado. Y cuando le preguntaron si se sentía estafado, su respuesta fue tan corta como contundente: “Desilusionado, decepcionado, un poco”.

En paralelo, el músico busca mostrarse enfocado en su arte. En Mujeres Argentinas (Eltrece), reafirmó su deseo de no entrar en provocaciones: “Esto es todo tema de oficina. Hasta que no tenga una resolución, no voy a hablar ni provocar a nadie. Si hay voluntad, se puede solucionar como se debe: de manera legal”.

El músico prioriza recuperar el control de su carrera y vida personal, enfocándose en su arte y evitando provocaciones públicas (Video: Mujeres Argentinas, Eltrece)

El propio artista había anticipado su cambio de rumbo: “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista”, publicó días antes del lanzamiento. Mientras tanto, la disputa judicial continúa su curso. El contrato que unía a L-Gante y a Maxi El Brother tenía vigencia hasta 2029, pero el cantante adelantó que planea rescindirlo por vías legales. Su entorno asegura que está rearmando su equipo desde cero, acompañado por abogados y nuevos productores.

La música, una vez más, parece ser su refugio y su medio de expresión. En el cierre del tema, L-Gante sentencia: “La familia y el hogar son mis mayores riquezas”. Una frase simple, pero que resume todo: su nueva etapa no solo se trata de dinero ni contratos, sino de recuperar el control de su vida.

